Windrose: Spieler bauen ganze Piraten-Städte, hier sind die 7 coolsten Basen

In Windrose bauen viele Spieler beeindruckende Piraten-Lager und teilen diese mit der Community. Wir haben einige für euch gesammelt, falls ihr noch Inspiration braucht.

Nicht nur auf dem offenen Meer, sondern auch am Land wollen Piraten vorzüglich leben. Entsprechend braucht es auch eine coole Basis, die nicht nur als bequemer Rückzugsort, sondern auch das eigene Prestige widerspiegelt.

In der Community von Windrose gibt es viele Piraten, die richtige Lust auf das Bauen ihrer eigenen Basen haben und dabei so einige Tricks verwenden, um das Bau-System noch besser zu machen. Wir haben euch die coolsten Kreationen aus der Community herausgesucht.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Base Designs der Windrose-Community

Die Felsbogen Basis: Der Reddit-User Southpawn hat seine Basis auf einem Felsbogen gebaut. Erreichbar ist das Ganze durch ein System aus Treppen und Balkonen, welche die unterschiedlichen Gebäude miteinander verbinden.

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Neben dem Haus befinden sich auf dem Felsen auch eine Schmiede, ein Wachturm, eine Baracke, eine Taverne, eine Bibliothek und einige Gästehäuser. In den Kommentaren kritisieren die Spieler jedoch, der Ersteller sollte den Bogen freihalten, damit es noch beeindruckender aussieht.

Die Piraten-Stadt: Eine ganze Stadt hat der Reddit-User subwaygd erbaut. Zusammen mit seinen Freunden gibt es unzählige Gebäude auf den Bildern zu entdecken.

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Neben einem großen Leuchtturm haben die Piraten auch einen Marktplatz samt Springbrunnen erbaut. Beachtlich ist auch das Trockendock, das bereits den Bau des nächsten Schiffes andeutet.

Die Piratenbucht-Siedlung: Mit der Hilfe von unendlichen Ressourcen lassen sich in Windrose auch echte Großprojekte umsetzen. So hat der Spieler Ahzumer eine ganze Insel in eine Piraten-Siedlung umgewandelt.

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Dort könnten wohl hunderte Piraten ein und aus gehen und ihre Produkte und Waren verkaufen. Die großen Marktplätze und vielen Geschäfte bieten genug Raum für die ganzen Schiffe, die an den Anlegestellen Platz hätten.

Das Kolonialgut: Wer nicht gleich eine ganze Stadt bauen will, kann umso mehr Zeit in den Bau eines einzigen Hauses stecken. Der Reddit-Nutzer Arthemis_Bright hat ein ganzes Anwesen erschaffen, das weniger mit Piraterie zu tun hat und wohl ganz deutlich seinen Reichtum unterstreicht.

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Während die Villa von innen noch recht leer wirkt, scheint sie durch die vielen Fensterfronten von Außen umso beeindruckender – solange man sie nicht putzen muss.

Das Thermalbad: Nicht jedes Haus muss auch zum Wohnen da sein. So hat der Spieler UnheartVT seine Zeit genutzt, um ein eigenes Thermalbad zu errichten. Der perfekte Ort, um nach einem anstrengenden Tag auf hoher See zu entspannen und den Körper auszuruhen.

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In den Kommentaren zeigen sich die Spieler vor allem begeistert davon, dass der Erbauer es geschafft hat, Wasser in ein Haus zu bekommen, das ist eine echte Herausforderung und braucht auch die perfekte Location.

Die Werft: Der Spieler PurpleSurfboard hat in 50 Stunden Spielzeit eine ganze Werft erbaut, in der er und seine Piraten-Brüder ihre Schiffe bauen und zur See lassen können.

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Dabei hat er jedoch nicht nur ein Dock erschaffen, sondern auch Gebäude drumherum wie einen Leuchtturm und Wohnhäuser, um die Arbeiter in der Werft zu unterstützen.

Die gemütliche Taverne: Nach dem harten und kalten Tag auf hoher See wünschen sich Piraten neben einem Getränk wohl noch lieber ein warmes Bett. Genau das findet man in der gemütlichen Taverne von Spieler chiselchip.

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Satte 50 Stunden war er damit beschäftigt, die Taverne samt ihrer Innenausstattung zu errichten, und hat das Ganze als einstündiges Video auf YouTube geteilt. Wer also genau sehen will, wie man die Taverne gegebenenfalls nachbaut, findet es dort Schritt für Schritt.

In Windrose gibt es unendliche Möglichkeiten, eine echte Piraten-Basis zu erreichen. Habt ihr eine atemberaubende Basis gesehen, die hier in der Liste eindeutig fehlt? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare! Um überhaupt die eigene Basis errichten zu können, braucht man so einige Ressourcen. In unseren Guides findet ihr die passende Hilfe: Windrose: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht