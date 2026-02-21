Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein

Richtig gute Roguelites gibt es auf Steam zuhauf, doch eines davon hat es MeinMMO-Autor Ody besonders angetan. Aber nicht nur ihm: 96 % positive Reviews sprechen ebenfalls für sich.

Das Spiel heißt Brotato, und es ist noch verrückter, als es klingt: Ein Raumschiff von der Kartoffelwelt stürzt auf einem Alien-Planeten ab. Der einzige Überlebende dieses Unglücks ist Brotato – die einzige Kartoffel, die mit 6 Waffen gleichzeitig umgehen kann.

Nun müssen wir gegen Horden von Aliens kämpfen, und zwar mit allem, was wir so in die … Finger (?) … bekommen. Mich hat das Spiel mit seiner absurden Prämisse jedenfalls direkt gepackt und ließ mich bislang stattliche 150 Stunden als Kartoffel kämpfen.

Brotato ist eines der besten Roguelites, die ihr auf Steam spielen könnt, und das für einen ziemlich kleinen Preis. Standardmäßig liegt der nur bei 4,99 €. Bis zum 25. Februar zahlt ihr sogar noch weniger, und zwar nur 2,99 €. Zugreifen lohnt sich also allemal.

Simples Spielprinzip richtig gut umgesetzt

Im Kern ist Brotato ein eher simpler Arena-Shooter, doch genau das macht ihn so gut. Es ist ein einfaches, aber dennoch herausforderndes Spiel, das auf Hochglanz poliert wurde. Vor Rundenbeginn wählen wir unsere Kartoffel aus. Von denen gibt es aktuell nämlich 49 unterschiedliche.

Die einzelnen Kartoffeln bilden quasi Klassen und besitzen eigene Boni. Die meisten kommen aber auch mit einigen starken Nachteilen daher. Einige Beispiele:

Der Jäger ist dank seiner zu Beginn höheren Reichweite besonders stark mit Fernkampfwaffen und macht mehr kritischen Schaden, ist dafür aber zerbrechlicher.

Der Vampir wird stärker, je mehr Schaden er erlitten hat – kann sich dafür aber fast nur durch das Erlegen von Gegnern heilen.

Der Golem ist standardmäßig richtig zäh, kann sich dafür aber innerhalb einer Runde in keinster Weise heilen.

Zu Beginn steht euch aber erstmal nur der Normalo zur Auswahl, den Rest schaltet ihr frei. Der hat von sich aus keine starken Boni, aber auch keine Nachteile. In Form gebracht wird eure Kartoffel also durch Items. Diese findet ihr in Truhen, die ihr während einer Runde vom Boden aufsammelt. Oder ihr kauft sie im Shop mit Material, das getötete Feinde fallen lassen. Dort findet ihr übrigens auch neue Waffen.

Die Gegenstände im Shop werden stets zufällig ausgewählt. Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, dass es wahrscheinlicher ist, Waffen im Shop zu sehen, die man schon hat. Kombiniert man zwei Waffen derselben Stufe miteinander, steigt diese eine Stufe auf und wird stärker.

Die Auswahl an einzigartigen Waffen und Items ist jetzt schon riesig, und es kommen immer wieder neue dazu. Erst vor kurzem kamen mit dem „Paws & Claws“-Update Haustiere hinzu, die eine völlig neue Item-Klasse bilden. Selbst nach 150 Stunden entdecke ich immer wieder neue Gegenstände.

Die Steam-Reviews zu Brotato sprechen ebenfalls für das Spiel. Von über 100.000 Reviews sind 96 % positiv:

„Schönes Spiel, das man entspannt nebenbei spielen kann, während man andere Dinge macht, zum Beispiel mit Freunden über alle möglichen Themen quatscht“, meint Steam-Nutzer Glühwein in seiner Review.

„Keine Chance, dass ich dieses Spiel 143 Stunden lang gespielt habe“, schreibt PirateButtSlam in seiner Review, und er hat recht – inzwischen sind es über 200 Stunden.

„Dieses Spiel zu spielen ist leicht. Es ist wie Fahrradfahren … Nur dass das Fahrrad brennt, du brennst, alles brennt – und dann bist du wieder ganz am Anfang“, heißt es in der Review von Steam-Nutzer Jakap.



