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Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 2 Minuten
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In Windrose gibt es viele verschiedene Arten von Schiffen, die ihr selbst bauen und nutzen könnt. Welche es tatsächlich gibt, zeigen wir euch hier in unserer Liste.

Windrose
Windrose
Action-RPGSurvival

Wie sind die Schiffe in Windrose eingeteilt? Insgesamt könnt ihr mit 9 Schiffen rechnen, die jeweils in drei Kategorien eingeteilt sind:

  • Ketsch
  • Brigantine
  • Fregatte

Die Schiffe besitzen dann gewisse Vor- und Nachteile. Es ist also wichtig zu wissen, welches der Schiffe zu den besten gehört, damit ihr nicht den Grund des Meeres besucht. In unserer Liste teilen wir deshalb alle Exemplare in ihre Kategorien ein und zeigen euch auf, mit welchen Boni und Spezifikationen sie daher kommen.

Nutzt gerne unser Verzeichnis, um schnell zu den einzelnen Kategorien hin und her zu springen:

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Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont

Ketsch

SchiffFreischaltungLebenspunkteGeschwindigkeitKanonen
Stock Ketsch„Need A Bigger Boat“ abschließen50.00019kn3 x 12lb
Brethren KetschEine Werft besitzen65.00017kn3 x 12lb
Blackbeard KetschEine Werft besitzen35.00021kn3 x 12lb oder 24lb

Welches ist das beste Schiff? Wir empfehlen euch, beim „Stock“-Modell zu bleiben. Das Schiff hat eine gute Geschwindigkeit sowie eine ordentliche Anzahl an Lebenspunkten, um euch für die erste Zeit über Wasser zu halten. Auch wenn die Blackbeard größere Kanonen fassen kann, so lohnt sich ein Upgrade nicht, da ihr schnell auf die nächstbeste Klasse, der Brigantine, wechseln werdet – spart euch also die Materialien.

Brigantine

SchiffFreischaltungLebenspunkteGeschwindigkeitKanone
Stock BrigantineBrethren Provisioner (Level 2)70.00020kn6 x 12lb
Brethren BrigantineBrethren Provisioner (Level 2)90.00018kn6 x 12lb
Blackbeard BrigantineBrethren Provisioner (Level 2)50.00022kn6 x 12lb oder 24lb

Welches ist das beste Schiff? Als zweites Schiff empfehlen wir euch die Blackbeard Brigantine und das aus gutem Grund: Das Biest hat eine ungeheure Geschwindigkeit drauf, besitzt die gleiche Anzahl an Lebenspunkten wie die Stock Ketsch, kann aber dafür 6 Exemplare einer 24lb Kanone fassen, was in fähigen Händen desaströs ist. Seid jedoch darauf gefasst, dass ihr mit diesem Schiff wendiger manövrieren müsst, um zu überleben, doch das sollte mit 22 Knoten kein Problem sein.

Fregatte

SchiffFreischaltungLebenspunkteGeschwindigkeitKanone
Stock FregatteBrethren Provisioner (Level 2)160.00018kn12 x 24lb
Brethren FregatteBrethren Provisioner (Level 2)200.00016kn12 x 24lb
Blackbeard FregatteBrethren Provisioner (Level 2)110.00020kn12 x 24lb oder 36lb

Welches ist das beste Schiff? Was die Fregatte angeht, so solltet ihr hier ebenfalls auf die Blackbeard setzen. Sie ist von allen verfügbaren Fregatten die schnellste, besitzt dafür aber den niedrigsten „Life Pool“. Mit den 12 Exemplaren einer 36lb-Kanone kann euch das aber egal sein, denn eure Gegner werden keine Chance haben zu reagieren, wenn sie einmal von einer Salve getroffen werden.

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Das waren alle wichtigen Infos zu den verfügbaren Schiffen, die ihr euch zulegen könnt. Für welches Schiff habt ihr euch entschieden und hofft ihr auf weitere Exemplare, die mit den nächsten Updates kommen könnten? Neben Schiffen sind auch Waffen ein wichtiges Thema in der Welt der Piraten. Welche zu den besten gehören, erfahrt ihr hier in unserer Tier List: Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen

Quelle(n):
  1. method.gg

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