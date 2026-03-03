Twitch-Streamer erkundet seinen 15 Jahre alten Pokémon-Spielstand, sieht, was er 277 Stunden in Kanto getrieben hat

NewsTwitch
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamer erkundet seinen 15 Jahre alten Pokémon-Spielstand, sieht, was er 277 Stunden in Kanto getrieben hat

Das 30-jährige Jubiläum vom Pokémon-Franchise hat viele Menschen wieder in die Editionen Feuerrot und Blattgrün eintauchen lassen. So auch der Twitch-Streamer Mango, der sich sogar seinen Spielstand aus seiner Kindheit anschaute und dabei nicht schlecht über sein früheres Selbst staunte.

Wie viele Stunden hat der Spielstand? Der Twitch-Streamer RvNxMango, auch einfach nur Mango genannt, ist großer Fan des Pokémon-Franchises. Zum 30-jährigen Jubiläum des Franchises wurden die Editionen Feuerrot und Blattgrün für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Mango guckte sich im Zuge dessen, seinen alten Feuerrot-Spielstand an, den er vor 15 Jahren erstellt hat. Der Twitch-Streamer war damals 13 Jahre alt.

Schnell lässt sich an den Zahlen feststellen: Schon damals war Mango ein großer Pokémon-Fan. Der Spielstand weist insgesamt 277 gespielte Stunden auf und ganze 33 Mal besiegte Mango die Top 4, wie sich an den Ruhmeshallen-Einträgen ablesen lässt.

Das sind die 5 relevantesten deutschen Streamer auf Twitch im Jahr 2024, laut Google
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Twitch-Streamer erkundet seinen 15 Jahre alten Pokémon-Spielstand, sieht, was er 277 Stunden in Kanto getrieben hat Ehemaliger Twitch-Chef kritisiert Amazon scharf für die Entlassung tausender Mitarbeiter, warnt: „Das ist schlecht für alle“ Gamer entdeckt den Steam-Account seiner 84-jährigen Tante: Sie hat nur 3 Spiele, aber in einem davon 1.400 Stunden Die heimliche Nummer 1 von Twitch kann nicht glauben, dass er von einem Anime-Mädchen überholt wird Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW MontanaBlack prahlt seit fast 10 Jahren mit einem Sammlerstück, stellt jetzt fest: Er hat Tausende Euro verschwendet Die große Gewinnerin von Sauercrowd startet ihre eigene Gilde auf Twitch, will mit 200 Streamern WoW Midnight zocken 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können Twitch-Streamer sperren sich für Pokémon-Herausforderung 3 Tage in Wohnung ein, spielen das Spiel nicht durch Schon in Folge 2 von 7 vs. Wild Amazonas brechen die Teilnehmer die wichtigste Regel, doch auch die Produktion ist schuld Twitch-Streamer Asmongold streamt zukünftig auch auf Konkurrenz-Plattform Kick und muss dafür noch nicht mal gekauft werden

Mango erforscht fast 300 Stunden Kanto

Was hat Mango in Kanto gemacht? Der Twitch-Streamer schwelgt auf YouTube in Erinnerungen, als er sich seinen alten Feuerrot-Spielstand anschaut. Die 277 Stunden Spielzeit kamen nicht von irgendwoher, da sich Mango auch noch nach dem Champ und den Top 4 viel mit dem Spiel beschäftigt hat.

So kämpfte er beispielsweise auf den Eiland-Inseln nochmals gegen Team Rocket und deren Boss Giovanni. Nachdem Mango diesen besiegte, soll Giovanni sowas gesagt haben wie, dass sie sich wiedersehen werden. Der 13-jährige Mango nahm das zum Anlass, überall auf der Karte nach Giovanni zu suchen, um ihn erneut herauszufordern, was leider nicht ging.

Mango führt weiter aus, dass es damals noch keine wirklichen Tipps oder Lösungen im Internet gab und er deswegen dachte, dass er noch mehr entdecken könne.

Außerdem schaffte es der 13-jährige Mango auch den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Um die neu gewonnenen Pokémon damals auch auf hohe Level zu bekommen, trainierte er bei den Top 4.

Wer dabei nicht fehlen durfte, waren anscheinend die legendären Vogel-Pokémon Zapdos, Lavados und Arktos. Auch andere legendäre Pokémon waren bei den verschiedenen Teams dabei, unter anderem Mewto oder auch Kyogre.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Liont brachte vor 11 Jahren YouTube-Deutschland gegen sich auf – Weil er ein Album veröffentlichte
von Johanna
Mehr zum Thema
Twitch: Die größten Streamer im März 2026
von Johanna
Mehr zum Thema
Erst bildet die Polizei Schradin und Zarbex aus, dann macht sie den Streamern auf Twitch Konkurrenz – MeinMMO verrät sie ihren Meisterplan
von Johanna

Wie viel Zeit habt ihr in eurer Kindheit in eurer Lieblingsedition verbracht? Schreibt es uns in die Kommentare!

RvNxMango stellt sich innerhalb seines Pokémon-Contents auch immer wieder schwierigen Herausforderungen, wie beispielsweise der Ironmon-Challenge. Auch Trymacs hat Spaß an solchen Pokémon-Herausforderungen. So sehr, dass er sich mit 3 anderen Twitch-Streamern 3 Tage lang in einer Wohnung einsperrte, um zu zocken: Twitch-Streamer sperren sich für Pokémon-Herausforderung 3 Tage in Wohnung ein, spielen das Spiel nicht durch

Quelle(n): RvNxMango auf YouTube Shorts, RvNxMango auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Marathon Destroyer Skin

Twitch-Streamer grindet sich vor Release auf Level 50 in Marathon, aber behalten kann er nichts

WoW Classic drhassmann 2

Sauercrowd stürmt trotz Event-Ende in einen weiteren Raid von WoW Classic Hardcore, beklagt dort bittere Verluste

Naguura gründet eigene WoW-Gilde.

Die große Gewinnerin von Sauercrowd startet ihre eigene Gilde auf Twitch, will mit 200 Streamern WoW Midnight zocken

WoW Sauercrowd Finale

HandOfBlood eskaliert beim letzten Raid von Sauercrowd in WoW Classic Hardcore: „DAMAGE-STOP, DAMAGE-STOP, DAMAGE-STOP“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx