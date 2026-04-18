Landratten lieben neuen Piraten-Hit auf Steam, hat schon jetzt 50-mal mehr Spieler als der AAAA-Blockbuster Skull and Bones

Der neue Piraten-Hit Windrose ist erst seit wenigen Tagen auf Steam im Early-Access verfügbar. Am ersten Wochenende setzten zeitweise über 130.000 Landratten zeitgleich die Segel, was ein Vielfaches von den Spielern ist, die den AAAA-Blockbuster Skull and Bones von Ubisoft gezockt haben.

Wie steht es aktuell um Windrose? Innerhalb von nur 3 Tagen hat sich Windrose zum neuen Hit auf Steam hochgekämpft. Während am Release-Abend fast 70.000 Piraten zeitgleich in See gestochen sind, konnte das Survival-Spiel mit Piraten-Setting am Freitag, dem 17. April einen Spielerrekord von 135.700 gleichzeitig aktiven Spielern aufstellen und die Spielerzahlen somit beinahe verdoppeln (steamdb.com).

Warum der Vergleich mit Skull and Bones? In Zeiten, in denen es nicht viele Piratenspiele dieses Ausmaßes gibt, ist Windrose ein Lichtblick für Fans des Settings. Ein großer „Piraten-Hit“ sollte einst auch Skull and Bones von Ubisoft sein, allerdings konnte das Game nur 2.615 gleichzeitige Spieler auf Steam erreichen, was ungefähr 50-mal weniger ist als der neue Rekord von Windrose (steamdb.com).

Besonders die im Vorfeld getroffenen Versprechungen wurden seinerzeit für viele Spieler nicht erfüllt, denn Ubisoft kündigte Skull and Bones als AAAA-Titel für 79,99 Euro an, „der auf lange Sicht überzeugen wird“.

Einige Spieler zogen nach dem Release ein erstes Fazit und fragten sich, was Ubisoft während der 10 Jahre Entwicklungszeit eigentlich gemacht hätte. Natürlich gibt es auch positive Meinungen zu Skull and Bones, allerdings überwiegen die negativen.

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Windrose begeistert die Spieler trotz kleiner Schwächen

Warum feiern die Spieler Windrose so sehr? Auf Steam wurde Windrose von fast 10.000 Spielern zu 87 % positiv bewertet. Viele loben die Welt und das Piraten-Feeling, während die eigene Crew auf hoher See launige Seemannslieder anstimmt.

Der Steam-User Aptiryp hat bereits 20 Stunden gespielt und ist der Meinung, dass Windrose zwar das Rad nicht neu erfindet, doch würden die Mechaniken richtig gut ineinandergreifen. Er nennt explizit das Essens-System mit verschiedenen Buffs, das intuitive Bausystem und die Bevölkerung, die in euren Heimathafen einziehen kann und verschiedene Boni gibt.

Als Highlight nennt er noch das Segeln mit dem eigenen Piratenschiff. Die Schiffe seien schön und detailreich gestaltet und der Wellengang sowie das Donnern der Kanonen sollen sich richtig gut anfühlen. Allerdings kritisiert der Steam-User, dass die Windrichtung keine Auswirkung auf das Schiff habe. Für einen Early-Access-Titel hat Windrose jedoch einen sehr guten Start.

Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist begeistert von Windrose. Er sollte eigentlich seinen ersten Eindruck zum neuen Piraten-Hit schreiben, hat aber lieber noch eine Runde mehr auf seinem Schiff gedreht.

Gibt es negative Meinungen? Ja, einige Bewertungen auf Steam erwähnen das schwerfällige Kampfsystem. Weiterhin soll der Anfang von Windrose einige Probleme bereiten, da Spieler wohl schon früh an Gegnern sterben. Das hat MeinMMO-Autor Benedict Grothaus auch erfahren und hat euch einige Tipps für den Anfang rausgesucht.

Ebenso werden der Grind und der Fortschritt leicht kritisiert, denn besonders für Solospieler seien die benötigten Ressourcen zu viel. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass sich Windrose noch im Early Access befindet und gerade erst veröffentlicht wurde. Nicht nur Windrose ist gerade im Gespräch, auch bei den anderen Survival-Games auf Steam sieht es derzeit gut aus. MeinMMO hat euch einen Überblick über das goldene Zeitalter der Survival-Games auf Steam erstellt, das gerade herrscht: Auf Steam herrscht derzeit ein goldenes Zeitalter für Survival-Games, und das nicht nur dank Windrose