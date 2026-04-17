Windrose: Schnellreise freischalten und Glocken richtig nutzen

Die Welt von Windrose ist groß, sodass sich manch müder Seefahrer irgendwann eine Schnellreise wünscht. Die gibt es – zum Glück! Wir zeigen euch, wie ihr sie freischaltet und nutzt.

So schaltet ihr die Schnellreise frei: Sobald ihr entlang der Hauptmissionen an den Punkt kommt, an dem ihr euren ersten Kupferbarren einschmelzen sollt, erhaltet ihr eure erste Schnellreise-Glocke und damit auch das nötige Rezept, damit ihr weitere an eurer Werkbank herstellen könnt.

Für jede weitere Glocke, die ihr platzieren wollt, braucht ihr:

10 x Kupferbarren

3 x Seil

Um sie in der Welt zu platzieren, braucht ihr zusätzlich 20 Holz in eurem Vorrat. Glocken könnt ihr nur in der Nähe von Wasser aufbauen und dorthin schnellreisen. Derzeit sind bis zu 10 frei platzierbare Schnellreise-Glocken möglich.

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So nutzt ihr Schnellreise-Glocken in Windrose richtig

Wie kann man schnellreisen? Um die Schnellreise nutzen zu können, müsst ihr mindestens 2 Glocken platziert haben oder einige der fest in der Welt verankerten Punkte erreicht haben. Dann könnt ihr euch entweder zu Fuß zu einer Glocke begeben und von dort aus zu anderen Punkten teleportieren – oder ihr ruft ganz einfach euer Boot zu euch, steigt ein und könnt von überall aus schnellreisen.

Dafür müsst ihr nicht einmal ein Schiff besitzen. Das Starter-Boot reicht dafür locker aus. Ebenso solltet ihr eure erste Glocke möglichst in der Nähe eurer Basis platzieren, damit ihr immer leicht dahin zurückkehren könnt.

Wie ist das im Koop? Solltet ihr im Koop teleportieren wollen, achtet darauf, dass, wenn ihr auf einem Schiff seid, dieses nicht automatisch mitreist. Ruft es dann einfach wieder zu euch und das Problem ist gelöst.

Windrose ist ein Spiel, das besonders im Koop Spaß macht. Doch was macht man, wenn derjenige, der die Welt erstellt hat, gerade nicht zocken kann, man aber unbedingt sein Schiff bewegen muss? Keine Bange, dafür gibt es eine Lösung und die zeigen wir euch hier: Windrose: So könnt ihr auch ohne Host in die Welt eurer Freunde eintauchen