Soulmask ist jetzt im Early Access auf Steam – Das steckt im einzigartigen Survival-Game

Begebt euch auf eine 500 Stunden lange epische Überlebensreise: Soulmask ist jetzt im Steam Early Access verfügbar.

Soulmask ist ein mit Spannung erwartetes Open-World-Survival-Epos, das im Februar beim Steam Next Fest den 3. Platz belegte und kürzlich beim Steam Open World Survival Crafting Fest als beliebtestes kommendes Spiel ausgezeichnet wurde. Am 31. Mai erscheint endlich das heißbegehrte Spiel im Early Access auf Steam.

Wenn ihr euch fragt, warum die Spieler diesem Spiel so sehr entgegenfiebern, dann erfahrt ihr es in den folgenden Absätzen. Zu den besonderen Gameplay-Features gehören einzigartige Masken, automatisiertes Stammesmanagement, realistisch gestaltete Kämpfe und vieles mehr.

Das Kernstück und der Hauptaspekt des Spiels ist eure Maske. Euer Charakter in dieser Welt ist nicht der Held, sondern die Maske, die ihr tragt. Während der Spieleranpassung habt ihr die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Masken zu wählen. Jede kommt mit ihren eigenen einzigartigen Spezialisierungen, um euch den Einstieg zu erleichtern.

Die Maske bietet euch eine große Vielfalt und Zugang zu verschiedenen Funktionen. Es gibt 10 einzigartige Masken (drei davon gibt es bei der Charaktererstellung), die ihr auf euren Reisen aufdecken könnt, sowie sieben Regionen mit unerforschter Wildnis und über 20 verschiedene Terrains.

Die Biome reichen von unberührten Regenwäldern bis hin zur klirrenden Kälte der schneebedeckten Gipfel, aber Vorsicht, ihr seid nicht allein. Feinde lauern in der Wildnis und so geratet ihr unter anderem mit ausgestoßenen Stämmen aneinander.

Im Regenwald-Biom lauern hungrige Krokodile.

Die Elemente und die Geheimnisse, die die Welt zu bieten hat, bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Alte Zivilisationen, die einst groß und stolz waren, haben Gefahren hinterlassen, die ihr überwinden müsst.

Soulmask vereint viele Genres und kann als Open-World-, Survival-, Solo- oder MMO-Erlebnis beschrieben werden. Um die rauen Elemente zu überleben, müsst ihr Handwerke ausüben, bauen, Gefolgsleute versammeln, einzigartige Reittiere zähmen und Ackerbau betreiben.

Wenn ihr dachtet, ihr wärt zu Hause sicher und könntet es euch am Lagerfeuer gemütlich machen, habt ihr euch leider getäuscht. Die Ausgestoßenen meinen es nicht gut mit euren Bewohnern und werden euch auskundschaften und ihre eigenen Truppen aufstellen, um eure Mauern niederzureißen.



Vorschau auf den Spielinhalt des Early Access

Auf all diese Features könnt ihr euch bereits im Early-Access von Soulmask freuen!

Hauptmerkmale

10 einzigartige Masken

7 Regionen (64 km²) mit über 20 verschiedenen Terrains

6 furchterregende Bosse (jeder mit 3 Stufen)

Tech & mysteriöse Zivilisationen

Fast 400 antike Relikte

7 verschiedene Technologiestufen

Über 80 Technologien zum Erlernen

Kampf-Features

8 verschiedene Waffen

44 Ausrüstungsmodifikationen

75 einzigartige Meisterschaftseffekte

100 verschiedene Arten von Feinden/Kreaturen

Lokale Bräuche und Traditionen

Über 10 große und mittelgroße Stammeskasernen

Fast 300 Talente von Stammesangehörigen

Nahezu 300 Bauelemente

Über 100 Simulationsmanagement-Gegenstände (Landwirtschaft, Viehzucht, Nahrung, Medizin und mehr)

29 verschiedene Funktionssets

5 einzigartige Reittiere

6 verschiedene Berufe für Stammesangehörige

4 Hauptstammesstreitkräfte

Für diejenigen unter euch, die ihren eigenen Server hosten wollen, sind bereits Vorbestellungen für Server verfügbar (erkundigt euch bei eurem lokalen Hoster nach der Verfügbarkeit). Das gibt euch als Serverbesitzer die Möglichkeit, eure Server so zu gestalten, wie ihr eurer Community das Soulmask-Erlebnis bieten wollt.

Das hat es mit den Masken auf sich

Über die Maske wurde bereits geschrieben, aber dazu gibt es noch mehr, denn die Maske ist der Held oder der Bösewicht (ihr entscheidet) dieser Reise.

Die Maske ermöglicht es euch, in die alten Technologien einer Welt einzutauchen, die einst blühte, heute aber Wildnis und Heimat der Ausgestoßenen ist. Der Spieler, der seine Maske aufsetzt, kann mithilfe verschiedener Kristalle, die er in alten Ruinen, bei Bosskämpfen und beim allgemeinen Erkunden und Öffnen von Truhen erhält, neue Technologien freischalten.

Ihr tragt nicht die Maske, die Maske trägt euch! Und ihr könnt sie sogar nach Herzenslust im Editor anpassen.

Die Maske ist auf Maskenenergie angewiesen – diese ist eine Schlüsselfunktion bei der Nutzung von Fähigkeiten und kann durch den Verbrauch dieser Kristalle wieder aufgefüllt werden.

Es wurde erwähnt, dass eure Figur nicht der Held ist. Denn es liegt an euch, wie ihr die Maske, die ihr gefunden habt, wahrnehmen wollt. Die Maske hat die Kontrolle über euch übernommen und hat euch, den Spielern, die Fähigkeit gegeben, Technologien anzuzapfen, die sonst für die Zivilisationen verloren wären.

Mit den Fähigkeiten der Maske seid ihr in der Lage, andere Ausgestoßene zu kontrollieren und selbst zu Ausgestoßenen zu werden, da die Maske sich auf den Stammesangehörigen ihrer Wahl überträgt.

Ihr könnt den Stammesangehörigen aufleveln, wie ihr es mit dem eigenen Hauptcharakter in anderen Spielen tun würdet, und seine einzigartigen Fähigkeiten nutzen.

Mit Hilfe der Masken könnt ihr auch Technologien freischalten, um liebgewonnene Stammesangehörige zu retten, falls sie im Kampf fallen.

Wer hart arbeitet, feiert auch hart! Nach einem anstrengenden Tag entspannt ihr bei zünftigen Stammespartys!

Um eure Karte freizuschalten, benötigt ihr auch die Hilfe der Maske, indem ihr die verschiedenen Späher in den Lagern kontrolliert und Informationen von ihnen erhaltet.

Ohne Wissen und Erinnerungen daran, wie ihr in diese Welt gekommen seid, werdet ihr nicht in der Lage sein, die Gebiete durch Erkundung freizuschalten, wie ihr es sonst in anderen Spielen tun konntet.

Stammesangehörige sind auch großartige Verteidiger, Sammler, Köche, Schmiede und so vieles mehr. Mit jedem Technologiezweig könnt ihr weitere Stammesangehörige steuern, die ihr im Laufe des Spiels rekrutiert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr aufsteigen könnt, von der Waffenbeherrschung über die Maske bis hin zur Stufe eures Spielercharakters.

Soulmask ist ab sofort auf Steam erhältlich. Bereitet euch auf eine neue Überlebenserfahrung in einer ungezähmten alten Zivilisation vor.