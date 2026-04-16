Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten

In Windrose gibt es viele verschiedene Arten von Schiffen, die ihr selbst bauen und nutzen könnt. Welche es tatsächlich gibt, zeigen wir euch hier in unserer Liste.

Wie sind die Schiffe in Windrose eingeteilt? Insgesamt könnt ihr mit 9 Schiffen rechnen, die jeweils in drei Kategorien eingeteilt sind:

Ketsch

Brigantine

Fregatte

Die Schiffe besitzen dann gewisse Vor- und Nachteile. Es ist also wichtig zu wissen, welches der Schiffe zu den besten gehört, damit ihr nicht den Grund des Meeres besucht. In unserer Liste teilen wir deshalb alle Exemplare in ihre Kategorien ein und zeigen euch auf, mit welchen Boni und Spezifikationen sie daher kommen.

Nutzt gerne unser Verzeichnis, um schnell zu den einzelnen Kategorien hin und her zu springen:

Inhalt Ketsch Brigantine Fregatte

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Ketsch

Schiff Freischaltung Lebenspunkte Geschwindigkeit Kanonen Stock Ketsch „Need A Bigger Boat“ abschließen 50.000 19kn 3 x 12lb Brethren Ketsch Eine Werft besitzen 65.000 17kn 3 x 12lb Blackbeard Ketsch Eine Werft besitzen 35.000 21kn 3 x 12lb oder 24lb

Welches ist das beste Schiff? Wir empfehlen euch, beim „Stock“-Modell zu bleiben. Das Schiff hat eine gute Geschwindigkeit sowie eine ordentliche Anzahl an Lebenspunkten, um euch für die erste Zeit über Wasser zu halten. Auch wenn die Blackbeard größere Kanonen fassen kann, so lohnt sich ein Upgrade nicht, da ihr schnell auf die nächstbeste Klasse, der Brigantine, wechseln werdet – spart euch also die Materialien.

Brigantine

Schiff Freischaltung Lebenspunkte Geschwindigkeit Kanone Stock Brigantine Brethren Provisioner (Level 2) 70.000 20kn 6 x 12lb Brethren Brigantine Brethren Provisioner (Level 2) 90.000 18kn 6 x 12lb Blackbeard Brigantine Brethren Provisioner (Level 2) 50.000 22kn 6 x 12lb oder 24lb

Welches ist das beste Schiff? Als zweites Schiff empfehlen wir euch die Blackbeard Brigantine und das aus gutem Grund: Das Biest hat eine ungeheure Geschwindigkeit drauf, besitzt die gleiche Anzahl an Lebenspunkten wie die Stock Ketsch, kann aber dafür 6 Exemplare einer 24lb Kanone fassen, was in fähigen Händen desaströs ist. Seid jedoch darauf gefasst, dass ihr mit diesem Schiff wendiger manövrieren müsst, um zu überleben, doch das sollte mit 22 Knoten kein Problem sein.

Fregatte

Schiff Freischaltung Lebenspunkte Geschwindigkeit Kanone Stock Fregatte Brethren Provisioner (Level 2) 160.000 18kn 12 x 24lb Brethren Fregatte Brethren Provisioner (Level 2) 200.000 16kn 12 x 24lb Blackbeard Fregatte Brethren Provisioner (Level 2) 110.000 20kn 12 x 24lb oder 36lb

Welches ist das beste Schiff? Was die Fregatte angeht, so solltet ihr hier ebenfalls auf die Blackbeard setzen. Sie ist von allen verfügbaren Fregatten die schnellste, besitzt dafür aber den niedrigsten „Life Pool“. Mit den 12 Exemplaren einer 36lb-Kanone kann euch das aber egal sein, denn eure Gegner werden keine Chance haben zu reagieren, wenn sie einmal von einer Salve getroffen werden.

Das waren alle wichtigen Infos zu den verfügbaren Schiffen, die ihr euch zulegen könnt. Für welches Schiff habt ihr euch entschieden und hofft ihr auf weitere Exemplare, die mit den nächsten Updates kommen könnten? Neben Schiffen sind auch Waffen ein wichtiges Thema in der Welt der Piraten. Welche zu den besten gehören, erfahrt ihr hier in unserer Tier List: Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen