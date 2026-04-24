Windrose: Kanonen ausrüsten – So geht’s bei eurem Schiff

In Windrose werdet ihr im Laufe eurer Karriere als Kapitän viele Upgrades für eure Schiffe freischalten, und eines davon sind Kanonen. Je größer, desto besser, doch wie rüstet man diese denn aus? Wir zeigen es euch!

Wie rüstet man Kanonen aus? Um Kanonen grundsätzlich auf eurem Schiff ausrüsten zu können, müsst ihr zuerst eine Werft bauen. Diese schaltet ihr automatisch an der Schiffsbauerwerkstatt frei, wenn ihr das erste Mal ein Set an Kanonen hergestellt habt.

Wenn eure Werft dann bei eurem Lager errichtet ist, geht ihr nun in das Menü rein und könnt die Kanonen aus eurem Inventar in das Inventar eures Schiffes ziehen. Diese werden dann so automatisch errichtet. Einmal errichtet, könnt ihr sie ab sofort nutzen. Möchtet ihr andere Kanonen aufbauen, könnt ihr eure alten einfach durch neue ersetzen.

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Welche Kanonen sind die besten? Das hängt tatsächlich von eurem Schiff ab, denn je nach Art und Upgrade-Stufe könnt ihr entweder nur kleine oder auch große Kanonen ausrüsten. Wer immer die mächtigsten Waffen auf dem Schiff haben möchte, sollte durchgehend zur Blackbeard greifen.

Die derzeit größten Waffen, die ihr auf eurem Schiff platzieren könnt, sind die 36lb-Kanonen und die passen aktuell nur auf die Blackbeard-Fregatte. Schwächere Blackbeard-Schiffe können auch 12lb- oder 24lb-Kanonen ausrüsten, welche etwas schwächer sind, aber vor allem im Early- und Mid-Game sich als nützlich erweisen.

Insgesamt existieren bis zu 9 Schiffe, die ihr freischalten und bauen könnt. Alle haben unterschiedliche Werte, was Geschwindigkeit und Lebenspunkte angeht. Wenn ihr noch nicht wisst, für welches Schiff ihr sparen solltet, könnt ihr gerne in unserem Schiff-Guide vorbeischauen. Dort findet ihr alle Parameter sowie Infos darüber, welche Schiffe zu den besten gehören. Hier geht es zur Übersicht: Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten