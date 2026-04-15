Windrose: Schießpulver – So bekommt ihr es

In Windrose habt ihr gleich zu Beginn eine Schusswaffe dabei. Doch die funktioniert nicht ohne Schießpulver. Wo ihr welches bekommt, zeigen wir euch.

So bekommt ihr Schießpulver zum Start: Gleich zu Beginn könnt ihr noch kein Schießpulver selbst herstellen, sodass ihr euch zunächst auf Erkundung verlassen müsst. Während des Tutorials könnt ihr kleine Mengen in verschiedenen Behältern, wie Kisten oder Truhen, finden, sodass ihr zumindest ein wenig schießen könnt. Geht mit eurem Vorrat also anfangs besser nicht leichtfertig um.

Haltet euch dafür am besten an die verschiedenen Lager, denn dort könnt ihr Loot gehäufter vorfinden. Da Loot in Windrose zufällig ist, gibt es leider keinen festen Farmspot, den ihr nutzen könnt, bevor ihr euch selbst ans Crafting wagt.

Es gibt aber einen Punkt, an dem sich Schießpulver scheinbar mit höherer Wahrscheinlichkeit finden lässt.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Hier solltet ihr am Anfang nach Schießpulver suchen: Auf jeder der ersten Inseln findet ihr einen Point of Interest namens Blackbeard Pirate Camp. Auf der ersten Insel findet ihr ihn beispielsweise im Süden. Bekämpft dort die Piraten, denn von ihnen könnt ihr mit höherer Wahrscheinlichkeit Schießpulver ergattern.

Haltet dort ebenso Ausschau nach Tonnen mit einem Netz darüber, denn darin kann sich ebenfalls Schießpulver befinden. So müsst ihr euch aushelfen, bis ihr den Dschungel an der Küste abgeschlossen und die Foothills Region betreten könnt. Denn erst dann könnt ihr Schießpulver selbst herstellen.

Schießpulver in Windrose herstellen – So geht’s

Ihr könnt Schießpulver erst selbst craften, wenn ihr die Foothills Region erreicht habt. Dort könnt ihr dann den dafür benötigten Schwefel abbauen.

Um das Pulver herzustellen, braucht ihr dann zunächst einen Mühlstein. Das Rezept dafür schaltet ihr frei, wenn ihr Mais auf der Insel einsammelt. Ihr braucht dann:

1 Mühlstein-Teil Müsst ihr vorher mit 15 Steinen herstellen, die ihr mit der Spitzhacke abbauen könnt

15 Holz Bekommt ihr von sämtlichen Bäumen mit eurer Axt



Habt ihr das gebaut, könnt ihr am Mühlstein Schießpulver herstellen. Dafür braucht ihr:

25 Asche Entsteht, wenn ihr Kohle im Kohleofen herstellt

25 Sulfur Wird im Dschungel an der Küste mit der Spitzhacke abgebaut



Windrose ist am 14. April 2026 erfolgreich in den Early Access gestartet. Wie findet ihr das Piraten-Abenteuer bisher? Was gefällt euch besonders? Schreibt es in die Kommentare! Bisher kommt das Survival-Game bei seiner Spielerschaft auf Steam gut an: „Das wahre AAAA-Spiel“: Piraten-Spiel startet sehr positiv auf Steam, lockt mehr als 47.000 Spieler an