Neues Tool zu Path of Exile verrät die Geheimnisse der Top-Spieler, zeigt, wie sie Millionen Schaden austeilen

Eine neue Website für Path of Exile 2 ermöglicht es allen Spielern zu sehen, welche Builds von den Profis gespielt werden und welche Builds und Items in der Meta dominieren.

Was ist das für eine Website? Die Website POE2.ninja hilft euch, die komplexen Systeme von Path of Exile 2 zu durchschauen und gibt euch die wohl beste Übersicht über alle Builds der Sub-Klassen. Dabei lüftet sie auch ungewollt die Geheimnisse der Top-Spieler, indem sie ganz genau verrät, was jeder von ihnen tut, um Millionen von Schaden auszuteilen.

Wie auch schon im Vorgänger scannt die Website dafür alle öffentlich verfügbaren Charaktere, samt ihren Items, Builds sowie ausgerüsteten Skills und macht sie öffentlich. Der große Vorteil liegt aber in der guten Visualisierung der Daten.

Alle Builds auf einem Fleck

Was zeichnet die Website aus? Die Website POE2.ninja ist einfach zu bedienen und zeigt jedem Besucher mit nur wenigen Klicks, wie der Charakter eines beliebigen Top-Spielers aufgebaut ist. Wer möchte, kann sich über die Such-Funktion einen beliebigen Spieler heraussuchen, zum Beispiel einen Content Creator. Über die Charaktere werden folgende Informationen offenbart:

Welche Items und Skills werden verwendet

Welche Stats hat der Charakter

Wie viel DPS machen die ausgerüsteten Skills

Wo wurden die Skill-Punkte verteilt

Welche Juwelen wurden eingesetzt

Alle angezeigten Spieler sind vollständig katalogisiert. Ihr könnt also direkt anfangen, den Build nachzubauen. Es gibt also keine Geheimnisse mehr, welche Builds wie stark sind und wie sie funktionieren. Alles ist jetzt öffentlich einsehbar und kann von jedem Spieler nachgebaut werden.

Filtert ihr nur nach einer Sub-Klasse, wie dem „Blood Mage“, seht ihr direkt alle Charaktere zwischen Level 97 und 100 aufgelistet, die diese Sub-Klasse spielen. Mit einem Klick lässt sich dann auch direkt nach DPS sortieren und schon seht ihr, wer der Spieler mit dem stärksten Build für die Klasse ist.

Was hat es mit den Meta-Daten auf sich? Ein weiteres wichtiges Feature sind aber auch die Meta-Daten, die die Website auswertet. POE2.ninja zeigt euch nicht nur die besten Charaktere samt Items, Skills und Builds, sondern auch, welche Items, Skills und passiven Fähigkeiten am häufigsten von den Top-Spielern genutzt werden.

So erkennt man direkt, dass die wichtigsten Uniquen-Items für den Blood Mage „Ingenuity“, „Trampletoe“ und „Temporalis“ sind. Die wichtigsten Fähigkeiten laut Statistik sind für die Top-Spieler „Frost Wall“, „Blink“ und „Spark“.

Das beste Feature auf POE2.ninja ist jedoch wohl die Passive-Tree-Heat-Map. Wenn ihr nach einem Build filtert, habt ihr die Möglichkeit, euch per Knopfdruck anzeigen zu lassen, welche Skills die Top-Spieler am häufigsten gewählt haben. Die Seite zeigt euch aber auch den Skill-Tree von jedem beliebigen Spieler, den ihr anklickt.

In Path of Exile 2 ist wohl die größte Herausforderung für die meisten Spieler herauszufinden, wie der eigene Charakter richtig gut wird. Durch die neue Website können nun alle sehen, was die Top-Spieler tun, und die Geheimnisse der stärksten OP-Builds in PoE2 sind gelüftet – ein großer Vorteil für Anfänger. Ein OP-Build solltet ihr lieber nicht nachmachen: Spieler baut OP-Build in Path of Exile 2, erledigt Horden mit nur einem Schuss, aber ihr solltet ihn nicht kopieren