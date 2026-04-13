Survival-Spiel auf Steam lässt euch jeden NPC steuern, feiert 44.000 Spieler zum Launch, aber es gibt noch Probleme

Soulmask ist eines der Spiele auf Steam, die auf den ersten Blick nicht besonders wirken und auf den zweiten Blick alles anders machen, als die Genre-Kollegen. Das finden wohl auch die über 44.000 Spieler zum Launch auf Steam, die sich allerdings mehr erhofft hatten.

Was ist das für ein Spiel? Bei Soulmask bekommt ihr einen bunten Genre-Mix aus Sandbox, Survival und Crafting gepaart mit RPG und Kolonie-Aufbau-Simulation. Ihr schlüpft in die Rolle eines Charakters, der seinen eigenen Stamm in der prähistorischen Welt aufbaut.

Besonders dabei ist das namensgebende Masken-System. Über mystische Masken kann man in die Rolle von jedem rekrutierten NPC schlüpfen und erhält so auch dessen Stats, Talente und Fähigkeiten.

In Soulmask dreht sich alles, um das Ziel, den eignen Stamm aufzubauen. Dafür müsst ihr euch die richtige Gefolgschaft aufbauen, die sich dank KI ganz eigenständig an der Aufgabe beteiligt. So gehen NPCs farmen, craften oder helfen bei der Verteidigung der eigenen Basis.

Hier könnt ihr den Trailer zur Vollversion sehen:

Video starten Soulmask: Das Survival-Spiel auf Steam verlässt nach knapp 2 Jahren den Early Access Autoplay

Version 1.0 wird zum Problem

Wie lief der Release? Das neue Survival-Spiel war bereits 21 Monate im Early Access bevor es am 11. April 2026 in die 1.0 Vollversion startete. Auf diesen Moment hatten sich viele gefreut, schließlich wurden seitens der Entwickler ein verbessertes KI-System sowie ein kostenloser DLC mit Ägypten-Optik angekündigt (Quelle: Steam).

Die gab es auch, doch mit ihnen kamen viele Probleme, die Fans ganz schön nervten. So gab es Login-Probleme, einen Bug der PvP-Raids verhinderte, und Performance-Probleme. Für viele Fans ärgerlich, denn ihrer Erwartung nach ist der Early Access genau dafür da, solche Probleme zu beheben (via Steam).

So fielen die Bewertungen auf Steam von 79 % auf nur 64 % bei derzeit rund 1.200 kürzlichen Bewertungen ab und stehen dort nur noch bei „Ausgeglichen“ und das, obwohl der Release über 44.000 Spieler anlockte (Quelle: SteamDB).

Wie lief der neue DLC? Der Einstieg in Soulmask ist für viele auf Steam wohl der größte Schwachpunkt. Mit dem neuen DLC gab es die Möglichkeit, direkt in der Wüste und ohne große Hilfe zu starten. Wer das jedoch ohne Vorkenntnis tut, dem ist Scheitern sicher.

Das liegt vor allem daran, dass der Survival-Aspekt in der Wüste viel schwieriger ist als im normalen Startgebiet. So erklären die Entwickler selbst in einem Statement.

Grundsätzlich könnt ihr bei jeder Karte zwischen drei verschiedenen Spielmodi wählen: Wirtschaft (Tribe), Survival und Kampf, doch vor allem der Tribe-Modus wird noch nicht gut genug erklärt. So erklären die Entwickler selbst in einem Statement.

Das Onboarding für den Tribe-Modus muss komplett überarbeitet werden, und genau daran arbeiten wir gerade. Wir konzentrieren uns dabei insbesondere auf die ersten 30 Minuten – den Zeitpunkt, an dem die meisten neuen Spieler uns mitteilen, dass sie den Faden verloren haben. […] Der erste Eindruck zählt. Das ist uns hier nicht gelungen, und wir arbeiten daran, das zu ändern. Entwickler von Soulmask auf Steam

Als Lösung dafür wollen sie „weniger Dialogfelder, mehr kontextbezogene Hilfestellungen und eine erste Stunde, die sich eher wie eine Einladung anfühlt als wie eine Tortur“. Auch an vielen anderen Stellen wollen die Entwickler schrauben.

Die Entwickler und die Spieler sind gleichermaßen enttäuscht vom Release des Titels. Während das hohe Interesse zeigt, dass Soulmask cool klingt und die Features die Spieler ansprechen, machen Technik, Bugs und nervige Prozesse den Titel schlechter als er ist. Immerhin, wer das Spiel jetzt kauft, erhält den DLC gratis: Eines der besten Survival-Games auf Steam verschenkt seinen bisher größten DLC, doch habt ihr nicht ewig Zeit