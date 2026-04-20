Windrose: Alle Fraktionen – So farmt ihr Ruf für sie

In Windrose gibt es eine Vielzahl an Fraktionen, die ihr antreffen könnt. Sie können aufgelevelt werden, damit ihr von einigen Boni profitieren könnt. Wo ihr alle finden und wie ihr für sie Ruf farmen könnt, zeigen wir euch hier.

Wie viele Fraktionen gibt es? Insgesamt existieren 4 verschiedene Fraktionen, die wie folgt heißen:

Abtrünnige Bukaniere

Leute von Tortuga

Schmuggler von Port Royal

Bruderschaft der Küste

Wer nun eine Wegbeschreibung für die jeweiligen Händler und ihre Vorsteher haben möchte, den müssen wir enttäuschen. Alle Maps in Windrose werden prozedural generiert und deshalb variieren für jede Map auch die Positionen der Fraktionen. Haltet also einfach die Augen offen und schließt Quests ab – früher oder später werdet ihr sie ohnehin entdecken.

Doch abseits von ihren Positionen sind vor allem ihr Sortiment interessant, denn wer es als Pirat weit bringen möchte, kommt nicht drumherum, ihren Rang zu erhöhen, und um das zu schaffen, müsst ihr Ruf erlangen. Wir zeigen euch jetzt das Sortiment aller Fraktionen auf und erklären euch, wie ihr schnell Ruf bei den jeweiligen Fraktionen sammeln könnt.

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Ruf farmen – So geht’s

Wie kann ich schnell an Ruf gelangen? Um euren Rang bei den jeweiligen Fraktionen zu erhöhen, müsst ihr entweder Insignien abgeben (erhaltet ihr durch das Besiegen von Gegnern), Briefe der Gunst vergeben (erhaltet ihr durch das Abschließen von Quests) oder Fraktionsquests erledigen. Dabei haben alle Fraktionen maximal 4 Rufstufen, die unterschiedlich viel Ruf benötigen, um sie zu erreichen:

Stufe des Rufs Benötigte Rufpunkte 1 0 2 100 3 300 4 600

Der wohl schnellste Weg ist es, leichte Quests zu erledigen und nebenbei so viele Gegner wie möglich zu besiegen, um an Insignien ranzukommen. Diese Items besitzen je nach Art der besiegten Feinde höhere Seltenheitsstufen, die wiederum mehr Rufpunkte bei der Abgabe ermöglichen.

Was sollte ich bei den Insignien beachten? Vor allem, was das Abgeben von Items angeht, die euch Ruf bescheren, solltet ihr vorsichtig sein. Habt ihr einmal eure Rufpunkte bei einer Fraktion mit z.B. Insignien erhöht, könnt ihr diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Deshalb ist es wichtig, je nach Build und Ziel zu wissen, welche Fraktion eure Aufmerksamkeit zuerst verdient. Im Folgenden zeigen wir euch nun, welche Items euch bei den jeweiligen Händlern erwarten.

Alle Fraktionen und ihr Sortiment

Muss ich etwas zu den Händlern der Fraktionen wissen? Bei den Fraktionen gibt es Kopfjäger, Versorger und Käufer. Erstere nehmen eure Ruf-Items entgegen und erhöhen so eure Stufe der jeweiligen Fraktion.

Die Versorger beliefern euch je nach Rang mit verschiedenen Materialien und Bauplänen, die euch im Spiel weiterbringen – dazu gehören auch neue Schiffe.

So sieht der Laden eines Versorgers aus

Die Käufer hingegen möchten die unterschiedlichsten Items für Piaster und Guinea von euch erwerben. Wenn ihr also viel lootet, kann sich ein kleiner Abstecher zu ihnen lohnen, vor allem wenn ihr knapp bei Kasse seid.

Wir zeigen euch nachfolgend, was die einzelnen Händler der jeweiligen Fraktionen in ihrem Sortiment anbieten.

Abtrünnige Bukaniere

Item Typ Stufe des Rufs Kosten Master’s Tools Materialien für’s Crafting 1 10 Piaster Plan: Clay & Logs Base Set Bauwerke 1 10 Guinea Merchant Contract: Animal Products Bauwerke 2 100 Piaster Plans: Flibustier’s Jacket Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Flibustier’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Tracker’s Jacket Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Tracker’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Devastating 12-Pounders Schiff: Kanone 2 300 Piaster Plans: Perfectly Ordered 12-Pounders Schiff: Kanone 2 300 Piaster Plans: Tempered 12-Pounders Schiff: Kanone 2 300 Piaster Plans: Weathered Pillars and Fences Bauwerke 2 20 Guinea Plans: Devastating 24-Pounders Schiff: Kanone 3 400 Piaster Plans: Perfectly Ordered 24-Pounders Schiff: Kanone 3 400 Piaster Plans: Tempered 24-Pounders Schiff: Kanone 3 400 Piaster Plans: Reed Roofs and Clay Walls Bauwerke 3 20 Guinea Plans: Devastating 36-Pounders Schiff: Kanone 4 500 Piaster Plans: Perfectly Ordered 36-Pounders Schiff: Kanone 4 500 Piaster Plans: Tempered 36-Pounders Schiff: Kanone 4 500 Piaster Decor: Hunter’s Furnishings Bauwerke 4 30 Guinea Style Book: Buccaneers Flag Designs Schiff: Skin 4 10 Guinea

