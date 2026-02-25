Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test

2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Vampire Survivors ist eines der am besten bewerteten Spiele auf Steam und bekommt schon bald sein erstes Spin-off. Das bleibt zwar dem Genre des Originals treu, Fans sollten sich aber dennoch auf komplett anderes Gameplay einstellen. Für kurze Zeit gibt es dazu auch eine Demo.

Was ist das für ein Spiel? Das neue Spiel heißt „Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors“. Dabei handelt es sich um ein neues Action-Roguelike, das von poncle, den Machern von Vampire Survivors, entwickelt wird. 

Vampire Survivors ist auf der Liste der bestbewerteten Steam-Games ganz weit oben mit dabei. Das Spiel schafft es mit einer Wertung von 98 % positiven Reviews auf Platz 5 (laut steamdb), wenn man von Apps wie der Wallpaper Engine absieht.

Vampire Crawlers ist allerdings nicht als Sequel zu verstehen, das betonen auch die Devs. Das Spiel ist vielmehr ein Spin-off, und wenn es nach den Entwicklern geht, das erste einer Reihe.

Hier seht ihr Vampire Crawlers im Trailer:

Völlig neue Erfahrung von den Schöpfern von Vampire Survivors

Worum geht’s in dem Spiel? Spielerisch erwartet euch in Vampire Crawlers ein rundenbasierter Deckbuilder mit Roguelite-Elementen. 

Aus der Ego-Perspektive rast ihr durch Dungeons, in denen Feinde auf euch lauern. Diese erledigt ihr mit einem Kartendeck. Zu Beginn wählt ihr einen „Crawler“ aus, das ist eure Spielfigur. Jeder Crawler kommt mit seinem eigenen Starter-Set an Karten. Weitere schaltet ihr durch Levelaufstiege frei.

Um eure Gegner zu bezwingen, spielt ihr in den rundenbasierten Kämpfen eine Karte nach der anderen aus. Jede Karte verstärkt den Effekt der darauffolgenden, wodurch sie härter zuschlagen. Besondere Wildcards erlauben es euch zudem, mehr Karten aneinanderzureihen – und damit noch stärkere Angriffe zu entfesseln.

Das Tempo sollt ihr dabei selbst bestimmen: Ob ihr euch also Zeit nehmen und taktisch spielen, oder einfach so schnell wie möglich durch die Dungeons flitzen wollt, bleibt euch überlassen.

So könnt ihr Vampire Crawlers testen: Im Rahmen des Steam Next Fest gibt es eine spielbare Demo auf Steam, mit der ihr das Spiel kurzzeitig kostenlos testen könnt.

Das Steam Next Fest läuft noch bis zum 2. März 2026 um 19:00 Uhr. Bis dahin habt ihr also noch Zeit, die Demo auszuprobieren. Der Release des Spin-Offs ist übrigens noch für 2026 geplant – und zwar noch vor GTA 6, wie die Entwickler in einem FAQ auf Steam scherzhaft betonen.

Steam ist eine wahre Fundgrube für Roguelikes und Roguelites. Gleich mehrere der besten Spiele auf der Plattform fallen in eine dieser Kategorien. MeinMMO-Autor Ody hat einen Favoriten, von dem er euch in diesem Artikel erzählt: Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein

