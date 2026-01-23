Neues ARPG mischt Path of Exile 2 mit einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, hat nur 2 Entwickler

Denkt man an Path of Exile 2 dann fallen einem nicht gerade Indie-Produktion und ein kleines Team ein, doch eine neue Alternative auf Steam ist genau das: Indie und kommt von einem 2-Man-Team.

Was ist das für ein Spiel? Mit Netherwyn kommt im 1. Quartal 2026 ein neues Koop-Roguelite-Action-RPG auf den Markt, das euch zusammen mit euren Freunden in den Kampf gegen Horden von Feinden schickt.

Die von der Pest und Schatten geplagten Lande haben sich gegen euch und eure Freunde gestellt und ihr tretet ihnen mutig entgegen. Das Gameplay erinnert dabei stark an Path of Exile 2.

Hier könnt ihr etwas Gameplay zum Spiel sehen:

Path of Exile 2 lässt grüßen

Was ähnelt sich? Das Kampfsystem von Netherwyn und Path of Exile 2 sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Horden von Feinden greifen die Spielcharaktere an und man darf sie mit allerlei Fähigkeiten erledigen. Die Fähigkeiten haben bunte Effekte und sehen sehr mächtig aus.

Gleichzeitig haben die Entwickler auch die Ausweichrolle, die Path of Exile 2 zwar nicht erfunden, dafür aber im ARPG-Bereich populär gemacht hat, in ihr Roguelite eingebaut. So wirkt der Wechsel zwischen kraftvollen Fähigkeiten und dem Ausweichen geradezu wie beim großen ARPG.

Jeder Charakter hat dabei einzigartige Fähigkeiten, die geupgradet werden können und dafür sorgen, dass man immer länger in der Welt überlebt und weiter erkunden kann. Auch Quests gibt es bei Netherwyn.

Roguelite, oder nicht? Im Gegensatz zu Path of Exile 2 ist der Tod in Netherwyn jedoch ein Genre-typischer Begleiter, der zum Spiel dazugehört. Ein Run endet typischerweise mit dem Tod, dann wacht man wieder in der Taverne auf, wo man den eigenen Charakter verbessert.

Jeder Held darf dabei zwei Klassen wählen und die Fähigkeiten miteinander mischen und kombinieren. Aus dem Krieger und dem Heiligen wird so ein Templer.

An welches erfolgreiche Steam-Spiel erinnert es noch? Auch typisch für ein Roguelite sind die immer neu prozedural generierten Level und der Perma-Tod. Den eigenen Loot über lange Zeit mit sich schleppen, ist also nicht drin.

Diese Mechaniken erinnern wiederum eher an den Steam-Hit Hades, der eines der wenigen God-Tier-Spiele ist. God-Tier nennt man die Titel, die bei über 100.000 Rezensionen immer noch über 95 % positive Bewertungen erreichen.

Netherwyn ähnelt vom Gameplay her an Path of Exile 2, ist jedoch vom Grundgerüst ein Roguelite wie Hades, das euch immer wieder zum Anfang zurückschickt, auch wenn es mit Quests, kraftvollen Fähigkeiten und Ausweichrolle klar in die Richtung ARPG abbiegt. Eine weitere Alternative zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Neuer Konkurrent sieht viel hübscher aus als Path of Exile 2, ist jetzt auf Steam kostenlos anspielbar