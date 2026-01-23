Neues ARPG mischt Path of Exile 2 mit einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, hat nur 2 Entwickler

News
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Neues ARPG mischt Path of Exile 2 mit einem der erfolgreichsten Spiele auf Steam, hat nur 2 Entwickler

Denkt man an Path of Exile 2 dann fallen einem nicht gerade Indie-Produktion und ein kleines Team ein, doch eine neue Alternative auf Steam ist genau das: Indie und kommt von einem 2-Man-Team.

Was ist das für ein Spiel? Mit Netherwyn kommt im 1. Quartal 2026 ein neues Koop-Roguelite-Action-RPG auf den Markt, das euch zusammen mit euren Freunden in den Kampf gegen Horden von Feinden schickt.

Die von der Pest und Schatten geplagten Lande haben sich gegen euch und eure Freunde gestellt und ihr tretet ihnen mutig entgegen. Das Gameplay erinnert dabei stark an Path of Exile 2.

Hier könnt ihr etwas Gameplay zum Spiel sehen:

Netherwyn zeigt actionreiches Gameplay im kurzen Clip
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben Wenige Stunden nach Release muss sich ein Gacha-Game für einen üblen Fehler entschuldigen: Buchten ihren Spielern versehentlich Geld ab Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen Ein neuer Free2Play-Shooter schweigt hartnäckig seit seiner Ankündigung, 4 Tage vor Release erfahren wir erstmals Features Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein neuer Shooter will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf berühmte Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich Streamer will Turnier zu Marvel Rivals gewinnen, um Studiengebühren zu bezahlen – wird aus Team geworfen

Path of Exile 2 lässt grüßen

Was ähnelt sich? Das Kampfsystem von Netherwyn und Path of Exile 2 sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Horden von Feinden greifen die Spielcharaktere an und man darf sie mit allerlei Fähigkeiten erledigen. Die Fähigkeiten haben bunte Effekte und sehen sehr mächtig aus.

Gleichzeitig haben die Entwickler auch die Ausweichrolle, die Path of Exile 2 zwar nicht erfunden, dafür aber im ARPG-Bereich populär gemacht hat, in ihr Roguelite eingebaut. So wirkt der Wechsel zwischen kraftvollen Fähigkeiten und dem Ausweichen geradezu wie beim großen ARPG.

Jeder Charakter hat dabei einzigartige Fähigkeiten, die geupgradet werden können und dafür sorgen, dass man immer länger in der Welt überlebt und weiter erkunden kann. Auch Quests gibt es bei Netherwyn.

Roguelite, oder nicht? Im Gegensatz zu Path of Exile 2 ist der Tod in Netherwyn jedoch ein Genre-typischer Begleiter, der zum Spiel dazugehört. Ein Run endet typischerweise mit dem Tod, dann wacht man wieder in der Taverne auf, wo man den eigenen Charakter verbessert.

Jeder Held darf dabei zwei Klassen wählen und die Fähigkeiten miteinander mischen und kombinieren. Aus dem Krieger und dem Heiligen wird so ein Templer.

Mehr zum Thema
Hytale: PS5 & Xbox – Wann ist der Release auf Konsole?
von Alexander Mehrwald
Monopoly GO Events – Alles zu den aktuellen Events
von Cedric Holmeier, Christos Tsogos
Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s
von Karsten Scholz

An welches erfolgreiche Steam-Spiel erinnert es noch? Auch typisch für ein Roguelite sind die immer neu prozedural generierten Level und der Perma-Tod. Den eigenen Loot über lange Zeit mit sich schleppen, ist also nicht drin.

Diese Mechaniken erinnern wiederum eher an den Steam-Hit Hades, der eines der wenigen God-Tier-Spiele ist. God-Tier nennt man die Titel, die bei über 100.000 Rezensionen immer noch über 95 % positive Bewertungen erreichen.

Netherwyn ähnelt vom Gameplay her an Path of Exile 2, ist jedoch vom Grundgerüst ein Roguelite wie Hades, das euch immer wieder zum Anfang zurückschickt, auch wenn es mit Quests, kraftvollen Fähigkeiten und Ausweichrolle klar in die Richtung ARPG abbiegt. Eine weitere Alternative zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Neuer Konkurrent sieht viel hübscher aus als Path of Exile 2, ist jetzt auf Steam kostenlos anspielbar

Quelle(n): x.com, Steam
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Beast of Reincarnation Titelbild Xbox

Ja, sie können mehr als nur Pokémon: So gut sieht das erste Gameplay des neuen Action-Rollenspiels von Game Freak aus

Highguard Trophäen

Ein neuer Free2Play-Shooter schweigt hartnäckig seit seiner Ankündigung, 4 Tage vor Release erfahren wir erstmals Features

Warhammer 40k dark heresy 10k spieler in alpha titel

Ihr könnt das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam jetzt schon spielen, die ersten Spieler haben deutliche Meinungen

Titelbild zu Eldegarde

Neues Spiel eines WoW-Entwicklers verlässt Early Access auf Steam, ist jetzt ein „Mini-MMO“ für alle, die keine Lust auf PvP haben

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx