Neues Piraten-Spiel auf Steam machts wie Crimson Desert, streicht das MMORPG und wird damit erfolgreich

Sowohl das Piraten-Spiel Windrose als auch Crimson Desert waren zunächst als Multiplayer-Titel gedacht, doch in beiden lenkten die Entwickler um. Im Falle von Windrose hat sich das auch auf jeden Fall gelohnt, denn die Vorfreude auf den baldigen Early-Access-Release auf Steam ist riesig.

Was ist das für ein Spiel? Windrose ist ein neues Survival-Game mit Piraten-Setting, das von der Windrose Crew entwickelt wird. Zu Lande und zur See kämpft ihr euch durch eine karibische Inselwelt – alleine oder im Koop mit anderen Säbelrasslern.

Dabei wäre Windrose fast ein ganz anderes Spiel geworden. Unter dem Namen Crosswind wollten die Entwickler eigentlich ein Free2Play-MMO machen. Allerdings fiel das Feedback während der ersten Alpha-Tests dieser Version mau aus (laut Eurogamer.de).

Die Entwickler beschlossen daraufhin, das Ruder rumzureißen. Aus Windrose wurde somit ein Premium-Titel für einen bis vier Spieler. Damit ähnelt die Entwicklungsgeschichte der von Crimson Desert, das ursprünglich als MMORPG angekündigt wurde, diese Pläne aber zugunsten einer reinen Singleplayer-Erfahrung über Bord warf.

In einem neuen Trailer verkünden die Entwickler auch endlich das Release-Datum von Windrose:

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Von Multiplayer zu Koop und einem der meistgewünschten Spiele auf Steam

Hat sich dieser Wechsel gelohnt? Dem scheint ganz so, denn bereits die Demo zum Steam Next Fest im Februar 2026 kam bei Spielern richtig gut an:

Die 8.624 Steam-Reviews zur Windrose-Demo fallen zu 92 % positiv aus (Stand 10. April 2026, 10:51 Uhr).

Mit über 22.000 gleichzeitigen Spielern gehörte die Demo zu den meistgespielten des Steam Next Fests 2026 (laut steamdb.info)

Inzwischen haben bereits über 1,5 Millionen Spieler auf Steam den Titel auf ihre Wunschliste gepackt. Damit ist Windrose eines der meistgewünschten Spiele auf der Plattform. Nur, wann das Survival-Spiel denn endlich erscheinen soll, wollten die Entwickler noch vor rund einem Monat nicht verraten.

Jetzt verkündet ein neuer Trailer jedoch endlich das Release-Datum: Windrose erscheint am 14. April 2026 auf Steam, erstmal nur als Early-Access-Version. Erwartet also nicht unbedingt ein fertiges, auf Hochglanz poliertes Produkt. Das Spiel ist noch nicht fertig, sondern soll mit Feedback der Community weiterentwickelt werden.

Um euch die Tage bis zum Release zu vertreiben, könnt ihr weiterhin die Demo zu Windrose spielen. Die ist nämlich so umfangreich, dass ihr da locker mehrere Stunden drin verbringen könnt. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl hat da direkt angeheuert: Ich habe schon 10 Stunden in der Demo von Windrose versenkt und musste dafür nicht mal meine Freunde versklaven