Windrose kümmert sich mit neuem Patch um Lags und Bugs, schmuggelt euch eine Neuerung ins Spiel

Die Entwickler von Windrose haben einen neuen Patch veröffentlicht, mit dem viele der Performance-Probleme behoben werden sollen.

Was ist das für ein Patch? Der neue Patch Version 0.10.0.4.268-9d2ca277 beschäftigt sich nicht nur vom Namen her mit Technik, sondern auch inhaltlich ist viel der Performance des Piraten-Spiels gewidmet.

So haben die Entwickler sich in diesem Patch darauf konzentriert, Bugs, Lags und Performance-Einbrüche zu beheben und das Survival-Spiel besser zu machen. Einige Neuerungen gibt es dennoch.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Windrose sehen:

Video starten Windrose: Neues Survival-Spiel mit Piraten bekommt eine Demo auf Steam Autoplay

Wichtige Änderungen für die Performance

Was haben die Entwickler geändert? Die wichtigsten Änderungen des Patches betreffen die Performance des Spiels. Auf Steam erklären die Entwickler, dass man eine neue Funktion in die Einstellungen hinzugefügt hat. Diese erlaubt es, Relay-Verbindung zu erzwingen.

Aktiviert man sie, steigert sich die Stabilität der Verbindung, allerdings auf Kosten des Pings. Solltet ihr häufiger die Verbindung zum Server verlieren, kann es sich lohnen, die Option einmal auszuprobieren.

Falls ihr ein Ä, ein Ö oder ein Ü in eurem Windows-Namen hattet, konnte dies ebenso zu Abstürzen führen – das haben die Entwickler nun aber behoben.

Für die Performance haben die Entwickler unnötige CPU-Auslastung bei inaktiven Servern und Clients reduziert, Datenträgernutzung während des Spielens verringert sowie mehrere Verbesserungen an der Schiffsperformance beim Hosten eines Servers durchgeführt.

Auch Abstürze soll es dank einiger Bugfixes von jetzt an weniger geben.

Welche Neuerungen gibt es? Auch wenn der Patch sich mehr um Technik als um Features dreht, haben die Entwickler einige Neuerungen eingebaut. So wurden die Herstellungskosten zahlreicher Bauteile verringert sowie die folgenden Änderungen durchgeführt:

Rund 40 fehlende dreieckige Wandteile für verschiedene Dachwinkel hinzugefügt

3 fehlende dreieckige Bodenelemente für mehrere Bausets ergänzt

4 neue Varianten für Saatbeete hinzugefügt

Neue Soundeffekte für Wachstumsphasen von Pflanzen ergänzt

Neue Sounds beim Ernten ausgewachsener Pflanzen hinzugefügt

Drowned-Fernkampfangriffe besitzen nun akustische Hinweise – sie schreien vor dem Wurf eines Projektils

Neue visuelle Effekte für Pflanzenwachstum hinzugefügt

Neue visuelle Effekte beim Ernten auf der Farm ergänzt

Die Lagerfeuer-Atmosphäre wurde musikalisch um 3 Minuten erweitert

Die Ambient-Musik während der Schiffsreise wurde um 40 Sekunden verlängert

Die vollständigen und wirklichen langen Patch Notes findet ihr auf Steam auch in deutscher Sprache. Dort findet ihr auch die kleinsten Änderungen des Patches.

Die Entwickler von Windrose haben mit dem Patch vor allem die Technik frisiert, große Neuerungen lassen allerdings noch auf sich warten. Bis es richtig viele neue Inhalte gibt, könnte es allerdings länger dauern, als den meisten Spielern lieb ist: Entwickler von Windrose verraten, wann ihr mit neuen Inhalten rechnen könnt