„Das wahre AAAA-Spiel“: Piraten-Spiel startet sehr positiv auf Steam, lockt mehr als 47.000 Spieler an

Das Piraten-Spiel Windrose startet heute in den Early Access auf Steam. Nun trudeln langsam die ersten Wertungen ein und die Spieler sind sehr positiv gestimmt.

Wie steht es um den Early Access? Wer das Einführungsangebot von 26,99 € nutzt, der kann sich in die Welt von Windrose auf Steam stürzen. Die Entwickler beschreiben das Spiel als PvE-Survival-Abenteuer im Piratenzeitalter mit Soulslite-Kämpfen.

Im Early Access sollen rund 2 Drittel aller Inhalte der Vollversion bereits zu sehen sein. Mit der Zeit sollen 50 % mehr Inhalt nachgeliefert werden, darunter neue Biome, Bosse und Schiffe. Die Geschichte soll ebenfalls weitergehen.

Das Entwicklerteam von Kraken Express rechnet damit, dass der Early Access rund 1,5 bis 2,5 Jahre dauern wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt tummeln sich rund 48.500 Spieler zeitgleich in Windrose (Stand: 14. April 2026, 17:15 Uhr, via SteamDB). Die Tendenz ist steigend, das Maximum werden wir also vermutlich in den kommenden Wochen absehen können. Doch schon jetzt gibt es eine klare Meinung zum Spiel.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Windrose überzeugt da, wo große Studios versagen

Wie kommt das Spiel an? Aktuell steht Windrose bei einer sehr positiven Bewertung. Rund 91 % der 502 Nutzer haben das Spiel eher positiv als negativ eingestuft. Die 502 Nutzer sind zwar noch nicht aussagekräftig, wenn man bedenkt, dass sich gerade über 48.500 Spieler im Game tummeln, aber sie geben schon einmal eine erste Richtung vor.

In den Rezensionen auf Steam schreiben die Spieler, dass Windrose besser sei als teure AAAA-Konkurrenten von großen Studios. Damit spielen sie auf das Piraten-Abenteuer Skull and Bones an, das souverän von sich behauptete, es sei ein AAAA-Titel. Dabei handelt es sich quasi um die höchste Budgetstufe, die es für Gamer gibt.

Nach dem Release gab es bei Skull and Bones dann aber eine große Klatsche, die momentan bei Windrose ausbleibt. Die Spieler loben nämlich folgende Dinge:

Die Kombination aus Open-World-Erkundungen, Crafting, Überleben auf dem Land und die Seeschlachten wird als erfrischend empfunden.

Gelobt wird zudem der nahtlose Übergang zwischen den Kämpfen auf See und dem Erkunden von Inseln an Land.

Besonders im Koopmodus mache das Spiel besonders viel Spaß.

Die allgemeine Piratenstimmung und das Setting würden die Spieler voll in ihren Bann ziehen.

Es gibt auch einige Kritik. So viel Spaß der Koopmodus auch mache, im Solomodus fühle sich alles viel langsamer und zäher an. Außerdem merke man dem Spiel an, dass es sich noch im Early Access befindet. Es habe zwar ein starkes Fundament, aber einige Systeme und Mechaniken müssten noch etwas Feinschliff bekommen.

Ursprünglich sollte Windrose eigentlich ein MMORPG werden. Doch noch in der Entwicklung beschlossen die Verantwortlichen, das Ruder rumzureißen und ein Survival-Game daraus zu machen. Die Entstehungsgeschichte könnt ihr hier nachlesen: Neues Piraten-Spiel auf Steam startet heute in den Early Access, sollte eigentlich ein MMORPG werden