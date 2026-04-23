Eine der besten Waffen in Windrose ist… ein Fisch

In dem Piratenspiel Windrose gibt es einige gute Waffen zur Verteidigung. Eine davon scheint ein einfacher Fisch zu sein.

Ein Fisch? Ja, eine der besten Waffen in dem neuen Steam-Hit Windrose scheint tatsächlich ein Fisch zu sein. Es handelt sich dabei um den Schwertfisch Smasher. Er ist eine seltene Nahkampfwaffe, die auf Stärke basiert und verursacht rohen Schaden.

Auf den ersten Blick scheint der Schwertfisch nicht ganz so besonders zu sein, doch der Effekt ist das Wichtige: Bei jedem Schlag habt ihr nämlich eine geringe Chance, euren Gegner zu Boden zu werfen. Gefunden hat sie der Nutzer xystog auf TikTok.

Je höher eure eigene Stärke ist, desto höher ist die Chance auf ein Niederschlagen. Habt ihr also eine (absurd) hohe Stärke, so könnt ihr mit fast jedem Schlag eure Gegner zu Boden schicken.

Video starten Das Piraten-Survival-Game Windrose hat endlich einen Release-Termin, und der ist schon ganz nah am Horizont Autoplay

Angeln, Glück haben, Gegner hauen

Wie bekomme ich den Fisch? Wenn ihr den Schwertfisch selbst als Waffe benutzen wollt, benötigt ihr dafür genau zwei Dinge: Eine Angelrute, einen Ort, an dem ihr fischen könnt, und eine kleine Portion Glück – oder viel Zeit.

Da es sich auch bei dem Schwertfisch um eine Waffe handelt, so ist es euch außerdem möglich, ihn zu verbessern, um seinen Schaden zu erhöhen. Die Fertigungs-Varianten entsprechen allen anderen Waffen:

Level 1 des Smashers mit 100 Schaden bekommt ihr, indem ihr ihn mit 5 Kupferbarren und 10 Stücke Holz an einer Waffenwerkbank kombiniert.

des Smashers mit bekommt ihr, indem ihr ihn mit 5 Kupferbarren und 10 Stücke Holz an einer Waffenwerkbank kombiniert. Für Level 6 des Schwertfischs und 200 Schaden benötigt ihr 5 Vorgebirgs-Eisenbarren, 12 Hartholz und 3 Mal Schmiedeflussmittel.

des Schwertfischs und benötigt ihr 5 Vorgebirgs-Eisenbarren, 12 Hartholz und 3 Mal Schmiedeflussmittel. Mit dem Level 11-Smasher teilt ihr insgesamt 300 Schaden aus. Dafür benötigt ihr 5 Sumpfmetallbarren, 8 Hartholz und 3 Schmiedeflussmittel.

Übrigens: Wenn ihr nach weiteren starken Waffen in dem Piratenspiel sucht, werdet ihr bestimmt in diesem Artikel auf MeinMMO fündig: Windrose: Waffen in der Tier List – Diese solltet ihr mitnehmen

Wie wichtig es ist, seinen Waffen regelmäßig ein gutes Upgrade zu verpassen, solltet ihr auf keinen Fall unterschätzen. Denn diesen Fehler beging auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus und kassierte dafür ordentlich von seinen Gegnern: Wenn ihr in Windrose hart auf die Fresse bekommt, macht ihr vermutlich den gleichen Fehler wie ich