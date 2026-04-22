Fans von Windrose verlaufen sich im falschen Fandom, doch bereuen diesen Fehler ganz und gar nicht

Wie es bei vielen Spielen der Fall ist, suchen eine Menge Gamer nach Fandom-Communitys zu ihren Lieblingsgames, darunter auch Reddit. Fans von Windrose wollten eben genau das tun, doch verirrten sich prompt bei einem Namensvetter ihres Piratenspiels, die eher beim Graben als auf dem Meer aufzufinden sind.

Wo haben sich die Windrose-Fans verirrt? Wer nach dem passenden Subreddit zu Windrose sucht, wird dementsprechend eine gleichnamige Community erwarten. Dabei werden Fans des Piratenspiels nur fündig, wenn sie den ursprünglichen Namen des Spiels suchen, nämlich r/crosswind.

Wer sich dennoch auf den aktuellen Namen des Spiels verlässt und r/Windrose besucht, wird sich vermutlich denken: Wo sind denn hier die Piraten abgeblieben?

Der Subreddit ist nämlich einer Band namens Wind Rose gewidmet, genauer gesagt einer italienischen Power-Metal-Band, die absolute Fantasyhymnen für Zwergenfans geschaffen hat.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Wenn Piratenfans auf Zwerge treffen – gar nicht so ein schlechtes Missverständnis

Wer ist Wind Rose? Die Metal-Band aus Pisa widmet sich vor allem Songs und Alben mit starkem Fantasy-Einfluss, deren Cover vor allem mit Zwergen geschmückt sind. Besonders bekannt ist die Band für ihren Hit „Diggy Diggy Hole” (71 Millionen Aufrufe auf YouTube) oder den Song „Rock and Stone” (1.9 Millionen Aufrufe auf YouTube).

Während ersterer oftmals im Kontext von Minecraft-Memes verwendet wurde, ist Rock and Stone an das Videospiel Deep Rock Galactic angelehnt. Was als ein Ausruf im Spiel begann, entwickelte sich für Fans zu einem Zeichen der Verbundenheit, das auch heute noch zwischen Fans des Zwergenvolks in weiteren Spielen wie Dungeons & Dragons genutzt wird.

Wie reagieren die Piratenfans auf die Verwechslung? Nachdem ein Redditnutzer mit einem Hinweis auf r/WindRose darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich die Spieler des Piraten-Survivals am falschen Ort befänden, war das für die gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil: Sie sind auf eine weitere coole Sache aufmerksam geworden, wodurch die Metal-Zwerge eine Menge weiterer Fans gewannen.

„Ich hab diesen Subreddit gefunden, als ich nach dem Windrose-Videospiel gesucht habe”, erklärt InterestedScroller in seinem Post, „jetzt rocke ich zu ‚Wind Rose‘, während ich ‚Windrose‘ spiele. Manchmal ist das Internet echt cool.“

Auch FilthyBarMat schreibt auf Reddit: „Ich kam her um nach dem Spiel zu suchen aber ich mag die Band jetzt schon. Diggy Diggy Hole!”

Es ist spannend, wie es zu dieser ungewöhnlichen Collab zwischen Seefahrern und Gesteins-Enthusiasten kam. Die Musik von Wind Rose ist nun für viele Fans zu einem alternativen Soundtrack für das Videospiel geworden. Wer mehr zu dem Piraten-Survival-Hit erfahren will, sollte sich den ersten Eindruck von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus anschauen: Mein Käpt’n wollte, dass ich schnell was zu Windrose schreibe, aber ich habe lieber noch eine Runde auf meinem Schiff gedreht