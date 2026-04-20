Gaming Guide Service
0

Windrose: Alle Fraktionen – So farmt ihr Ruf für sie

MrTHeRWy Christos Tsogos Lesezeit 4 Minuten
Windrose-Fraktionen.jpg

In Windrose gibt es eine Vielzahl an Fraktionen, die ihr antreffen könnt. Sie können aufgelevelt werden, damit ihr von einigen Boni profitieren könnt. Wo ihr alle finden und wie ihr für sie Ruf farmen könnt, zeigen wir euch hier.

Windrose
Windrose
Action-RPGSurvival

Wie viele Fraktionen gibt es? Insgesamt existieren 4 verschiedene Fraktionen, die wie folgt heißen:

  • Abtrünnige Bukaniere
  • Leute von Tortuga
  • Schmuggler von Port Royal
  • Bruderschaft der Küste

Wer nun eine Wegbeschreibung für die jeweiligen Händler und ihre Vorsteher haben möchte, den müssen wir enttäuschen. Alle Maps in Windrose werden prozedural generiert und deshalb variieren für jede Map auch die Positionen der Fraktionen. Haltet also einfach die Augen offen und schließt Quests ab – früher oder später werdet ihr sie ohnehin entdecken.

Doch abseits von ihren Positionen sind vor allem ihr Sortiment interessant, denn wer es als Pirat weit bringen möchte, kommt nicht drumherum, ihren Rang zu erhöhen, und um das zu schaffen, müsst ihr Ruf erlangen. Wir zeigen euch jetzt das Sortiment aller Fraktionen auf und erklären euch, wie ihr schnell Ruf bei den jeweiligen Fraktionen sammeln könnt.

Video starten
Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont

Ruf farmen – So geht’s

Wie kann ich schnell an Ruf gelangen? Um euren Rang bei den jeweiligen Fraktionen zu erhöhen, müsst ihr entweder Insignien abgeben (erhaltet ihr durch das Besiegen von Gegnern), Briefe der Gunst vergeben (erhaltet ihr durch das Abschließen von Quests) oder Fraktionsquests erledigen. Dabei haben alle Fraktionen maximal 4 Rufstufen, die unterschiedlich viel Ruf benötigen, um sie zu erreichen:

Stufe des RufsBenötigte Rufpunkte
10
2100
3300
4600

Der wohl schnellste Weg ist es, leichte Quests zu erledigen und nebenbei so viele Gegner wie möglich zu besiegen, um an Insignien ranzukommen. Diese Items besitzen je nach Art der besiegten Feinde höhere Seltenheitsstufen, die wiederum mehr Rufpunkte bei der Abgabe ermöglichen.

Was sollte ich bei den Insignien beachten? Vor allem, was das Abgeben von Items angeht, die euch Ruf bescheren, solltet ihr vorsichtig sein. Habt ihr einmal eure Rufpunkte bei einer Fraktion mit z.B. Insignien erhöht, könnt ihr diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Deshalb ist es wichtig, je nach Build und Ziel zu wissen, welche Fraktion eure Aufmerksamkeit zuerst verdient. Im Folgenden zeigen wir euch nun, welche Items euch bei den jeweiligen Händlern erwarten.

Alle Fraktionen und ihr Sortiment

Muss ich etwas zu den Händlern der Fraktionen wissen? Bei den Fraktionen gibt es Kopfjäger, Versorger und Käufer. Erstere nehmen eure Ruf-Items entgegen und erhöhen so eure Stufe der jeweiligen Fraktion.

Die Versorger beliefern euch je nach Rang mit verschiedenen Materialien und Bauplänen, die euch im Spiel weiterbringen – dazu gehören auch neue Schiffe.

Windrose-Versorger
So sieht der Laden eines Versorgers aus

Die Käufer hingegen möchten die unterschiedlichsten Items für Piaster und Guinea von euch erwerben. Wenn ihr also viel lootet, kann sich ein kleiner Abstecher zu ihnen lohnen, vor allem wenn ihr knapp bei Kasse seid.

Wir zeigen euch nachfolgend, was die einzelnen Händler der jeweiligen Fraktionen in ihrem Sortiment anbieten.

Abtrünnige Bukaniere

ItemTypStufe des RufsKosten
Master’s ToolsMaterialien für’s Crafting110 Piaster
Plan: Clay & Logs Base SetBauwerke110 Guinea
Merchant Contract: Animal ProductsBauwerke2100 Piaster
Plans: Flibustier’s JacketRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Flibustier’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Tracker’s JacketRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Tracker’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Devastating 12-PoundersSchiff: Kanone2300 Piaster
Plans: Perfectly Ordered 12-PoundersSchiff: Kanone2300 Piaster
Plans: Tempered 12-PoundersSchiff: Kanone2300 Piaster
Plans: Weathered Pillars and FencesBauwerke220 Guinea
Plans: Devastating 24-PoundersSchiff: Kanone3400 Piaster
Plans: Perfectly Ordered 24-PoundersSchiff: Kanone3400 Piaster
Plans: Tempered 24-PoundersSchiff: Kanone3400 Piaster
Plans: Reed Roofs and Clay WallsBauwerke320 Guinea
Plans: Devastating 36-PoundersSchiff: Kanone4500 Piaster
Plans: Perfectly Ordered 36-PoundersSchiff: Kanone4500 Piaster
Plans: Tempered 36-PoundersSchiff: Kanone4500 Piaster
Decor: Hunter’s FurnishingsBauwerke430 Guinea
Style Book: Buccaneers Flag DesignsSchiff: Skin410 Guinea

Leute von Tortuga

ItemTypStufe des RufsKosten
Sewing ToolsMaterialien für’s Crafting110 Piaster
Plans: Marble, Plaster & Tile Base SetBauwerke110 Guinea
Merchant Contract: FoodBauwerke2100 Piaster
Merchant Contract: Natural ResourcesBauwerke2100 Piaster
Plans: Privateer’s CoatRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Privateer’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Marksman’s DoubletRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Marksman’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Columns & ArchesBauwerke220 Guinea
Plans: Tile Roof ExtrasBauwerke320 Guinea
Plans: Elegant Stained Glass DoorsBauwerke420 Guinea
Plans: Mahogany Staircases & RailingsBauwerke420 Guinea
Plans: Luxurious SeatingBauwerke430 Guinea
Plans: Mahogany Tables & CabinetsBauwerke430 Guinea
Plans: Elegant CabinetsBauwerke430 Guinea
Plans: Elegant Curtains & ShelvesBauwerke430 Guinea

Schmuggler von Port Royal

ItemTypStufe des RufsKosten
Smithing FluxMaterialien für’s Crafting110 Piaster
Plans: Stone and Planks Base SetBauwerke110 Guinea
Plans: Conquistador’s CuirassRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Conquistador’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Pikeman’s CuirassRüstung: Brustschutz2200 Piaster
Plans: Pikeman’s PantsRüstung: Beine2200 Piaster
Plans: Keelhold Hull BracingSchiff: Rumpf2300 Piaster
Plans: Iron Resolve Hull BracingSchiff: Rumpf2300 Piaster
Plans: Standfast Hull BracingSchiff: Rumpf2300 Piaster
Plans: Timber Pillars, Beams and FencesBauwerke220 Guinea
Naval Tactics I: AmbushMarinetaktiken3500 Piaster
Naval Tactics II: No QuarterMarinetaktiken3500 Piaster
Naval Tactics III: Stretch The SupplyMarinetaktiken3 500 Piaster
Naval Tactics IV: ShipshapeMarinetaktiken3500 Piaster
Naval Tactics V: Silence the GunsMarinetaktiken3500 Piaster
Plans: Straw Roofs and Triangular WallsBauwerke320 Guinea
Decoration: Luxurious FireplaceBauwerke430 Guinea
Decoration: Fountains & PlantersBauwerke430 Guinea
Decoration: Elegant Iron UtensilsBauwerke430 Guinea
Style Book: Smugglers Flag DesignsSchiff: Skin410 Guinea

Bruderschaft der Küste

Item TypStufe des RufsKosten
Shipwright’s ToolsMaterialien für’s Crafting110 Piaster
Steel NailsMaterialien für’s Crafting210 Piaster
SaltMaterialien für’s Crafting22 Piaster
Ship Design: BrigNeues Schiff21.000 Piaster
Coffee BeansMaterialien für’s Crafting33 Piaster
WhiskeyMaterialien für’s Crafting310 Piaster
MadeiraMaterialien für’s Crafting310 Piaster
BrandyMaterialien für’s Crafting310 Piaster
Style Book: Privateer Flag DesignsSchiff: Skin310 Guinea
Style Book: Stock Hull ColoursSchiff: Skin330 Guinea
Style Book: Stock Sails ColoursSchiff: Skin330 Guinea
Ship Design: FrigateNeues Schiff43.000 Piaster
Style Book: Brethren Flag DesignsSchiff: Skin410 Guinea
Style Book: Brethren Hull ColoursSchiff: Skin430 Guinea
Style Book: Brethren Sails ColoursSchiff: Skin430 Guinea
Mehr zu Windrose gibt es hier:
Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten
von Christos Tsogos
Windrose: Schießpulver – So bekommt ihr es
von Alexander Mehrwald

Das waren alle wichtigen Infos zu den einzelnen Fraktionen, ihrem Ruf-System und wie ihr dieses zuverlässig erhöhen könnt. Abseits der Händler solltet ihr euch darüber informieren, welche Rüstungen sich am ehesten für euch lohnen, denn die haben großen Einfluss auf euren Piraten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Windrose: Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten

Quelle(n):
  1. method.gg

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx