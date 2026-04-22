Windrose ist ein neuer Survival-Hit, der viele Piraten auf dem PC auf hohe See schickt. Spieler fragen sich deshalb, ob das Spiel auch in den Game Pass kommen wird.

Viele Spieler vertrauen mittlerweile auf den Game Pass von Microsoft, wenn es darum geht, spannende Titel zum Release im Abo zocken zu können und damit nicht den Vollpreis zahlen zu müssen. Zwar ist das Survival-Abenteuer Windrose mit rund 29,99 € kein Vollpreistitel, dennoch stellt sich die Frage, ob man das Ganze auch im Game Pass testen kann.

Zum Start des Early Access am 14. April 2026 erschien das Spiel vorerst exklusiv auf Steam und lässt sich derzeit auch nur dort spielen. Doch soll Windrose später auch in den Game Pass kommen? Wir erklären euch, wie die Chancen dafür stehen.

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Early Access auf dem PC im Fokus

Kommt Windrose in den Game Pass? Bisher ist lediglich bekannt, dass Windrose während der Phase im Early Access lediglich auf Steam spielbar bleiben wird. Die Entwickler wollen sich auf einen sauberen 1.0-Release vorbereiten und dabei vorrangig den Fokus auf eine reibungslose PC-Version legen.

Wann und vor allem ob Windrose auch für andere Plattformen wie Xbox Series X|S oder PS5 erscheint, ist derzeit nicht bekannt. Gemessen am derzeitigen Erfolg des Spiels ist es aber gut denkbar, dass die Entwickler auch einen Konsolen-Release in Betracht ziehen werden.

Auch ob Windrose langfristig für andere PC-Plattformen wie den Epic Games Store oder eben den Game Pass erscheinen soll, ist unklar. Ihr müsst euch also noch bis zu einer offiziellen Aussage gedulden oder das Spiel auf Steam erwerben. Im Zweifel könnt ihr es dort im vorgesehenen Zeitrahmen auch mit einer vollen Erstattung zurückgeben, sollte es euch doch nicht gefallen.

Solltet ihr euch entscheiden, Windrose eine Chance zu geben, werdet ihr schnell feststellen, dass ihr ganz schön schnell ärgerliche Fehler machen könnt. Damit euch das nicht passiert, hat MeinMMO hier für euch 5 Tipps, mit denen euch ein sauberer und schneller Progress gelingt: 5 kurze Tipps, um in Windrose schnell Progress zu machen – So vermeidet ihr sinnlosen Grind