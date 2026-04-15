Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen

In Windrose gibt es nicht nur das idyllische und salzige Meer mit prachtvollen Schiffen und mysteriösen Inseln. Ihr müsst euch auch durchkämpfen und dabei spielen Waffen eine wichtige Rolle. Welche zu den besten gehören, erfahrt ihr hier in unserer Tier List.

Wie ist die Liste aufgebaut? Windrose ist erst kürzlich am 14. April 2026 erschienen und deshalb noch frisch. Da wir noch nicht genügend Daten zu bestehenden Waffen-Modellen besitzen, ranken wir in unserer Tier-List erst mal nur die Waffen-Gattungen. Je mehr Zeit vergeht, desto eher werden wir unsere Liste dann komplett überarbeiten und euch auch einzelne Waffen-Drops vorstellen.

Wie in jeder Tier List listen wir euch hier die Waffen-Arten in einzelnen Stufen auf. „S“ stellt dabei das Beste vom Beste dar, während „C“ mittelmäßig ist und zur Nische gehört. Natürlich könnt ihr eure Meinung in Bezug auf unsere Tier List in den Kommentaren äußern.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose zeigt in seinem Trailer, was euch zum Release erwartet Autoplay

Tier List zu den Waffen – Das sind die besten

Stufe Waffen S Rapier, Säbel A Pistole, Großschwert B Muskete, Keule C Donnerbüchse

Welche Waffen gehören zu den besten? An erster Stelle stehen das Rapier und der Säbel. Beide Waffen sind hervorragende Einhandwaffen, mit denen ihr fatalen Schaden an eure Gegner anrichten könnt.

Das Rapier ist bekannt dafür, bei erfolgreichen Treffern Blutungen hervorzurufen, was vor allem bei menschlichen Gegnern für massiven Schaden sorgen kann.

Der Säbel hingegen kann nicht mit einem solchen Effekt glänzen, dafür ist es aber rasant und lässt eure Feinde keine Chance zu atmen, wenn ihr mit euren Angriffen loslegt.

Das Positive an beiden Waffen ist zudem, dass ihr in eurer Nebenhand eine Pistole ausrüsten könnt, um so eine noch größere Gefahr darzustellen. Wer also maximal gefährlich autreten möchte, sollte auf jeden Fall auf einer der beiden Waffen zurückgreifen.

Das waren alle Infos, die ihr über die besten Waffen von Windrose wissen solltet. Welche Waffen gehören für euch zu den besten? Habt ihr andere Favoriten? Wer eine unserer genannten Kombos ausnutzen möchte und mit der Pistole geht, sollte auch auf Schwarzpulver zurückgreifen – dieses Material ist jedoch sehr rar. Wie ihr das bekommen könnt, zeigen wir euch hier: Windrose: Schießpulver – So bekommt ihr es