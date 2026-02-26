Windrose hat die derzeit meistgespielte Demo auf Steam und bereits 1 Millionen Spieler haben sich das neue Survival-Spiel mit Piraten auf die Wunschliste gepackt. Das einzige, was Fans jetzt noch fehlt, ist ein Release-Datum. Darauf wollen sich die Entwickler aber noch nicht festnageln lassen.

Was ist das für ein Spiel? Windrose ist ein PvE-Survival-Spiel, das ihr alleine oder im Koop spielen könnt. Im Rahmen des Steam Next Fests gibt es eine kostenlose Demo zu Windrose auf Steam. Die kommt bereits richtig gut an:

Von knapp 5.000 Steam-Reviews sind 93 % positiv, gelobt werden unter anderem der große Umfang der Demo und

Stand jetzt (26. Februar 2026, 10:22 Uhr) ist Windrose die meistgespielte Demo auf Steam, mit 4,598 gleichzeitigen Spielern (laut steamdb.info). Nur eine andere Demo erreichte zwischendurch einen höheren Peak

Wie die Entwickler in einem Beitrag auf Steam verkünden, ist Windrose bereits auf der Wunschliste von über 1 Millionen Spielern gelandet. Das Steam Next Fest scheint für sie also ein echter Erfolg zu sein.

Vor kurzem veröffentlichten die Entwickler über IGN auf YouTube einen neuen Trailer. Viele Fans haben gehofft, dass es darin erste Infos zum Release-Datum gibt, oder zumindest ein grobes Zeitfenster. Dem war allerdings nicht so, und die Entwickler erklären auch, wieso.

Hier seht ihr einen Trailer zu Windrose:

„Bitte, lasst uns weiter kochen“

Was sagen die Entwickler? Die Windrose Crew (so heißt das Entwicklerstudio hinter dem Spiel) ist sich der Enttäuschung vieler Fans bewusst. Knapp eine Stunde nach Release des IGN-Trailers schrieb einer der Entwickler im offiziellen Discord-Server zum Spiel:

„Leute, ich weiß, viele von euch haben heute auf die Bekanntgabe des Release-Datums gehofft, und wir verstehen eure Leidenschaft. […] Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“

Er merkt an, dass das fertige Spiel noch viel größer als die Demo ausfallen könnte, was die Zahl der Inseln, Sehenswürdigkeiten, Schiffe, Gegner und mehr angeht. Das Team arbeite hart daran, das Spiel zu polieren und bereits erstes Feedback von Spielern der Demo umzusetzen.

Die Windrose Crew bittet also noch um etwas Geduld: „Bitte, lasst uns weiter kochen. Wenn wir uns sicher genug fühlen, werden wir das Veröffentlichungsdatum bekannt geben.“

