Windrose: Beste Talente – Diese solltet ihr beim Leveln fokussieren

In Windrose gibt es viele verschiedene Talente, doch ihr solltet nur einige von ihnen beim Leveln in den Fokus nehmen, um besonders mächtig zu werden. Wir zeigen euch, welche das sind und was sie euch bringen.

Warum sollte ich nicht alles leveln? In Windrose gibt es neben verschiedenen Waffen und Rüstungen auch Talente, die ihr im Laufe eurer Reise freischalten könnt. Diese könnt ihr schrittweise aktivieren, wenn ihr ein Level-Up erhaltet. Natürlich ist der erste Gedanke, dass man möglichst gleichmäßig seine Punkte verteilt, um von vielen Boni zu profitieren, doch genau diese Herangehensweise ist eher ineffektiv.

Es gibt nämlich einige Knotenpunkte in eurem Skill-Tree, die ihr eher fokussieren solltet – diese machen einen großen Unterschied, vor allem im Kampf gegen zähe Bosse. Wir zeigen euch 5 Talente, die ihr angehen solltet und die jedem Build Vorteile bieten, egal ob Nah- oder Fernkämpfer.

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Die besten Talente in Windrose

Wie schon erwähnt nützen unsere Vorschläge jedem Build, da ihre Boni nicht an Spielstile geknüpft sind. Kommen wir nun zu den Talenten:

Marathonläufer (Marathon Runner)

Eines der wohl besten Talente im Spiel ist der Marathonläufer. Auf der maximalen Stufe (Stufe 3) erhaltet ihr bis zu 50 zusätzliche Ausdauerpunkte für euren Charakter. Bei diesen handelt es sich um einen zusätzlichen kleinen Ausdauerbalken.

Wer in Windrose schon in schwitzige Kämpfe verwickelt war, wird schnell feststellen, dass Ausdauer eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel ist. Je mehr ihr davon habt, desto länger am Stück könnt ihr Angriffe austeilen oder sogar sprinten. Dieser Punkt sollte deshalb eure erste Priorität darstellen.

Agil (Agile)

Eure Agilität geht Hand in Hand mit eurer Ausdauer, denn: je agiler ihr seid, desto geringer fallen eure Ausdauerkosten aus. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es ums Ausweichen geht, die primäre Aktion, um Schaden in Kämpfen zuverlässig zu vermeiden.

Auf Stufe 3 erhaltet ihr mit diesem Talent eine 40-prozentige Reduktion eurer Ausdauerkosten, was eure Überlebenschance drastisch erhöhen kann.

Stiche und Rum (Stitches and Rum)

Heilung während eines Kampfes zu aktivieren, ist in Windrose ein schwieriges Thema, vor allem wenn ihr gegen viele Gegner gleichzeitig kämpfen müsst. Wenn ihr es also schafft, euch zu heilen, muss diese auch so effektiv wie möglich sein und genau deshalb ist Stiche und Rum ein wichtiger Fokus.

Dieses Talent erhöht die Effektivität eurer aktivierten Heilung. Das heißt: Der Effekt eurer Heilung hält länger an. Das sorgt dafür, dass ihr generell weniger Heilung benötigt – unterschätzt den also besser Skill nicht.

Perfekter Konter (Perfect Counter)

Mit „Perfekter Konter“ profitieren vor allem diejenigen, die das Timing von Paraden gemeistert haben. Wenn ihr also einen Konter erfolgreich durchgeführt habt, erhaltet ihr auf der maximalen Stufe für 12 Sekunden eine erhöhte Krit-Chance.

Wer den meisten Schaden rausholen möchte, sollte auf diesen Skill setzen, denn, auch wenn perfekte Konter schwierig zu meistern sind, erleichtern sie eure Kämpfe ungemein.

Nur eine Fleischwunde (Just A Flesh Wound)

Mit „Nur eine Fleischwunde“ erhaltet ihr permanent eine Schadenreduktion für Nahkampfattacken. Je höher die Stufe, desto höher der Effekt. Das lohnt sich vor allem für diejenigen, die Schwierigkeiten mit dem Ausweichen oder dem Parieren haben.

Kann ich meine Skills zurücksetzen? Ja, könnt ihr, und das sogar ganz kostenlos. Im Menü beim Talentbaum besitzt ihr die Möglichkeit, jederzeit und völlig kostenlos euren Talentbaum zurückzusetzen. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr euren Build ändert und lieber in eine andere Richtung gehen möchtet. Seid also gerne kreativ und probiert viele Builds aus.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den besten Talenten wissen solltet. Seid ihr ebenfalls noch unsicher, welche Rüstungen ihr für euren Piraten zusammensuchen solltet? Dann schaut gerne in unsere Übersicht. Hier zeigen wir euch, welche Monturen sich für euch lohnen: Windrose: Beste Rüstung – Darauf müsst ihr achten