Twitch-Streamer erkundet seinen 15 Jahre alten Pokémon-Spielstand, sieht, was er 277 Stunden in Kanto getrieben hat

Das 30-jährige Jubiläum vom Pokémon-Franchise hat viele Menschen wieder in die Editionen Feuerrot und Blattgrün eintauchen lassen. So auch der Twitch-Streamer Mango, der sich sogar seinen Spielstand aus seiner Kindheit anschaute und dabei nicht schlecht über sein früheres Selbst staunte.

Wie viele Stunden hat der Spielstand? Der Twitch-Streamer RvNxMango, auch einfach nur Mango genannt, ist großer Fan des Pokémon-Franchises. Zum 30-jährigen Jubiläum des Franchises wurden die Editionen Feuerrot und Blattgrün für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Mango guckte sich im Zuge dessen, seinen alten Feuerrot-Spielstand an, den er vor 15 Jahren erstellt hat. Der Twitch-Streamer war damals 13 Jahre alt.

Schnell lässt sich an den Zahlen feststellen: Schon damals war Mango ein großer Pokémon-Fan. Der Spielstand weist insgesamt 277 gespielte Stunden auf und ganze 33 Mal besiegte Mango die Top 4, wie sich an den Ruhmeshallen-Einträgen ablesen lässt.

Mango erforscht fast 300 Stunden Kanto

Was hat Mango in Kanto gemacht? Der Twitch-Streamer schwelgt auf YouTube in Erinnerungen, als er sich seinen alten Feuerrot-Spielstand anschaut. Die 277 Stunden Spielzeit kamen nicht von irgendwoher, da sich Mango auch noch nach dem Champ und den Top 4 viel mit dem Spiel beschäftigt hat.

So kämpfte er beispielsweise auf den Eiland-Inseln nochmals gegen Team Rocket und deren Boss Giovanni. Nachdem Mango diesen besiegte, soll Giovanni sowas gesagt haben wie, dass sie sich wiedersehen werden. Der 13-jährige Mango nahm das zum Anlass, überall auf der Karte nach Giovanni zu suchen, um ihn erneut herauszufordern, was leider nicht ging.

Mango führt weiter aus, dass es damals noch keine wirklichen Tipps oder Lösungen im Internet gab und er deswegen dachte, dass er noch mehr entdecken könne.

Außerdem schaffte es der 13-jährige Mango auch den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Um die neu gewonnenen Pokémon damals auch auf hohe Level zu bekommen, trainierte er bei den Top 4.

Wer dabei nicht fehlen durfte, waren anscheinend die legendären Vogel-Pokémon Zapdos, Lavados und Arktos. Auch andere legendäre Pokémon waren bei den verschiedenen Teams dabei, unter anderem Mewto oder auch Kyogre.

Wie viel Zeit habt ihr in eurer Kindheit in eurer Lieblingsedition verbracht? Schreibt es uns in die Kommentare!

