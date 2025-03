Ein neuer MMORPG-Shooter für PS5, Xbox und Steam macht Hoffnung auf zünftiges Shooten und Looten

Gestern, am 20. März, hat der neue MMORPG-Shooter Pioner frisches Gameplay auf der Future Games Show gezeigt: Im Trailer „Collapse“ sehen Fans knapp 2 Minuten lang die Action, die sie zum Release im Jahr 2025 im Shooter erwarten soll. Pioner ist für Steam angekündigt, soll aber auch für PS5 und Xbox erscheinen.

Was sehen wir im Trailer? Der neue Trailer zu Pioner zeigt einen düsteren Look in einer Kulisse, der an eine Sowjetunion nach dem Weltuntergang erinnert. Das Spiel soll eine Open World bieten, die auf einer trostlosen, post-apokalyptischen Insel spielt. Die Entwickler versprechen eine Karte von etwa 50 Quadratkilometern und versteckte Dungeons.

Die Spielfigur ballert sich mit einer Vielzahl von rustikalen Waffen und robust wirkender Ausrüstung durch die Gegend: Auf ihn warten Monster, die teilweise aus einem Horror-Film entsprungen scheinen, teilweise direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnten.

Die Story wird offenbar, wie man es aus Borderlands kennt, über Audio-Aufnahme von irre schwadronierenden Figuren erzählt.

Pioner zeigt schon jetzt eine Vielzahl von Waffen und Monstern

Was wissen wir über Pioner? Das MMORPG mit Survival-Elementen ist seit 2021 in Entwicklung und soll 2025 auf Steam erscheinen. Ein Release für die Konsolen PS5 und Xbox ist für „später“ geplant.

An der Webseite zu Pioner sieht man, dass schon lange am Spiel gearbeitet wird. Das und das Gameplay im Trailer ist genau das, was man sich vom letzten The Division mit Zombies, dem Spiel The Day Before, immer gewünscht hat:

Eine Monster-Galerie zeigt uns da Zombies, schnelle Zombies, Höllenhunde, ekliges Spinnengetier, Würmer und vieles mutiertes Zeug.

Eine imposante Waffen-Galerie liefert uns Waffen wie die polnische AR-16, die deutsche Maschinenpistole USMG („Die Deutschen wissen, wie man Waffen macht und die Maschinenpistole beweist es!“) oder die AV Sapphire-M, die an eine AK47 erinnert. Auch das Scharfschützengewehr „Dragoon“, offenbar eine Variante der Dragunov findet sich im Arsenal.

Sieht nach Loot aus!

Pioner soll mit 6 Raids starten

Das soll Pioner bieten: In der Vergangenheit und auch jetzt in den YouTube-Kommentaren zum neuen Trailer wurde Pioner immer wieder als ein Mix aus Fallout und Stalker beschrieben.

Die Entwickler sind vor allem auf ihre offene Welt und ihre Story-Kampagne stolz.

Versprechen aber auch viele Aktivitäten, wie man sie aus Loot-Shootern kennt: PvE-Missionen, PvP-Arenen, Events, sogar Angeln und Casino-Spiele.

Das Spiel will sogar Überlebensmechaniken wie Hunger bieten und ein flexibles Crafting-System.

Selbst 6 verschiedene Raids sind für das Spiel versprochen, Clans soll man auch noch bilden können.

Das ist schon ganz schön viel, den meisten potenziellen Spielern würde in einer Welt ohne Destiny, The Division und Anthem wahrscheinlich ein solider Loot-Shooter reichen. Hoffentlich übernehmen sich die Entwickler hier nicht: 100.000 Spieler wollen das neue Survival-MMORPG auf Steam, das an Stalker erinnert