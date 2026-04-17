Windrose: Schaufel bekommen und wichtige Schätze finden

Mit der Schaufel könnt ihr in Windrose einen Haufen wertvoller Schätze finden. Wir zeigen euch, wie ihr möglichst schnell an eine kommt und wie ihr damit Schätze findet.

Wann bekommt man eine Schaufel? Ihr bekommt das Rezept für eure Schaufel, sobald ihr im Tutorial mit Kupfererz interagiert und es zu Kupferbarren schmelzt. Sobald ihr das habt, könnt ihr auch schon loslegen und euch eure Schaufel sichern.

Wir erklären euch hier im Guide, wie ihr die Schaufel herstellt und wie ihr die wichtigsten Schätze finden könnt.

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So stellt ihr die Schaufel in Windrose her

Für eure Schaufel müsst ihr Kupferbarren herstellen. Davon braucht ihr genau 3 Stück. Da ihr für die Tutorial-Quest bereits Erz abbauen musstet, wisst ihr, wo ihr das benötigte Material findet. Solltet ihr das vergessen haben: Ihr findet passendes Erz in einer Höhle ziemlich im Zentrum der Anfangsinsel.

Zusätzlich braucht ihr 10 Holz, das ihr von Bäumen abbauen könnt. Baut direkt etwas mehr ab, da ihr für Barren auch Kohle herstellen müsst, für die ihr ebenfalls Holz benötigt. Geht dann zu eurer Werkbank und stellt die Schaufel her. Dann seid ihr startklar und könnt losbuddeln, was das Zeug hält.

Alle wichtigen Schätze und wie ihr sie findet

Mit eurer neu gewonnenen Schaufel könnt ihr nun in der Welt an passenden Stellen wertvolle und nützliche Schätze finden. Doch es gibt einige, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Wir zeigen euch, welche.

Nebenquest „Fifteen Men on a Dead Man’s chest“

Diese Nebenquest könnt ihr direkt auf der Anfangsinsel erledigen. Geht dafür in den Osten zur Markierung „Pirate Remains“ und schaut bei dem Boot, das ihr dort findet, nach einer Kiste. Ein Sketch darin startet die Nebenquest.

Geht dann nach Nordwesten und sucht nach einem Erdhaufen mit 4 Skeletten. Achtung: Wenn ihr hier buddelt, stehen die Skelette auf und ihr müsst sie erst bekämpfen. Nehmt also dringend genügend Heilung mit, solltet ihr euch noch am Anfang des Spiels befinden.

Habt ihr das erledigt, bekommt ihr 5 Guinea und 4 Silberbarren aus der Kiste.

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Blackbeard Crew Karten

Nach diesen Karten solltet ihr euch auf die Suche machen, sobald ihr die erste Insel abgeschlossen habt. Räumt ihr Blackbeard Piraten Camps leer, könnt ihr auf Schatzkarten als Loot treffen. Zwar sind sowohl Loot als auch die Positionen der Inseln zufällig generiert, doch die Markierungen auf ihnen bleiben gleich. Es gibt also einige Anhaltspunkte, nach denen ihr Ausschau halten könnt:

Karte 1: Findet ihr in einer Kiste in einem Camp im Nordwesten der 3. Insel Ihr kommt hier auch während der Hauptmission „Rescuing the Crew“ vorbei

Findet ihr in einer Kiste in einem Camp im Nordwesten der 3. Insel Karte 2: Findet ihr im Blackbeard Außenposten in den Antiken Ruinen Ihr kommt hier während der Quest „Revenge Is Best Served Cold“ vorbei Hier müsst ihr Lieutenants und Musketiere besiegen, um an Schlüssel für die Kisten zu kommen

Findet ihr im Blackbeard Außenposten in den Antiken Ruinen Karte 3: Findet ihr in einer Kiste in einem Zelt im Blackbeard Camp nahe des Schiffswracks Ihr kommt hier während der Quest „Revenge Is Best Served Cold“ vorbei

Findet ihr in einer Kiste in einem Zelt im Blackbeard Camp nahe des Schiffswracks Karte 4: Diese Karte bekommt ihr, wenn ihr die lokale Bedrohung beim Dschungel ausgemerzt habt Ihr kommt hier während der Quest „Revenge Is Best Served Cold“ vorbei

Diese Karte bekommt ihr, wenn ihr die lokale Bedrohung beim Dschungel ausgemerzt habt Karte 5: Diese findet ihr in der Foothills Region bei einem Camp mit einem Alpha Wolf in einer Truhe Ihr kommt hier während der Quest „Needle in a Haystack“ vorbei

Diese findet ihr in der Foothills Region bei einem Camp mit einem Alpha Wolf in einer Truhe

Auf den Karten findet ihr dann Orte, die mit einem X markiert sind – ihr findet sie dann auch auf der Weltkarte. Sucht sie auf und haltet nach Erdhaufen mit Skeletten oder Gräbern Ausschau.

Die Truhen sind besonders lohnenswert, weil ihr in ihnen wertvolle Ressourcen fürs höherwertige Crafting und Blackbeard Style Bücher zum Anpassen eurer Schiffe bekommt.

Exquemelins Schätze und ihre Locations

Früher oder später werdet ihr Notizen des Reisenden Alexandre Exquemelin begegnen, die euch zu besonderen Schätzen führen. Ihr erkennt die richtigen Locations, an denen ihr graben müsst, an roten Flaggen, die ihr an Bäumen findet.

Schatz 1: Ihr findet die Notiz im Südwesten der ersten Insel im Camp des Reisenden in einer Kiste. Schaut vom Camp aus nach Westen und sucht nach dem passenden Baum. Buddelt dann auf der südwestlichen Seite des Baums, bis es beginnt zu glitzern. Dann sollte die Truhe bald auftauchen.

Ihr findet die Notiz im Südwesten der ersten Insel im Camp des Reisenden in einer Kiste. Schaut vom Camp aus nach Westen und sucht nach dem passenden Baum. Buddelt dann auf der südwestlichen Seite des Baums, bis es beginnt zu glitzern. Dann sollte die Truhe bald auftauchen. Schatz 2: Ihr findet die Notiz auf einer kleineren Insel in der Nähe der Antiken Ruinen in der Kiste beim Zelt. Geht dann nach Südwesten, um den passenden Baum zu suchen. Buddelt auf der westlichen Seite des Baums, bis es glitzert, und sichert euch die Truhe.

Ihr findet die Notiz auf einer kleineren Insel in der Nähe der Antiken Ruinen in der Kiste beim Zelt. Geht dann nach Südwesten, um den passenden Baum zu suchen. Buddelt auf der westlichen Seite des Baums, bis es glitzert, und sichert euch die Truhe. Schatz 3: Dieses Camp mit der Notiz findet ihr auf der Insel mit der Fischerhütte. Sucht dort das Camp auf und sichert euch die Notiz. Geht dann nach Norden und sucht den Baum. Buddelt auf der nördlichen Seite des Baums – und ihr kennt das Spiel – bis es glitzert und ihr die Truhe bergen könnt.

In Windrose gibt es auch eine Menge verschiedener Waffen, mit denen ihr euch euren Gegnern entgegenwerfen könnt. Doch welche sind die besten? Das haben wir uns für euch in unserer Tier List aller Waffen einmal genauer angesehen: Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen