CoD Warzone: Mid-Season 3 ist online mit massig Änderungen – Mehr Konter, mehr Movement, mehr Spielzeit

Die Mid-Season der Season 3 von Call of Duty: Warzone ist online, die Patch Notes sind bekannt. Die Änderungen sind umfassend und betreffen beinahe jeden Aspekt des Battle Royale. Raven Software will mehr Konter bieten, besseres Movement und mehr Spielzeit in den Matches. Highlights und Infos zum Update 1.58 gibts auf MeinMMO.

Call of Duty: Warzone hat den Angriff der Riesen-Monster überstanden und startet die nächste Phase: Mid-Season 3 ist online. Und es gibt eine Menge Änderungen am Spiel – in Sachen Content und Balance-Anpassungen.

Die Entwickler von Raven Software erklären die Änderungen in den Patch Notes und zeigen 3 Säulen, denen die Neuerungen und Anpassungen zu Grund liegen:

Mehr Konter – Mechaniken sollen ein entsprechendes Konter-Gameplay besitzen

Mehr Movement – Ihr sollt schneller vorankommen und Movement-Techniken werden ausgebaut

Mehr Spielzeit – Die Zeit, die ihr mit Zuschauen im Match verbringt, soll verringert werden

Die Überlegungen hinter den Anpassungen sind darauf ausgerichtet, dass manchmal lahme Mid-Game weiter aufzupeppen. Dafür kommt zum Beispiel ein Schnellreise-System auf die Insel Caldera, aber auch neue Token zur Wiederbelebung und ein Speed-Buff.

Die Einzelheiten und Infos zum Update listen wir euch hier in einer Übersicht auf.

CoD Warzone: Mid-Season 3 – Infos zum Update 1.58

Wann kommt das Update? Die Mid-Season 3 ist in Warzone bereits online.

Wie groß ist das Update? Es hält sich in Grenzen. Ihr braucht meist nur etwas mehr als 5 BG zum Update.

PlayStation 5: 5,2 GB

PlayStation 4: 5,2 GB

Xbox One Series X / S: 5,4 GB

Xbox One: 5,4 GB

PC: 5,7 GB (nur Warzone) 6,6 GB (mit CoD MW)



Was ist mit Vanguard? Die Mid-Season ging in Vanguard schon früher online. Die englischen Patch Notes findet ihr beim Entwickler Sledgehammer Games (sledgehammergames.com).

CoD Warzone: Mid-Season 3 – Content

Schon vor der Veröffentlichung der Patch Notes waren einige der Neuerungen bekannt:

Schnellreise-System auf Caldera

Blauer Perk „Serpentine“

Neue Token

High-Loot-Zones

Sammelbarer Speed Boost

Feldaufrüstung „Radar Jammer“

„Champion of Caldera“-Solo

Neue Maschinenpistole H4 Bixen

Event „Occupation Scan“ auf Rebirth

Wir haben bereits in einem anderen Artikel die Punkte beleuchtet – Schaut hier vorbei, wenn ihr mehr Details sucht.

Was allerdings erstmals gezeigt wurde, ist das neue Squad-Interface. Ihr seht jetzt auf einen Blick viel mehr Infos über die Ausrüstung eurer Team-Mitglieder:

Richtig spannend wird die Season 3 aber erst unter der nächsten Überschrift. Denn die Balance-Anpassungen sind umfassend und enden nicht bei den Waffen.

CoD Warzone: Mid-Season 3 – Update 1.58 Patch Notes

Massig Anpassungen bei der Waffen-Balance, Änderungen der Spielerzahlen auf Caldera, Nerf der starken Stims – die Mid-Season 3 ist voll mit großen Anpassungen, die Wichtigsten zählen wir euch hier auf:

150 statt 100 Basis-Gesundheit auf Rebirth Island

120 statt 150 Spieler auf Caldera

6 mehr lootbare Perks

Loadout-Marker sind jetzt Teil des Boden-Loots (Caldera)

Höhere Bewegungsgeschwindigkeit im K.O.-Zustand

Nerf für die Stims (kommt später)

Höhere Spawnrate von Wiederbelebungs-Token (Caldera)

3.000 statt 4.000 Cash für Wiederbelebung

Ihr verliert nur noch 50 % Cash bei einem Tod (vorher 80 %)

4 Schläge für einen Kill mit dem Waffen-Schaft

Slide-Kamera gefixt, wenn man eine Treppe runterrutscht

Panzer-Trucks wurden abgeschwächt, Sabotage-Vertrag aus Solo gestrichen

Neuer Boden-Loot – graue und grüne Waffen haben je einen Aufsatz mehr

Die Anpassungen haben das Potenzial, das Spielgefühl von Warzone ein wenig auf den Kopf zustellen. Dazu kommen noch die Balance-Änderungen bei den Waffen.

Wir listen euch die angepassten Waffen auf mit unserer Einschätzung dazu, ob die Waffe generft oder gebufft wurde:

AK-47 (CW) – Buff

AS44 – Buff

BAR – Starker Buff

Cooper Karabiner – Buff

C58 – Nerf

CR-56 AMAX – Starker Nerf

FARA 83 – Nerf

Nikita AVG – Buff

Itra Burst – Buff

NZ-41 – Buff

Vargo 52 – Buff

Volkssturmgewehr – Buff

XM4 – Nerf

SVT-40 – Buff

M1916 – Buff

M1 Garand – Buff

HDR – Nerf

Pelington – Nerf

ZRG – Nerf

Kar 98k (MW) – Nerf

Dreiliniengewehr – Buff

Dragunov – Buff

Rytec AMR – Starker Buff

M82 – Starker Buff

Type 99 – Buff

Gorenko – Buff

Kar 98k (VG) – Buff

Milano – Nerf

LAPA – Nerf

OTs 9 – Nerf

Armaguerra 43 – Buff

Owen Gun – Nerf

AUG (MW) – Nerf

Welgun – Nerf

UGR – Buff

Zudem wurden viele alte Shotguns generft, um sie an die neue Anzahl an Lebenspunkten anzupassen. Auch bei den Pistolen hat sich einiges getan.

Wollt ihr euch die Anpassungen bei den Waffen im Detail ansehen, dann verlinken wir euch hier die englischen Patch Notes: via ravensoftware.com.

CoD Warzone: Mid-Season 3 – Playlist

Und wieder bringt Warzone ein Mega-Paket mit Neuerungen beim Gameplay und Anpassungen vieler Waffen. Seid dem Start der Season 2 gibt das Battle Royale Gas und legt ein ungewohntes Tempo vor.

Dazu kam in Season 3 das große Event mit Godzilla und King Kong.

Wir würden gern wissen, wie ihr dazu steht – zur Season 3 und der Situation von Warzone gesamt. Lasst uns gern einen Kommentar mit euer Meinung da.

