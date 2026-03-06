Sie war die Großmutter des deutschen Twitch: Fans gedenken der Marmeladenoma

Sie war die Großmutter des deutschen Twitch: Fans gedenken der Marmeladenoma

Die Marmeladenoma war eine YouTuberin und Twitch-Streamerin der besonderen Art. MeinMMO stellt sie euch hier vor.

Um wen geht es? Es geht um die Marmeladenoma, bürgerlich Helga Josefa. Sie war eine 94-jährige Twitch-Streamerin und YouTuberin. Unterstützt bei ihrer Video-Karriere wurde sie von ihrem Enkel Jannik, der vor allem die technischen Komponenten übernahm.

Schon im April 2016 war die Marmeladenoma auf YouTube aktiv, einen Push in ihren Zuschauerzahlen erhielt sie aber im Jahr 2017 durch den Twitch-Streamer und YouTuber Gronkh.

Auf Twitch und YouTube schloss die Marmeladenoma eine ganz besondere Lücke: das Vorlesen. Jeden Samstag um 20 Uhr konnten Zuschauer sich in ihrem Chat versammeln, um der 94-Jährigen beim Vorlesen zuzuhören.

Auch ihr eigenes Buch veröffentlichte die ältere Twitch-Streamerin: Mein Leben ist (k)ein Märchen. In dem Buch erzählt die Marmeladenoma ihre Lebensgeschichte und berichtet dabei unter anderem über ihre Schicksalsschläge, durch die sie sich nicht hat unterkriegen lassen.

Marmeladenoma verstirbt mit 94 Jahren

Am 6. März 2026 wurde bekannt, dass die Marmeladenoma zwei Tage zuvor überraschend verstorben ist. In einem Reddit-Beitrag meldeten sich die Angehörigen zu Wort:

Wir waren an ihrer Seite und haben sie begleitet. Ihre liebevolle Art, Empathie und Menschenfreundlichkeit, und nicht zuletzt ihre Märchen haben uns allen so viel gegeben!

Außerdem wurde noch ein kommender Twitch-Stream im Namen und in Gedenken an die Marmeladenoma angekündigt.

Wie gedenkt die Community? Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag nehmen Anteilnahme:

  • MagicEEG-Dude schreibt auf Reddit: Das … ist in der Tat tatsächlich einfach traurig. Ich hoffe, ihr Ableben verlief friedlich, sie hat es verdient.
  • MadBee0815 meint auf Reddit: Sie war irgendwie eins der wenigen friedlichen Eckchen, ein Safe Space im lauten Internet. Ich hab ihre lieben Märchenvorlesestreams sehr gemocht und werd sie vermissen! Ich bin traurig! Ruhe in Frieden!

Auch in der Community rund um den Twitch-Streamer Gronkh wird der Marmeladenoma gedacht:

  • XFalloutguyX schreibt auf Reddit: Ich bin wirklich dankbar, dass ich sie durch Gronkh kennenlernen durfte :/ Mit ihr geht eine wirklich herzliche und liebevolle Seele … RIP

Für die Twitch-Community bildete die Marmeladenoma einen Platz, an dem sie in gemütlicher Atmosphäre ihren Abend verbringen konnte.

Twitch und YouTube sind keineswegs Plattformen, auf denen nur junge Menschen Platz finden. Auf YouTube war lange Zeit die Skyrim-Oma aktiv, die, wie ihr Name schon verrät, sich in The Elder Scrolls V immer wieder neue Geschichten ausgedacht hat: The Elder Scrolls 6 lässt so lange auf sich warten, dass selbst der „Skyrim-Oma“ langweilig wird, die mit dem Rollenspiel 1 Million Follower auf YouTube bekam

