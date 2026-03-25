Gaming-Opa zockt mit 91 Jahren Resident Evil 9 durch, verzichtet komplett auf Guides, teilt wichtige Lektion mit

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Gaming-Opa zockt mit 91 Jahren Resident Evil 9 durch, verzichtet komplett auf Guides, teilt wichtige Lektion mit

Gaming ist längst kein nerdiges Nischen-Hobby mehr. Das beweist auch ein Opa, der mit 91 Jahren Resident Evil 9 durchgespielt hat und statt Guides seine Notizen einfach auf Zettel schrieb.

Um wen geht es? Ein 91-jähriger chinesischer Opa hat es geschafft, Resident Evil 9 durchzuspielen, und wurde damit zur Sensation im Internet. In einem Video erklärt der Opa, er habe für das Spiel auf jegliche Hilfe durch Guides verzichtet, und löst damit noch mehr Erstaunen bei seinen virtuellen Enkeln aus.

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Rätsel zum Selbstlösen

Wie hat der Opa die Rätsel gelöst? Statt sich Tutorials und Guides anzusehen, hat der 91-Jährige sich eigene Notizen auf Zetteln gemacht. Obwohl Resident Evil 9 auch viele hilfreiche Tipps im Spiel selbst anbietet, hat der Opa diese gekonnt ignoriert.

Laut dem Video möchte der Großvater die Rätsel und Herausforderungen des Spiels alle selbst lösen und keine Abkürzungen gehen. So habe das Spiel ihm beigebracht: „Egal, wie schwierig die Dinge auch sein mögen – solange du jemanden an deiner Seite hast, wirst du es auf jeden Fall schaffen.“

Was sagen seine Zuschauer? Die Zuschauer des Opas stammen, so wie er, aus China. Dort hat sich der Gamer-Opi einen richtigen Namen gemacht, denn die viel jüngeren Zuschauer genießen es, ihrem virtuellen Großvater beim Gaming zuzusehen.

Auch für den Opa sind seine neuen Enkel ein Segen. So sagt er: „Wenn Kinder (in den Kommentaren) mit mir spielen, macht das definitiv mehr Spaß, als alleine zu spielen.“

Dass er ganz alleine mit seinen Zetteln durch das Horror-Puzzle-Spiel gespielt hat, rührt viele Fans, vor allem weil sie wissen, wie herausfordernd Resident Evil 9 sein kann.

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Dass der Opa es geschafft hat, Resident Evil 9 ganz ohne Hilfe durchzuspielen, ist beachtlich, denn der Titel ist sicher nicht einfach für einen 91-Jährigen. Nicht nur in China, sondern auch in Deutschland hat eine Rentnerin die Fans im Sturm erobert: Sie war die Großmutter des deutschen Twitch: Fans gedenken der Marmeladenoma

Quelle(n): 17173.com, Titelbild von MART PRODUCTION via Pexels.com
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