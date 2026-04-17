Windrose: So könnt ihr auch ohne Host in die Welt eurer Freunde eintauchen

In Windrose könnt ihr im Koop mit euren Freunden gemeinsam das Meer unsicher machen, doch wenn der Host eurer Runde nicht aktiv ist, müsst ihr warten, bis er online ist. Eine Methode jedoch lässt euch dieses Problem komplett vergessen. Wir zeigen euch, wie ihr ohne Host trotzdem weiter zocken könnt.

Was ist das Problem? Wenn ihr im Koop mit euren Freunden spielt, könnt ihr gemeinsam Abenteuer erleben, doch, wenn der Host eurer Runde offline gehen muss, steht ihr vor einem Problem: ihr könnt der Welt nicht beitreten, solang dieser nicht aktiv in Windrose zockt. Für viele ist das ein nerviges Problem, doch es gibt eine Möglichkeit, wie ihr dieses umgeht und das nur mit wenigen Klicks.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

So könnt ihr auf den gemeinsamen Spielstand zurückgreifen

Was muss ich tun? Um das Problem des notwendigen Hosts zu umgehen, müsst ihr an den Spielstand eures ehemaligen Hosts herankommen. Es gibt zwei Wege, wie ihr das tun könnt – entweder ihr nutzt die manuelle Methode und packt die Dateien in eine Zip um sie euch zu gegenseitig zu schicken oder ihr nutzt eine Software, wie „SaveSync“ die das Ganze automatisiert. Wir zeigen euch nun die manuelle Variante:

Kopiert %USERPROFILE%/AppData/Local/R5/Saved/SaveProfiles/ in die Suchleiste eurem Dateibrowser

Öffnet den Ordner mit eurer Steam-ID und öffnet dann die Ordner RocksDB\0.10.0\Worlds Jetzt seht ihr eine Liste aller eurer erstellter Welten

Die Weltordner enthalten GUIDs. Um eine Welt zu finden, öffnet ihr jeden Ordner und anschließend die Datei „WorldDescription.json“. Dort findet ihr den Weltnamen.

Wandelt dann den Ordner mit eurer Wunschwelt in eine Zip-Datei und sendet diese dem neuen Host

Macht das nun jedes Mal, wenn ihr den Host wechseln wollt.

Abseits davon könnt ihr, wie erwähnt, auch SaveSync nutzen, das man auf Steam für 5,89 € erwerben kann. Solltet ihr die Software nutzen wollen müsst ihr nun wie folgt vorgehen:

Habt ihr die Software installiert klickt ihr nun im Menü von SaveSync auf der linken Seite auf Windrose

Klickt jetzt auf den „+ New Save“-Button

Nun öffnet sich ein Fenster mit all euren verfügbaren Welten

Drückt jetzt auf die Welt, die ihr teilen wollt und dann auf „Create Save“ Der Spielstand wird jetzt synchronisiert

Wartet nun bis die Synchronisierung fertig ist

Drückt jetzt auf das „Share“-Icon eures Spielstandes und wählt dann den Namen eures Steam-Freundes aus

Drückt jetzt auf den „Share“-Button Ab jetzt sollten sie die Spielwelt sehen und sie nutzen können

Fordert eure Freunde nun dazu auf, den Button „Activate“ zu drücken, damit all eure Fortschritte immer synchronisiert werden

Das Praktische an SaveSync ist, dass ihr auch alte Versionen der Spielstände einsehen und wiederherstellen könnt. So könnt ihr kaputte Spielstände wiederherstellen, ohne sie komplett verloren zu haben.

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr auf die Spielwelt eurer Koop-Gruppe auch ohne den Host zurückgreifen könnt. Zusammen ist das Piratenleben einfacher, aber auch im Trupp ist die Wahl eurer Waffen wichtig. Wir zeigen euch deshalb ebenfalls, welche Waffengattungen derzeit zu den besten gehören: Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen