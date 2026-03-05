Ein deutscher Streamer auf Twitch ist sich sicher, dass 2 Pokémon aus den ersten 151 vertauscht wurden: „Passt viel besser“

Der Twitch-Streamer Niekbeats teilte mit seinen Zuschauern eine Überlegung zu Pokémon: 2 Sprites von Entwicklungen sollen vertauscht worden sein. Er findet, die Entwicklung von Bluzuk passt viel besser zu Raupy.

Was teilte der Twitch-Streamer mit seinem Chat? Der Twitch-Streamer Niekbeats hat, wie viele andere auf Twitch auch, zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon die Edition Blattgrün angefangen zu spielen. Gemeinsam mit seinem Chat begab er sich auf ein Abenteuer durch Kanto und teilte dabei einen Fun-Fact mit seinen Zuschauern, an den er stark glaubt: Die Entwicklungen von Raupy und Bluzuk passen gar nicht zu ihnen.

Niekbeats argumentierte weiter, dass die Augen und die Fühler von Bluzuk viel besser zu Smettbo passen würden als zu Omot, der offiziellen Entwicklung von Bluzuk. Außerdem mache es viel mehr Sinn, dass Raupy, eine Raupe, erst zu einem Kokon wird und sich dann in eine Motte verwandelt.

Die Zuschauer in Niekbeats Chat schienen diesen Fakt noch nicht zu kennen: Viele schickten geschockte Emotes in den Chat oder schrieben einfach nur ??? .

Der Twitch-Streamer führte weiter aus: Bluzuk […] sollte sich meiner Meinung nach eigentlich in Smettbo entwickeln und das ergibt doch nur Sinn. Die Zähne, die Nase, die Augen, die Fühler, die Farbe. Also, Chat, wen wollt ihr verarschen? Das passt doch viel besser. 100 %. Da stimmt irgendwas nicht. (Quelle: YouTube ab Minute 04:59:48).

Community glaubt an vertauschte Sprites

Was steckt dahinter? Die Vermutung, dass Bluzuk und Smettbo eigentlich eine Entwicklungsreihe bilden, gibt es in der Pokémon-Community schon länger. In einem Eintrag in dem Bisafans-Forum diskutiert die Fangemeinde schon 2012 diese These.

Die Gemeinsamkeiten von Bluzuk und Smettbo sind nicht von der Hand zu weisen (Bildquellen: Pokéwiki und Pokéwiki).

Es würden allerdings nicht nur Smettbo und Bluzuk zueinander passen, auch Omot und Safcon sehen sich ähnlicher als Safcon und Smettbo. Ein Gerücht innerhalb der Community besagt, dass die Sprites von Smettbo und Omot vertauscht worden seien. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nie.

Nicht nur diese Überlegung teilte der Twitch-Streamer mit seinen Zuschauern, sondern auch das Erhalten eines schillernden Starterpokémons: Nach nur 184 Versuchen konnte sich Niekbeats ein schillerndes Bisaflor sichern.

Nicht nur diese Überlegung teilte der Twitch-Streamer mit seinen Zuschauern, sondern auch das Erhalten eines schillernden Starterpokémons: Nach nur 184 Versuchen konnte sich Niekbeats ein schillerndes Bisaflor sichern.

Außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Chance auf ein schillerndes Pokémon in dieser Generation eine Wahrscheinlichkeit von 1:8192 hat.