Windrose: Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten

In Windrose gibt es verschiedene Rüstungen, aber nicht alle lohnen sich, ausgerüstet zu werden. Wir zeigen euch, worauf es ankommt und welche Kombinationen die besten sind.

Wie funktionieren Rüstungen in Windrose? In Windrose gibt es derzeit bis zu 6 Rüstungssets, die ihr craften könnt. Jedes dieser Sets erhöht dabei eure Verteidigung – je weiter ihr eure Reise fortsetzt, desto wichtiger wird dieser Wert.

Gegner werden zunehmend stärker und jedes bisschen zusätzliche Überlebenschance ist essenziell. Rüstungen bieten euch aber nicht nur Schadensreduktion, sondern auch Set-Boni, die jeweils mit 2 oder 4 Teilen eines Sets aktiviert werden. Mit den richtigen Kombinationen könnt ihr euren Build verfeiern und so ein unaufhaltsamer Pirat werden.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Die besten Rüstungen – Diese Kombos solltet ihr spielen

Die wohl beste Strategie, um von den Set-Boni zu profitieren, ist die „2 + 2“-Methode. Dabei zieht ihr jeweils 2 Teile von 2 unterschiedlichen Sets an, um von den jeweiligen Boni zu profitieren. Je Build lassen sich so starke Synergien erschaffen. Folgende Kombinationen gelten derzeit als die besten:

2x Konquistadoren + 2x Fährtenleser (Tank)

Warum ist die Kombination gut? Mit dieser Kombination profitiert ihr von einer um 25 % erhöhten Schadensreduktion. Treffer können euch so weniger anhaben. Man könnte meinen, ihr verwandelt euch dadurch in einen kleinen Tank. Vor allem, wenn ihr gegen Bosse kämpft, kann euch diese Kombination sehr weiterhelfen.

2x Flibustier-Kleidung + 2x Schützen-Ausrüstung (Farmer)

Warum ist die Kombination gut? Bei dieser Kombination liegt der Fokus vor allem auf das Farmen und eure Fortbewegung. Hauptsächlich, wenn ihr schnell zwischen Erzadern sprinten oder Feldern wandern wollt, seid ihr mit dieser Rüstungsauswahl solide bedient und erhaltet dabei einen effizienten Verbrauch, was eure Ausdauer angeht.

2x Konquistadoren + 2x Flibustier-Kleidung (Erkunder)

Warum ist die Kombination gut? Durch die Rüstung der Konquistadoren erhaltet ihr eine große Menge an Schadensreduktion, und mit der Flibustier-Kleidung wird zusätzlich noch der Ausdauerverbrauch eurer Angriffe stark reduziert. In starken Builds nutzt ihr dabei ohnehin eine Einhandwaffe wie das Rapier (für Blutungen) oder das Säbel (für schnelle Angriffe). Hier kommt es dann vor allem darauf an, so viele Angriffe für möglich zu landen, um einen hohen Schadensoutput zu gewährleisten.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr für die besten Rüstungen von Windrose wissen solltet. Je weiter das Spiel in der Entwicklung voranschreitet, desto mehr Rüstungen könnten dazustoßen. Wir werden also die Liste aktualisieren, sollte es mehr Infos geben. Mehr zu Windrose findet ihr in der Zwischenzeit hier: Windrose: So könnt ihr auch ohne Host in die Welt eurer Freunde eintauchen