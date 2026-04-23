Windrose: Tortuga finden – So erreicht ihr die Insel

In Windrose gibt es viele wichtige Inseln, die ihr besuchen müsst, und eine von ihnen heißt Tortuga. Wie ihr das Festland der Schildkröten finden könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Wie finde ich Tortuga? Um Tortuga zu finden, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr irrt wild auf hoher See umher und findet mit etwas Glück die Insel

Ihr nutzt die interaktive Map von windrose.gaming.tools

Ersteres kann zermürbend sein, vor allem wenn euer Orientierungssinn nicht der beste ist, deshalb raten wir euch zur zweiten Methode. Um die interaktive Map optimal nutzen zu können, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet den Datei-Explorer und fügt diesen Pfad in die Adressleiste ein: %LOCALAPPDATA%\R5\Saved\SaveProfiles\.

Wählt dann den einzigen Ordner innerhalb von SaveProfiles\ (das ist eure SteamID64): Navigiert von dort zu RocksDB\0.10.0\Worlds\. Die Versionsnummer erhöht sich mit jedem Patch – falls 0.10.0 nicht vorhanden ist, wählt den neuesten Unterordner.

Jeder Unterordner unter Worlds enthält eine gespeicherte Welt. Um herauszufinden, welche Welt zu welcher gehört, fahrt mit dem Mauszeiger über eine Welt im Ladebildschirm des Spiels – die entsprechende ID wird dort angezeigt.

Markiert alle .sst-Dateien in diesem Weltordner (Strg + A wählt alle aus) und zieht sie nach unten in das Tool (wählt dazu oben rechts bei „Default Layout“ die Taste „Change“ und scrollt nach unten) – der Seed befindet sich in nur einer dieser Dateien, deshalb scannt das Tool alle, um diesen zu finden.

Nun erhaltet ihr eine interaktive Map, die genau so ausgerichtet ist wie eure aus dem Spiel.

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Warum ist es so schwierig, besondere Orte zu finden? Solltet ihr euch fragen, warum es keine direkten Guides mit Wegbeschreibungen für Tortuga gibt, liegt das an einem ganz simplen Grund: Windrose setzt auf prozedural generierte Maps. Das heißt, jede Map ist einzigartig, denn alle Orte werden immer an zufällige Koordinaten verteilt. Jedes Mal, wenn ihr also einen neuen Charakter erstellt, landet ihr auf einer komplett neuen Map. Die Orte, die existieren, bleiben dieselben, nur ihre Positionen ändern sich, an denen sie sich befinden.

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr schnell und zuverlässig Tortuga finden könnt. Beachtet, dass ihr mit der Methode der interaktiven Map auch entspannt andere Orte finden und ausmachen könnt. Um die Orte aber erreichen zu können, braucht ihr ein Schiff und welches von den vorhandenen zu den besten gehört, erfahrt ihr hier in unserem Guide: Windrose: Alle Schiffe in der Liste – Das sind die besten