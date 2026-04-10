Neues Survival-MMO stirbt nach nur 2 Monaten auf Steam, gibt allen Käufern das Geld zurück

Nicht einmal 2 Monate nach dem Release eines neuen Survival-MMOs auf Steam soll schon wieder Schluss sein. Bei The Cube, Save Us gehen die Lichter aus.

Um welches Spiel geht es? The Cube, Save Us ist ein Survival-Koopspiel, das sich selbst auch als MMO bezeichnet. Während die MMO-Aspekte eher schmal ausfallen, geht es vor allem ums Überleben. Nach einem Atomkrieg versuchen die verbleibenden Menschen, Ressourcen zu sammeln und vom „Cube“ zu entkommen.

Der „Cube“ soll eine massive Alien-Struktur sein, die von einer außerirdischen Zivilisation zurückgelassen wurde. Vom Gameplay her gibt es schöne und große Karten, bei denen man sich vor allem im Nahkampf bekämpft, was den Titel von vielen anderen Survival-Games abhebt.

Mutanten und andere Spieler sind ebenso große Gefahren wie Umwelteinflüsse, die auch tödlich ausgehen können. Was auf dem Papier wie ein erfrischendes Spielkonzept klingt, steht jetzt aber kurz vor dem Aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Cube, Save Us sehen:

Video starten The Cube, Save Us zeigt im Trailer einen Mix aus Zombies und Zauber Autoplay

Vom Early-Access zum Shutdown in 2 Monaten

Wann gehen die Lichter aus? Bei The Cube, Save Us fahren am 8. Mai 2026 die Server herunter. Die Entwickler haben das Ende des Titels nach nicht einmal zwei Monaten angekündigt. Das Survival-Spiel ist erst am 18. März 2026 gestartet, und zwar im Early Access.

Doch trotz Early Access und Free2Play-Modell loggten sich schon zwei Wochen nach Release nur noch etwa 600 Spieler im Spitzenstand auf Steam ein (Quelle: SteamDB). Entsprechend schnell kamen auch die Entwickler zur Erkenntnis, dass es nichts mehr zu retten gibt, und haben das Ende angekündigt.

Alle Spieler, die bereits Geld für den Titel ausgegeben haben, haben eine Rückerstattung des Kaufpreises über Steam erhalten.

Warum floppte der Titel? Wie die Website 17173.com schreibt, hatte der Titel viele Probleme. So war das Spiel technisch extrem anfällig für Bugs, Abstürze und eine schlechte Performance.

Obwohl der Titel nicht mal einen Monat veröffentlicht war, mussten bereits Items aus dem Shop entfernt werden, weil die Spieler damit Mechaniken ausgehebelt hatten. Auch wenn die Probleme dann verbessert wurden, hat das nicht mehr gereicht, um das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen.

Zwar soll der Early Access auf Steam den Entwicklern die Möglichkeit bieten, ihr Spiel in der Entwicklung zu veröffentlichen, wenn die Spieler es jedoch aufgrund einer miesen Technik nicht genießen können, dann ist es einfach noch zu früh für den Schritt, wie sich hier deutlich zeigt.

Mit The Cube, Save Us geht nicht der erste vielversprechende Titel in 2026 offline. Auch bei Highguard waren die Hoffnungen von vielen groß, doch die Entwickler konnten die Spieler nicht mehr umstimmen: „Wir hätten ein Scheitern ohne Schadenfreude verdient“ – Highguard ist die fatale Fehleinschätzung eines Marktes, der von Wut lebt