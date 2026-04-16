Windrose: Mods – Die besten, die ihr derzeit nutzen könnt

Windrose ist ein umfangreiches, neues Survival-Adventure. Viele Spieler fragen sich daher, ob man auch Mods nutzen kann. Hier erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Kann man in Windrose Mods installieren? Zum aktuellen Zeitpunkt des Early-Access-Starts bietet Windrose noch keinen offiziellen Mod-Support, wie etwa eine bequeme Einbindung über den Steam Workshop. Die Entwickler haben jedoch bereits bestätigt, dass offizielle Mod-Unterstützung für die Zukunft fest eingeplant sei.

Bis diese Funktionen offiziell in das Spiel integriert werden, ist das Modden auf inoffiziellem Weg durch das manuelle Hinzufügen von Dateien bereits technisch möglich. Die Community praktiziert dies auch schon aktiv, sodass ihr auf bekannten Drittanbieter-Seiten wie NexusMods bereits erste Mods finden könnt.

Bedenkt dabei: Mods bringen immer eine gewisse Gefahr mit sich, das Spiel zu zerstören. Mods zu installieren, birgt immer ein Risiko, sich den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem PC zu zerstören.

In diesen Fällen könnt ihr normal keinen Support von den Entwicklern erwarten, da diese Mods offiziell nicht unterstützen. Die Nutzung von Drittanbieter-Mods ist aber nicht verboten. Wer die Modifikationen auf eigene Gefahr ausprobieren möchte, kann das tun. Seid hier aber vorsichtig, denn es kann sich auch immer um Schadsoftware handeln, die ihr euch herunterladet.

Die sinnvollsten Mods, die ihr derzeit auf NexusMods finden könnt, zeigen wir euch hier.

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Die derzeit 5 besten Mods für Windrose

Auf der bekannten Plattform NexusMods findet ihr nicht nur bereits einen Mod Manager für Windrose, der euch einiges erleichtert, solltet ihr euch für die Nutzung von inoffiziellen Mods entscheiden, sondern auch einen Haufen verschiedener, nützlicher Modifikationen.

Wie ihr die einzelnen Mods installieren müsst, wird euch auf der jeweiligen Seite erklärt – allerdings meist in englischer Sprache. Der Mod Manager erleichtert euch das Ganze aber ungemein, wenn ihr mehrere Mods nutzen wollt.

Expanded Horizons – QOL Plus

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Mit dieser Modifikation bekommt ihr ein kleines Schweizer Taschenmesser an die Hand. Sie konzentriert sich darauf, lästige Cooldowns zu reduzieren, die Lagerkapazitäten zu erweitern und die Erkundung mit höherer Ressourcenskalierung zu belohnen.

Beispielsweise wird euer Bau-Limit um das Zehnfache erhöht, was auch Schnellreisepunkte mit einschließt. Ebenso werden Rucksäcke, Truhen und Schiffsinventare verdoppelt und Ressourcen-Stapel vervierfacht. Schnappt euch also diese Mod, wenn ihr euch das Leben erleichtern wollt.

More Stamina

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Mit dieser Mod könnt ihr ganz simpel eure Ausdauer erhöhen, sodass ihr hier deutlich flexibler seid. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr sie 2-, 5-, 10-, 20- oder 50-mal erhöhen wollt.

First Person Camera

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Mit dieser Mod könnt ihr euer Spiel immersiver gestalten und die weiten Inseln aus den Augen eures Charakters erkunden. Euer FOV könnt ihr dabei beliebig anpassen, sodass es euch gefällt.

Max Stack Sizes or Multipliers

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Hiermit könnt ihr euer Stapellimit im Inventar deutlich erhöhen und zwar bis zu einem Maximum von 999.999, also deutlich höher als euer vorheriges Limit. Ebenso könnt ihr mit dieser Mod eure Multiplikatoren auf 2–10 × oder 100 × erhöhen. Geht euch das Sammeln und Looten also nicht schnell genug, könnt ihr mit dieser simplen Mod nachhelfen.

More slots in Backbag

Link zur Mod: NexusMods.com

Was macht die Mod? Mit dieser Mod könnt ihr den Stauraum in eurem Inventar erhöhen, damit ihr nicht mehr so häufig zu euren Basen zurückkehren und alles einlagern müsst. Diese Mod eignet sich vor allem für Spieler, die es simpel mögen und denen es wirklich nur um ein größeres Inventar geht. Ihr erhöht dabei das Limit eurer Taschen um das Dreifache.

Windrose ist am 14. April 2026 in den Early Access auf Steam gestartet und erfreut sich seither wachsender Beliebtheit bei den Spielern. Wie gefällt euch Windrose bisher und welche Mods würdet ihr euch wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare! Mehr zu Windrose findet ihr auch in unserem Hub.