Survival-Spiel eines legendären MMORPGs öffnet eine neue Region, will Grind wie im Klassiker bieten

RuneScape: Dragonwilds, das Survival-Spinoff des MMORPGs RuneScape, startete vor rund einem Jahr in den Early Access auf Steam. Das nächste große Update führt euch jetzt in ein neues Gebiet, in dessen Zentrum eine finstere Festung voller fieser Schergen lauert. Damit ihr die auch besiegen könnt, lassen euch die Entwickler für noch stärkere Ausrüstung grinden.

Was ist das für ein Update? Dowdun Reach ist das nächste große kostenlose Update für RuneScape: Dragonwilds – ein Survival-Spiel in der Welt von RuneScape. Darin erkundet ihr aber nicht nur das neue Gebiet, das dem Update seinen Namen verleiht – es gibt auch eine Vielzahl weiterer Neuerungen.

Das Update erscheint heute, am 31. März 2026. Ihr könnt euch also direkt ins neue Gebiet aufmachen – alleine oder mit Freunden.

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zum neuen Update:

Was steckt drin im Update? Großes Highlight dieses Updates dürfte das neue Gebiet, Dowdun Reach, sein. In dessen Zentrum steht eine unheilvolle, verfluchte Festung, die von einem großen schwarzen Ritter und dessen fiesen Schergen bewohnt wird.

Um die Feinde in dieser Festung zu bezwingen, werdet ihr jedoch grinden müssen. Damit sich weiterer Grind auch lohnenswert anfühlt, haben die Entwickler die Obergrenze für das Skill-Level angehoben. Diese befindet sich jetzt bei Level 99.

In Dowdun Reach warten zudem zwei besondere Crafting-Materialien auf euch, mit denen ihr mächtige neue Waffen und Rüstungen herstellen könnt, oder eure alte verbessert:

Innerhalb der finsteren Festung warten ergiebige Mithril-Adern, die ihr abbauen und zu 8 unterschiedlichen Waffen verarbeiten könnt – darunter einer Großaxt und einem Großschwert.

Aus der Haut niederer blauer Drachen, die ihr im neuen Gebiet findet, könnt ihr ein neues Rüstungsset anfertigen.

Außerdem feiern die mystischen Roben aus RuneScape ihr Debüt in Dragonwilds, die sich perfekt für Zauberer eignen.

Ab heute könnt ihr auch auf dedizierten Servern spielen, wahlweise jetzt sogar mit bis zu fünf statt drei weiteren Spielern. Wie genau das mit den Servern funktioniert, erklären die Entwickler in einem Beitrag auf Steam.

Im April feiert Dragonwilds ein Jahr im Early Access. Zu diesem Anlass soll ein kommendes Update ein oft gewünschtes Feature mit sich bringen: Angeln. Im selben Update, in dem ihr eure Angelrute auswerfen dürft, soll es auch neue Quests, Skill-Zauber, Dekorationen und mehr geben. Wann genau es so weit ist, haben die Entwickler aber noch nicht gesagt.

Seit März 2025 ist übrigens ein neuer Chef an der Spitze von Jagex, den Entwicklern hinter RuneScape: Dragonwilds. Und für das 25. Jubiläum der Reihe hat der auch gleich viel vor. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Chef von RuneScape schenkt dem MMORPG zum Geburtstag ein neues Leben, will 2026 massive Änderungen bringen