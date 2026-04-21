Windrose: Multiplayer und Koop – So funktioniert es und das ist möglich

Windrose bietet einiges Potenzial für all jene, die gern mit ihren Freunden gemeinsam in See stechen. Doch wie funktioniert das und was ist möglich? Wir zeigen es euch!

Was kann man im Multiplayer in Windrose machen? Windrose lässt sich komplett im Koop spielen und ihr könnt die Welt gemeinsam erkunden und eure Basen und Schiffe bauen. Dafür hostet ein Spieler die entsprechende Welt und lädt dann über einen Invite-Code die Mitspieler ein.

Mit wie vielen Spielern kann man Windrose zocken? Ihr könnt mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig auf den offiziellen Servern spielen, wobei das Spiel selbst ein Maximum von 4 empfiehlt, um ein möglichst störungsfreies Erlebnis zu gewährleisten. Verwaltet ihr selbst einen dedizierten Server, könnt ihr die Zahl der Mitspieler auch erhöhen.

Kann man auch in die Solo-Welt jederzeit Spieler einladen? Grundsätzlich geht das. Dafür müsst ihr im Hauptmenü lediglich auf „Spiel hosten“ gehen und eure bestehende Welt auswählen, statt einer neuen. Allerdings müsst ihr dabei beachten, dass nicht jeder Fortschritt für alle Spieler mitgenommen wird und sich einige Dinge nicht synchronisieren.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Wie funktioniert der Fortschritt im Koop? Der individuelle Fortschritt hängt davon ab, wann Spieler in eine bestehende Welt eintreten. Sollte der Host schon eine Weile spielen, wird der Fortschritt der Mitspieler nicht automatisch angepasst. Allerdings habt ihr ein paar Möglichkeiten, euer Spielerlebnis anzupassen:

Geteilter Quest-Fortschritt Ihr könnt in den Optionen auswählen, ob ihr euren Questfortschritt teilen wollt. Das funktioniert bei allen Quests, die als Koop-Quests markiert sind. Schließt ein Spieler die Ziele ab, ist die Quest auch für alle anderen anwesenden Spieler abgeschlossen. Ihr könnt die Option auch deaktivieren, damit alle ihre Quests selbst erledigen müssen. Achtung: Macht ihr Pausen zwischendurch und euer Host spielt ohne euch weiter, müsst ihr beim nächsten Mal verpasste Questziele aufholen, bevor ihr wieder synchronisiert weitermachen könnt.

Ebenso könnt ihr anpassen, wie und ob die Gegner mit euch und der Menge an Spielern skalieren. So könnt ihr sie entweder stärker oder schwächer machen.

Nehmen neue Spieler den Fortschritt des Hosts an? Nein, kommt ihr erst später zu einer Welt dazu, müsst ihr bereits erledigte Quests nachholen, bevor ihr gemeinsam weitermachen könnt.

Spawnen auch im Multiplayer alle Ressourcen nach? Ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr gemeinsam eure Welt leerfegt. Solange die Ressourcen nicht zu nah an einem Lagerfeuer waren, spawnen sie regelmäßig nach.

Kann man Multiplayer-Welten auch ohne Host weiterspielen? Ja, theoretisch geht das. Das ist zwar nicht ganz einfach, aber solltet ihr ohne euren Host-Freund weiterspielen, Progress aufholen oder einfach farmen wollen, könnt ihr das auch tun. Allerdings ist das etwas umständlicher und bringt auch einige Einschränkungen mit sich. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier im Guide: Windrose: So könnt ihr auch ohne Host in die Welt eurer Freunde eintauchen