Windrose: Eisen finden und Barren herstellen

In Windrose braucht ihr einen Haufen Eisen und Eisenbarren für verschiedene Gegenstände und Gebäude. Wir zeigen euch daher, woher ihr das Erz bekommt und wie ihr die Barren craften könnt.

Wofür braucht man Eisen? Eisen wird für einige Upgrades sowie Items und Gebäude benötigt, die ihr relativ früh im Spiel craften könnt. So könnt ihr zum Beispiel einen Amboss, einen Kerzenhalter oder auch Kisten, die Station für Schmuck oder extra große Schmelzstationen herstellen.

Zwar könnt ihr Eisen auch bei etlichen Händlern einfach kaufen, doch damit ihr das Material selbst gewinnen und die benötigten Barren damit herstellen könnt, müsst ihr einige Schritte abschließen. Wir erklären euch, wie es geht, damit ihr schnell an euer Ziel kommt.

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Eisenerz abbauen und Eisenbarren selbst herstellen – So geht’s

Bis ihr Eisenerz finden und abbauen könnt, müsst ihr den Dschungel an der Küste hinter euch gelassen und die Foothills Region betreten haben. Haltet dann Ausschau nach passenden Abbaustellen und baut sie mit eurer Spitzhacke ab.

Wollt ihr Barren herstellen, benötigt ihr auch Hartholz. Das bekommt ihr von Divi-Divi-Bäumen in derselben Region. Daraus stellt ihr im Anschluss die Kohle her, die ihr für die Barren benötigt.

Habt ihr davon genügend gesammelt, braucht ihr einen Schmelzofen, den ihr aus 15 Lehm und 30 Steinen herstellt, solltet ihr noch keinen haben. Ebenso braucht ihr einen Kohleofen, für den ihr zum Erbauen 25 Holz und 20 Lehm braucht.

Werft dann euer gesammeltes Holz in den Kohleofen und stellt damit aus 2 Holz jeweils 1 Kohle her. Lauft damit zum Schmelzofen und stellt dann folgendermaßen eure Eisenbarren her:

3 Foothills Eisenerz

1 Kohle

Damit erhaltet ihr nach 30 Sekunden Wartezeit euren heißersehnten Eisenbarren.

Neben Eisen gibt es noch einen Haufen weiterer Ressourcen und Materialien. Seid ihr gerade nach etwas bestimmten auf der Suche oder kommt nicht weiter? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Hier erfahrt ihr beispielsweise, wie ihr Schießpulver selbst herstellen könnt: Windrose: Schießpulver – So bekommt ihr es