Leute von Tortuga

Item Typ Stufe des Rufs Kosten Sewing Tools Materialien für’s Crafting 1 10 Piaster Plans: Marble, Plaster & Tile Base Set Bauwerke 1 10 Guinea Merchant Contract: Food Bauwerke 2 100 Piaster Merchant Contract: Natural Resources Bauwerke 2 100 Piaster Plans: Privateer’s Coat Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Privateer’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Marksman’s Doublet Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Marksman’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Columns & Arches Bauwerke 2 20 Guinea Plans: Tile Roof Extras Bauwerke 3 20 Guinea Plans: Elegant Stained Glass Doors Bauwerke 4 20 Guinea Plans: Mahogany Staircases & Railings Bauwerke 4 20 Guinea Plans: Luxurious Seating Bauwerke 4 30 Guinea Plans: Mahogany Tables & Cabinets Bauwerke 4 30 Guinea Plans: Elegant Cabinets Bauwerke 4 30 Guinea Plans: Elegant Curtains & Shelves Bauwerke 4 30 Guinea

Schmuggler von Port Royal

Item Typ Stufe des Rufs Kosten Smithing Flux Materialien für’s Crafting 1 10 Piaster Plans: Stone and Planks Base Set Bauwerke 1 10 Guinea Plans: Conquistador’s Cuirass Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Conquistador’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Pikeman’s Cuirass Rüstung: Brustschutz 2 200 Piaster Plans: Pikeman’s Pants Rüstung: Beine 2 200 Piaster Plans: Keelhold Hull Bracing Schiff: Rumpf 2 300 Piaster Plans: Iron Resolve Hull Bracing Schiff: Rumpf 2 300 Piaster Plans: Standfast Hull Bracing Schiff: Rumpf 2 300 Piaster Plans: Timber Pillars, Beams and Fences Bauwerke 2 20 Guinea Naval Tactics I: Ambush Marinetaktiken 3 500 Piaster Naval Tactics II: No Quarter Marinetaktiken 3 500 Piaster Naval Tactics III: Stretch The Supply Marinetaktiken 3 500 Piaster Naval Tactics IV: Shipshape Marinetaktiken 3 500 Piaster Naval Tactics V: Silence the Guns Marinetaktiken 3 500 Piaster Plans: Straw Roofs and Triangular Walls Bauwerke 3 20 Guinea Decoration: Luxurious Fireplace Bauwerke 4 30 Guinea Decoration: Fountains & Planters Bauwerke 4 30 Guinea Decoration: Elegant Iron Utensils Bauwerke 4 30 Guinea Style Book: Smugglers Flag Designs Schiff: Skin 4 10 Guinea

Bruderschaft der Küste

Item Typ Stufe des Rufs Kosten Shipwright’s Tools Materialien für’s Crafting 1 10 Piaster Steel Nails Materialien für’s Crafting 2 10 Piaster Salt Materialien für’s Crafting 2 2 Piaster Ship Design: Brig Neues Schiff 2 1.000 Piaster Coffee Beans Materialien für’s Crafting 3 3 Piaster Whiskey Materialien für’s Crafting 3 10 Piaster Madeira Materialien für’s Crafting 3 10 Piaster Brandy Materialien für’s Crafting 3 10 Piaster Style Book: Privateer Flag Designs Schiff: Skin 3 10 Guinea Style Book: Stock Hull Colours Schiff: Skin 3 30 Guinea Style Book: Stock Sails Colours Schiff: Skin 3 30 Guinea Ship Design: Frigate Neues Schiff 4 3.000 Piaster Style Book: Brethren Flag Designs Schiff: Skin 4 10 Guinea Style Book: Brethren Hull Colours Schiff: Skin 4 30 Guinea Style Book: Brethren Sails Colours Schiff: Skin 4 30 Guinea

Das waren alle wichtigen Infos zu den einzelnen Fraktionen, ihrem Ruf-System und wie ihr dieses zuverlässig erhöhen könnt. Abseits der Händler solltet ihr euch darüber informieren, welche Rüstungen sich am ehesten für euch lohnen, denn die haben großen Einfluss auf euren Piraten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Windrose: Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten