Windrose: Alle Fraktionen – So farmt ihr Ruf für sie

In Windrose gibt es eine Vielzahl an Fraktionen, die ihr antreffen könnt. Sie können aufgelevelt werden, damit ihr von einigen Boni profitieren könnt. Wo ihr alle finden und wie ihr für sie Ruf farmen könnt, zeigen wir euch hier.
Wie viele Fraktionen gibt es? Insgesamt existieren 4 verschiedene Fraktionen, die wie folgt heißen:
- Abtrünnige Bukaniere
- Leute von Tortuga
- Schmuggler von Port Royal
- Bruderschaft der Küste
Wer nun eine Wegbeschreibung für die jeweiligen Händler und ihre Vorsteher haben möchte, den müssen wir enttäuschen. Alle Maps in Windrose werden prozedural generiert und deshalb variieren für jede Map auch die Positionen der Fraktionen. Haltet also einfach die Augen offen und schließt Quests ab – früher oder später werdet ihr sie ohnehin entdecken.
Doch abseits von ihren Positionen sind vor allem ihr Sortiment interessant, denn wer es als Pirat weit bringen möchte, kommt nicht drumherum, ihren Rang zu erhöhen, und um das zu schaffen, müsst ihr Ruf erlangen. Wir zeigen euch jetzt das Sortiment aller Fraktionen auf und erklären euch, wie ihr schnell Ruf bei den jeweiligen Fraktionen sammeln könnt.
Ruf farmen – So geht’s
Wie kann ich schnell an Ruf gelangen? Um euren Rang bei den jeweiligen Fraktionen zu erhöhen, müsst ihr entweder Insignien abgeben (erhaltet ihr durch das Besiegen von Gegnern), Briefe der Gunst vergeben (erhaltet ihr durch das Abschließen von Quests) oder Fraktionsquests erledigen. Dabei haben alle Fraktionen maximal 4 Rufstufen, die unterschiedlich viel Ruf benötigen, um sie zu erreichen:
|Stufe des Rufs
|Benötigte Rufpunkte
|1
|0
|2
|100
|3
|300
|4
|600
Der wohl schnellste Weg ist es, leichte Quests zu erledigen und nebenbei so viele Gegner wie möglich zu besiegen, um an Insignien ranzukommen. Diese Items besitzen je nach Art der besiegten Feinde höhere Seltenheitsstufen, die wiederum mehr Rufpunkte bei der Abgabe ermöglichen.
Was sollte ich bei den Insignien beachten? Vor allem, was das Abgeben von Items angeht, die euch Ruf bescheren, solltet ihr vorsichtig sein. Habt ihr einmal eure Rufpunkte bei einer Fraktion mit z.B. Insignien erhöht, könnt ihr diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Deshalb ist es wichtig, je nach Build und Ziel zu wissen, welche Fraktion eure Aufmerksamkeit zuerst verdient. Im Folgenden zeigen wir euch nun, welche Items euch bei den jeweiligen Händlern erwarten.
Alle Fraktionen und ihr Sortiment
Muss ich etwas zu den Händlern der Fraktionen wissen? Bei den Fraktionen gibt es Kopfjäger, Versorger und Käufer. Erstere nehmen eure Ruf-Items entgegen und erhöhen so eure Stufe der jeweiligen Fraktion.
Die Versorger beliefern euch je nach Rang mit verschiedenen Materialien und Bauplänen, die euch im Spiel weiterbringen – dazu gehören auch neue Schiffe.
Die Käufer hingegen möchten die unterschiedlichsten Items für Piaster und Guinea von euch erwerben. Wenn ihr also viel lootet, kann sich ein kleiner Abstecher zu ihnen lohnen, vor allem wenn ihr knapp bei Kasse seid.
Wir zeigen euch nachfolgend, was die einzelnen Händler der jeweiligen Fraktionen in ihrem Sortiment anbieten.
Abtrünnige Bukaniere
|Item
|Typ
|Stufe des Rufs
|Kosten
|Master’s Tools
|Materialien für’s Crafting
|1
|10 Piaster
|Plan: Clay & Logs Base Set
|Bauwerke
|1
|10 Guinea
|Merchant Contract: Animal Products
|Bauwerke
|2
|100 Piaster
|Plans: Flibustier’s Jacket
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Flibustier’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Tracker’s Jacket
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Tracker’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Devastating 12-Pounders
|Schiff: Kanone
|2
|300 Piaster
|Plans: Perfectly Ordered 12-Pounders
|Schiff: Kanone
|2
|300 Piaster
|Plans: Tempered 12-Pounders
|Schiff: Kanone
|2
|300 Piaster
|Plans: Weathered Pillars and Fences
|Bauwerke
|2
|20 Guinea
|Plans: Devastating 24-Pounders
|Schiff: Kanone
|3
|400 Piaster
|Plans: Perfectly Ordered 24-Pounders
|Schiff: Kanone
|3
|400 Piaster
|Plans: Tempered 24-Pounders
|Schiff: Kanone
|3
|400 Piaster
|Plans: Reed Roofs and Clay Walls
|Bauwerke
|3
|20 Guinea
|Plans: Devastating 36-Pounders
|Schiff: Kanone
|4
|500 Piaster
|Plans: Perfectly Ordered 36-Pounders
|Schiff: Kanone
|4
|500 Piaster
|Plans: Tempered 36-Pounders
|Schiff: Kanone
|4
|500 Piaster
|Decor: Hunter’s Furnishings
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Style Book: Buccaneers Flag Designs
|Schiff: Skin
|4
|10 Guinea
Leute von Tortuga
|Item
|Typ
|Stufe des Rufs
|Kosten
|Sewing Tools
|Materialien für’s Crafting
|1
|10 Piaster
|Plans: Marble, Plaster & Tile Base Set
|Bauwerke
|1
|10 Guinea
|Merchant Contract: Food
|Bauwerke
|2
|100 Piaster
|Merchant Contract: Natural Resources
|Bauwerke
|2
|100 Piaster
|Plans: Privateer’s Coat
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Privateer’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Marksman’s Doublet
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Marksman’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Columns & Arches
|Bauwerke
|2
|20 Guinea
|Plans: Tile Roof Extras
|Bauwerke
|3
|20 Guinea
|Plans: Elegant Stained Glass Doors
|Bauwerke
|4
|20 Guinea
|Plans: Mahogany Staircases & Railings
|Bauwerke
|4
|20 Guinea
|Plans: Luxurious Seating
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Plans: Mahogany Tables & Cabinets
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Plans: Elegant Cabinets
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Plans: Elegant Curtains & Shelves
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
Schmuggler von Port Royal
|Item
|Typ
|Stufe des Rufs
|Kosten
|Smithing Flux
|Materialien für’s Crafting
|1
|10 Piaster
|Plans: Stone and Planks Base Set
|Bauwerke
|1
|10 Guinea
|Plans: Conquistador’s Cuirass
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Conquistador’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Pikeman’s Cuirass
|Rüstung: Brustschutz
|2
|200 Piaster
|Plans: Pikeman’s Pants
|Rüstung: Beine
|2
|200 Piaster
|Plans: Keelhold Hull Bracing
|Schiff: Rumpf
|2
|300 Piaster
|Plans: Iron Resolve Hull Bracing
|Schiff: Rumpf
|2
|300 Piaster
|Plans: Standfast Hull Bracing
|Schiff: Rumpf
|2
|300 Piaster
|Plans: Timber Pillars, Beams and Fences
|Bauwerke
|2
|20 Guinea
|Naval Tactics I: Ambush
|Marinetaktiken
|3
|500 Piaster
|Naval Tactics II: No Quarter
|Marinetaktiken
|3
|500 Piaster
|Naval Tactics III: Stretch The Supply
|Marinetaktiken
|3
|500 Piaster
|Naval Tactics IV: Shipshape
|Marinetaktiken
|3
|500 Piaster
|Naval Tactics V: Silence the Guns
|Marinetaktiken
|3
|500 Piaster
|Plans: Straw Roofs and Triangular Walls
|Bauwerke
|3
|20 Guinea
|Decoration: Luxurious Fireplace
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Decoration: Fountains & Planters
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Decoration: Elegant Iron Utensils
|Bauwerke
|4
|30 Guinea
|Style Book: Smugglers Flag Designs
|Schiff: Skin
|4
|10 Guinea
Bruderschaft der Küste
|Item
|Typ
|Stufe des Rufs
|Kosten
|Shipwright’s Tools
|Materialien für’s Crafting
|1
|10 Piaster
|Steel Nails
|Materialien für’s Crafting
|2
|10 Piaster
|Salt
|Materialien für’s Crafting
|2
|2 Piaster
|Ship Design: Brig
|Neues Schiff
|2
|1.000 Piaster
|Coffee Beans
|Materialien für’s Crafting
|3
|3 Piaster
|Whiskey
|Materialien für’s Crafting
|3
|10 Piaster
|Madeira
|Materialien für’s Crafting
|3
|10 Piaster
|Brandy
|Materialien für’s Crafting
|3
|10 Piaster
|Style Book: Privateer Flag Designs
|Schiff: Skin
|3
|10 Guinea
|Style Book: Stock Hull Colours
|Schiff: Skin
|3
|30 Guinea
|Style Book: Stock Sails Colours
|Schiff: Skin
|3
|30 Guinea
|Ship Design: Frigate
|Neues Schiff
|4
|3.000 Piaster
|Style Book: Brethren Flag Designs
|Schiff: Skin
|4
|10 Guinea
|Style Book: Brethren Hull Colours
|Schiff: Skin
|4
|30 Guinea
|Style Book: Brethren Sails Colours
|Schiff: Skin
|4
|30 Guinea
Das waren alle wichtigen Infos zu den einzelnen Fraktionen, ihrem Ruf-System und wie ihr dieses zuverlässig erhöhen könnt. Abseits der Händler solltet ihr euch darüber informieren, welche Rüstungen sich am ehesten für euch lohnen, denn die haben großen Einfluss auf euren Piraten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Windrose: Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten
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