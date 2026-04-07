Witch Hat Atelier: Folge 3 – Release im Überblick

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Witch Hat Atelier: Folge 3 – Release im Überblick

Der Manga zu Witch Hat Atelier läuft seit 10 Jahren, bekommt aber erst jetzt eine Serie. Alle Infos zum kommenden Anime gibt es hier.

Zur Übersicht:

Der Artikel soll euch wöchentlich darüber informieren, wann der Release der nächsten Episode erfolgt. So bekommt ihr mit, wenn es mal eine Pause im Anime gibt und um wie viel Uhr die neue Folge startet. Es gibt zudem Infos, wann die neue Episode auf Deutsch erscheint.

Witch Hat Atelier – Der erste Trailer zum Fantasy-Anime
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Witch Hat Atelier – Alles zu Folge 3

Release: Wann erscheint Folge 3?

Die nächste Folge von Witch Hat Atelier erscheint voraussichtlich am Montag, dem 13. April 2026, um 16:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Die weiteren Episoden, die bis Folge 13 reichen, erscheinen in einem wöchentlichen Rhythmus. 

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Folge sehen?

Witch Hat Atelier läuft exklusiv auf Crunchyroll im Simulcast. Das bedeutet, dass die Folgen kurz nach der japanischen Premiere im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben?

Die Folge wird auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeboten. Zeitgleich erscheinen die Episoden ohne Verzögerung mit deutscher Vertonung. Es gibt keine Wartezeit zwischen den Versionen.

Inhalt: Was wird es zu sehen geben?

Der Anime zu Witch Hat Atelier bezieht sich auf die Mangavorlage. Demnach können wir uns bereits denken, worum es in der Serie gehen wird:

  • Protagonistin Coco möchte gerne eine Hexe werden. Allerdings können nur die Personen zur Hexe werden, die mit einem magischen Talent geboren wurden. Coco zählt nicht dazu.
  • Sie trifft eines Tages auf den Hexer Qifrey, der sie als Schülerin aufnimmt. Er bringt ihr bei, dass man auch durch den Einsatz von Runen und magischer Tinte Zauber wirken kann.
  • Der finstere Hexenzirkel interessiert sich für Coco. Sein Ziel ist es, die freie Anwendung der Magie wiederzubeleben. Sie wurde verboten, da in der Vergangenheit mehrere Gräueltaten mit ihr begangen wurden.

Coco muss also zeitgleich mit dem finsteren Komplott und ihren neuerworbenen Magiekenntnissen klarkommen. Der Manga von Witch Hat Atelier läuft immer noch, weshalb die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist.

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Quelle(n): Crunchyroll
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