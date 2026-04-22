5 kurze Tipps, um in Windrose schnell Progress zu machen – So vermeidet ihr sinnlosen Grind

Ihr wollt schnell mehr von der Welt von Windrose sehen? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus liefert euch einige Tipps, mit denen ihr schneller vorankommt, wenn der Fortschritt mal irgendwo hängt.

Um schnell in Windrose voranzukommen, müsst ihr wissen, auf welche Details ihr achten und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Mit unseren Tipps fällt euch der Einstieg leichter. Hilfreich ist zudem die richtige Ausrüstung:

Viele der Tipps habe ich durch eigene Fehler bemerkt, die ich mal früher, mal später erkannt habe. Nach über 30 Stunden und einiger Recherche dürften sie auch euch helfen, leichter Fortschritte zu erzielen.

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Tipp 1: Schnell leveln – Diese Aktivitäten bringen XP

Wie in einem RPG könnt ihr in Windrose Stufen aufsteigen und erhaltet dafür Skill- und Attributspunkte. Die sind notwendig für bestimmte Builds. Anders als in Rollenspielen gibt’s allerdings keine XP einfach nur für das Töten von Gegnern oder das Sammeln von Ressourcen.

Stattdessen ist Erkundung die Quelle für eure Erfahrungspunkte. Wenn ihr schnell leveln wollt, solltet ihr deswegen:

die Haupt- und Nebenquests erledigen, hier gibt’s am meisten zu holen

oder interessante Orte (weiße Markierungen auf der Map) finden und ihre Aufgaben abschließen.

Hier erklären wir euch, wie ihr alle wichtigen Schätze findet.

Es kann durchaus passieren, dass die Gegner für die nächste Quest zu stark sind, ihr aber sonst nichts mehr im Questlog habt. In diesen Fällen ist es am sinnvollsten, die Segel zu setzen und neue Inseln zu erkunden, um Schätze zu suchen. Das ist die beste Quelle für XP nach den Quests selbst.

Tipp 2: Stats voll auf Ausdauer, alles andere kann warten

Bei jedem Levelaufstieg könnt ihr Attributspunkte verteilen. Es mag verlockend sein, alles auf Stärke, Beweglichkeit oder Präzision zu setzen, ist aber für den schnellen Fortschritt nicht ratsam.

Setzt stattdessen hauptsächlich auf Kondition und ein wenig auf Vitalität. Kondition erhöht eure Ausdauer, wodurch ihr länger sprinten, Ressourcen abbauen oder Angriffe durchführen könnt. Auf lange Sicht ist es wertvoller, einen Tod durch Ausweichen vermeiden zu können, als einen Gegner ein wenig schneller zu töten.

Ohnehin kommt der größte Teil eurer Angriffsstärke nicht von euren Stats, sondern von den Waffen selbst, zumindest anfangs. Ein Upgrade bringt euch mehr als ein Punkt in Stärke. Einige nützliche Talente zur weiteren Verbesserung sind:

Marathonläufer

Nur eine Fleischwunde

Robuster Rahmen

Zu wütend, um zu sterben

Ihr könnt übrigens jederzeit umskillen, sowohl Stats als auch Talente.

Wenn ihr trotzdem noch das Gefühl habt, nicht weiterzukommen, liegt das oft an fehlenden Upgrades. Die können leicht übersehen werden, sorgen aber für einen enormen Boost in Schaden und Verteidigung – sowohl bei euch, als auch bei eurem Schiff.

Tipp 3: Keine Nägel craften, ihr braucht das Metall

Dieser Tipp ist vor allem für den Start des Spiels wichtig. Nägel braucht ihr, um etwa bessere Lagermöglichkeiten wie Kisten und Fässer zu fertigen – und mit mehr Lagerplatz könnt ihr effizienter eure Ressourcen verwalten.

Nägel sind zwar ein Rezept für die Werkbank, aber eure beste Quelle für den Anfang sind Schiffswracks. An den meisten Küsten findet ihr zerstörte Boote und alte Kisten. Baut ihr diese mit einer Spitzhacke oder einer Axt ab, erhaltet ihr Holz und Nägel.

Beide Ressourcen braucht ihr am Anfang des Spiels (und auch später) ständig und in großen Mengen. Bis ihr irgendwann ein volles Eisenlager habt, ist es jedoch klüger, die Nägel direkt zu farmen und die Kupferbarren für neue Ausrüstung und vor allem Upgrades zu sparen.

Das gleiche gilt übrigens für Schwarzpulver. Ihr könnt zwar Schießpulver herstellen, findet es aber auch massenweise bei Gegnern und in Truhen. Ich hatte nie die Notwendigkeit, welches zu craften, dabei nutze ich meine Pistole sehr oft.

Tipp 4: Baut nur das Notwendigste, aber baut es!

Eure Base dient in Windrose nicht nur dazu, Material abzuladen und eure Freunde zu beeindrucken. Sie verschafft euch auch Erholung – und je gemütlicher es ist, desto länger hält der Buff, der eure Ausdauer schneller regenerieren lässt.

Komfort erhöht ihr, indem ihr Dekorationen baut. Allerdings bekommt ihr nur einen Komfort-Bonus für jede der möglichen Kategorien. Wenn ihr ein absoluter Bau-Muffel seid, solltet ihr also trotzdem mindestens ein Item (das mit dem höchsten Komfort-Wert) pro Kategorie einmal irgendwo hinstellen.

Das ist deswegen so wichtig, weil ihr Erholung nicht nur in eurer Base bekommt, sondern auch auf eurem Schiff. Der Komfort-Wert des Schiffs entspricht dem eurer Basis mit dem höchsten Wert. Gerade unterwegs ist das wichtig, wenn ihr nicht nach einem Tod immer zurückreisen wollt.

Tipp 5: Schnellreisen richtig nutzen: Das Boot ist euer Freund

Mit Schnellreisen könnt ihr euch quer über die Map teleportieren, allerdings nur zwischen zwei gesetzten Punkten. An einigen Orten – wie Tortuga oder den Stützpunkten der Fraktionen – gibt es feste Reisepunkte. Die meisten anderen setzt ihr mit einer Glocke.

Hier findet ihr weitere Hinweise dazu, wie ihr die Schnellreise richtig nutzt.

Allerdings benötigt ihr keinen Reisepunkt, um überhaupt erst loszulegen. Sobald ihr am Steuer eines Schiffs steht, könnt ihr jeden Schnellreisepunkt direkt ansteuern. Das funktioniert auch mit der kleinen Nussschale, die sich „Boot“ schimpft.

Der Vorteil am Schiff ist jedoch, dass ihr es auch als mobiles Lager nutzen könnt. Gerade Schiffe mit viel Laderaum eignen sich hervorragend dazu, die Ausbeute aus einer reichen Erzader abzuladen und dann direkt weiter die gerade entdeckte Insel zu erkunden, etwa für XP.

Übrigens: Ihr müsst euer Schiff nicht erst betreten, um auf den Laderaum zugreifen zu können. Es reicht, wenn ihr in der Nähe der Küste seid, um es zu rufen und über den Reiter Flaggschiff im Inventar in die Verwaltung zu gelangen. Seid ihr nah genug am Schiff, könnt ihr direkt aus eurem Inventar Items lagern.

Selbst, wenn das Schiff sinken sollte, bleibt die Ladung nach der Wiederherstellung an der Werft unberührt. Ihr verliert also – anders als beim Charaktertod – nichts. In unserer Liste findet ihr alle Schiffe und welche wir euch für bestimmte Situationen empfehlen.

Ihr könnt mehrere Schiffe besitzen, aber nur euer Flaggschiff und euer Boot jederzeit rufen.

Bonus-Tipp: Nutzt Shantys, die sind nützlicher, als ihr denkt

Das mag nun wie ein Meme klingen, aber die Shantys in Windrose klingen nicht nur gut. Eure Mannschaft singt nämlich nur so lange, wie sie sich in Sicherheit wähnt. Heißt: Sobald ein Kampf beginnt, verstummen die Seemänner sofort.

Gerade, wenn ihr euch in einem Gebiet aufhaltet, das eigentlich ein wenig zu hoch ist für die Stufe eures Schiffs, ist es wichtig, direkt zu bemerken, wenn euch ein Gegner bemerkt.

Der gelbe Marker in der Bildschirmmitte kann schnell übersehen werden, und wenn ihr an eurem PC Boxen nutzt, könnt ihr sogar aufstehen, während ihr geradeaus fahrt, und hört trotzdem, wenn die Situation gerade gefährlich wird.

Trotz all dieser Tipps solltet ihr euch auf keinen Fall hetzen, denn Windrose verdient es, dass man es entdeckt und erlebt. Besonders der Moment, sein erstes, eigenes Schiff zu besitzen, ist… fast schon magisch: Nach 3 Stunden habe ich in Windrose mein erstes Schiff und mich hat lange kein Piraten-Spiel so fasziniert