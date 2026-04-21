Windrose: Werft bauen – So verwaltet ihr eure Schiffe

In Windrose ist eine Werft unerlässlich, denn mit ihr könnt ihr eure Schiffe anlegen und auch verwalten. Wie ihr eine bauen und was ihr noch so alles damit anstellen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Wann kann ich eine Werft bauen? Die Werft könnt ihr relativ früh im ersten Kapitel bauen, doch dafür benötigt ihr erst den Bauplan. Schließt zuerst die Quest „I Need A Bigger Boat“ ab. Davor müsst ihr euer erstes gefundenes Wrack reparieren, das ihr zu Beginn des Spiels gefunden habt.

Geht nun in euer Lager und baut die Schiffsbauerwerkstatt auf – diese muss überdacht sein. Ein kleines schräges Dach über der Werkstatt reicht völlig aus. Baut jetzt im Menü der Schiffsbauerwerkstatt einen Gegenstand, z.B. die Kanonen „12 Pfünder“. Danach schaltet ihr automatisch den Bauplan für die Werft frei.

Im Bau-Menü unter „Fertigung & Hilfsmittel“ befindet sich die Werft. Für den Bau benötigt ihr jetzt 10 Holz und 10 Grober Stoff. Die Werft muss nicht überdacht sein und kann am Rand eures Standes platziert werden.

Beide Werkstätten sind jedoch für das Upgrade eures Schiffes unerlässlich. Während ihr bei der Schiffsbauerwerkstatt eure Upgrades herstellen könnt, lässt die Werft euch diese platzieren.

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Was kann die Werft? Die Werft lässt euch euer Schiff verwalten. Zu den Funktionen zählen vor allem die Ausstattung verschiedener Ausrüstungen für eure Crew oder Kanonen in unterschiedlicher Größen. Abseits davon könnt ihr auch euer Schiff ebenfalls vom Aussehen anpassen.

Das waren alle wichtigen Infos zur Werft und wie ihr diese freischalten und bauen könnt. Abseits der Werft ist es auch wichtig zu wissen, welche Schiffe existieren und welche davon zu den besten gehören. Eine detaillierte Liste mitsamt Erklärungen dazu findet ihr hier von uns: Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten