Spieler bemerkt erst nach 20 Stunden in Windrose, wie man pariert, Community teilt wertvolle Tipps für Anfänger

Zahlreiche Spieler tummeln sich gerade als Pirat auf den Meeren von Windrose. Doch es gibt einige Dinge, die beim Spielen nicht ganz so offensichtlich sind. Ein Spieler hat erst nach 20 Stunden eine wichtige Kampfmechanik begriffen.

Was ist das für eine Mechanik? Neben dem Blocken können Spieler im Kampf von Windrose auch parieren. Dabei blocken sie nicht nur den eingehenden Schaden, sondern bringen auch den Gegner ins Wanken. Doch gerade das Parieren macht vielen Spielern zu schaffen.

Auf Steam gibt es beispielsweise eine Diskussion, in der ein Spieler verrät, dass er das Parieren nicht begreife. Er würde bis zur letzten Mikrosekunde warten, aber immer noch einfach in den Block gehen und dabei wanken oder sogar getroffen werden. Das Parieren bliebe bei ihm aus.

Auch auf Reddit berichtet ein Spieler, dass er erst nach 20 Stunden begriffen habe, wie das Parieren funktioniert. Es liegt nämlich nicht am Timing des Parierens, sondern an der Waffe.

Wenn du im Kampf Probleme hast und es dir nicht gelingt, Angriffe abzuwehren, achte darauf, dass du keine stumpfe Waffe benutzt – mit solchen Waffen kann man nicht parieren. Ich habe 20 Stunden lang mit der Keule gespielt und das Parieren aufgegeben, weil es einfach nie funktionierte; stattdessen habe ich mich auf Ausweichmanöver verlassen, nur um dann festzustellen, dass es nicht an meinem Timing lag, sondern an der Waffe, die ich benutzte. User jsquara auf Reddit

Ihr müsst also aufpassen, was für eine Waffe ihr ausgerüstet habt. Abhängig davon könnt ihr wie folgt mit den Waffen parieren:

Schusswaffen sowie Hellebarden, Keulen oder Streitkolben eignen sich nicht zum Blocken.

Rapiere, Säbel und Großschwerter sind dagegen gut geeignet, um den gegnerischen Angriff zu parieren.

Zudem schreibt ein weiterer User auf Reddit, dass man beim Parieren nicht bis zur allerletzten Millisekunde warten müsse. Stattdessen wäre das Zeitfenster zum Drücken der Taste früher, nämlich dann, wenn die Animation des Gegners beginnen würde.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Wertvolle Anfänger-Tipps für den Start bei Windrose

Im selben Thread teilen die Spieler noch andere wertvolle Anfänger-Tipps, die nicht sofort ersichtlich sind und vom Spiel nicht erklärt werden. Vor allem das freie Wechseln zwischen den Welten bringt mehrere Vorteile, aber auch offensichtlichere Tipps wie das Verbessern der Rüstung fallen unter die Tipps, die die Spieler den Anfängern mitgeben wollen.

Zudem können Äxte und Spitzhacken schwere Angriffe auf Ressourcenknoten ausführen und sie dadurch etwa schneller abbauen. Die Community sammelt aber noch mehr Tipps, die ihr euch im Detail auf Reddit ansehen könnt, wenn ihr Hilfe benötigt.

Auch MeinMMO-Redakteur Benedikt musste auf die harte Tour lernen, wie schwer Windrose eigentlich ist. Er hat einen Fehler begangen, den ihr unbedingt vermeiden solltet, wenn ihr in das Survival-Game eintaucht. Wenn ihr in Windrose hart auf die Fresse bekommt, macht ihr vermutlich den gleichen Fehler wie ich