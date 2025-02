Neuer Konkurrent sieht viel hübscher aus als Path of Exile 2, ist jetzt auf Steam kostenlos anspielbar

Auf Steam gibt es mit Dragonkin: The Banished einen neuen Konkurrenten für Path of Exile 2 und Diablo 4. Noch vor dem Release könnt ihr seine Demo kostenlos ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? Dragonkin: The Banished ist ein Hack-and-Slash, das stark an Path of Exile oder Diablo 4 erinnert. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Helden, der sich gegen böse Drachen zur Wehr setzt. Dabei wählt ihr aus verschiedenen Heldenklassen aus, die allesamt einzigartige Fähigkeiten und Kampfstile mit sich bringen.

Grafisch sieht das Spiel klarer und gesättigter aus als Path of Exile 2 und erinnert mehr an Diablo 4. Die Animationen der Fähigkeiten übertreffen aber auch das Blizzard-Hack-and-Slash.

Auf den einzelnen Karten kann es zudem Wetterveränderungen geben. Es erwarten euch Regen, Nebel, Schnee und Stürme, die auch einen Einfluss auf die Spielwelt haben sollen. Die Karten selbst bieten eine bunte Mischung aus Umgebungen. Von Ruinen, wie man sie aus dem antiken Griechenland kennt, bis hin zu dichten Dschungeln mit toxischen Pflanzen ist alles dabei.

Was macht das Spiel besonders? In Dragonkin: The Banished schaltet man eine eigene Stadt frei, die man mit Upgrades versehen kann. Diese erlebt dadurch sowohl visuelles Wachstum als auch auf dem Papier, denn jedes neue Gebäude fügt Boni für euren Charakter hinzu.

Das Wachstum der eigenen Stadt schaltet auch NPCs frei, mit denen ihr Handel treiben oder die euch Gegenstände herstellen können. Außerdem gibt es Gebäude wie ein Arsenal, das euch schnell zwischen Skillungen hin und her wechseln lässt.

Hier könnt ihr den Trailer zur Demo von Dragonkin: The Banished sehen:

Skilltree: Einfach zu verstehen, schwierig zu meistern

Wie funktioniert der Fortschritt? In ARPGs wie Diablo 4 und Path of Exile 2 geht es immer darum, den eigenen Charakter immer stärker zu machen und bessere Items, Upgrades und Skills freizuschalten. Die Entwickler von Dragonkin: The Banished haben sich hier etwas Eigenes ausgedacht.

Statt eines Skilltrees erwartet euch ein Hexagon-Feld, in das ihr gefundene aktive Skills und Unterstützungsfähigkeiten platzieren könnt. Alle Unterstützungsfähigkeiten verstärken die darum liegenden aktiven Skills.

Zusätzlich hat jeder Charakter einen Drachling als Begleiter. Die Fähigkeiten des Pets werden nur durch die eigenen ausgelöst und müssen dementsprechend auch auf dem Hexagon-Skillfeld platziert werden. Für alle, die richtig bei Dragonkin: The Banished durchstarten wollen, haben die Entwickler bereits jetzt eine tiefgreifende Erklärung des Systems auf YouTube hochgeladen.

Während des gesamten Spiels sammelt ihr immer neue Skills und Unterstützungsfähigkeiten ein, die ihr dann klug im Hexagon-Feld kombinieren müsst, um die Fähigkeiten eures Charakters zu verstärken. Sonst erwartet euch das typische Item-System, das ihr aus anderen Genre-Vertretern kennt.

Wann kann man loslegen? Dragonkin: The Banished startet am 06. März 2025 in den Early Access auf Steam. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann das Hack-and-Slash bereits jetzt ausprobieren. Auf Steam gibt es eine Demo, in der ihr aus drei Charakteren der Stufe 35 wählen könnt, die ihr dann bis Level 50 auflevelt.

Euch stehen 6 Level und eine Endgame-Aktivität zur Verfügung, außerdem könnt ihr schon mal einen Blick auf eure eigene Stadt werfen und mit ersten NPCs wie dem Apotheker oder dem Juwelier handeln. Der gemachte Fortschritt wird später allerdings nicht ins Hauptspiel übertragen.