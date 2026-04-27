Windrose: Roadmap – Was erwartet euch?

Das Piraten-Abenteuer Windrose ist am 24. April 2026 in den Early Access gestartet. Spieler fragen sich daher, welche Neuerungen sie in Zukunft erwarten. Doch gibt es dafür eine Roadmap?

Was kommt in Zukunft? Bisher gibt es keine offizielle Roadmap für Windrose. Es gibt aber für den Early Access ein paar grobe Rahmenbedingungen, die die Entwickler erreichen wollen (siehe Steam):

Dauer: ca. 1,5 bis 2,5 Jahre

1.0 soll zum vollen Release 50 % mehr Inhalt haben als die jetzige Version Mehr Biome, Bosse, Gegner, Schiffe und Waffen beispielsweise

Fertige Story soll 50 – 70 Spielzeit umfassen

Es sollen verschiedene Gameplay-Systeme getestet und gegebenenfalls hinzugefügt werden

Offizieller Mod-Support soll irgendwann hinzugefügt werden

Eventuell soll es PvP geben

Ob es eine Konsolen-Version geben wird, ist derzeit unklar. Die Entwickler wollen sich für den Early Access vor allem auf eine saubere PC-Version konzentrieren.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Warum gibt es dafür keine feste Roadmap? Die Entwickler wollen sich hier derzeit auf keine Reihenfolge und keinen festen Zeitraum festlegen, da sie vor allem entlang der Community arbeiten wollen. Im FAQ heißt es:

„Wir haben zwar bereits einen groben Plan für zukünftige Biome, Bosse und Handlungsstränge, doch das Feedback der Spieler wird entscheidend dafür sein, auf welche Inhalte und Aspekte des Spiels wir uns konzentrieren müssen. Wir sind fest entschlossen, aufmerksam zuzuhören und hart daran zu arbeiten, diese Reise für alle spannend zu gestalten.“

Es liegt also an euch, mit den Entwicklern über Discord, Steam und das interne Melde-Tool in Kontakt zu treten und eure Meinung kundzutun. Vielleicht erreicht ihr damit, dass eure gewünschten Änderungen priorisiert werden, wenn neben euch noch mehr Spieler der Meinung sind.

Windrose hat neben Koop-Spaß mit euren Freunden auch den klassischen Survival-Faktor zu bieten. Doch die Gegner können euch knallhart zeigen, wo es langgeht – nämlich oft in euer Grab. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat deshalb 5 schnelle Tipps für euch, wie ihr schnell stärker werden könnt: 5 kurze Tipps, um in Windrose schnell Progress zu machen – So vermeidet ihr sinnlosen Grind