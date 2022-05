CoD Warzone: Mid-Season 3 startet morgen mit mehr als 10 starken Änderungen – „Das bisher wohl beste Update“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Sagt uns doch gern in den Kommentaren, wie euer erster Eindruck zu den Neuerungen aussieht. Wollt ihr lieber mehr zur Warzone lesen, dann schaut hier vorbei: Insider leakt 5 Mechaniken in CoD Warzone 2, die das Gameplay komplett verändern werden

Während der Gulag-Token euch ein zweites Mal in das 1vs1-Duell bringt, holt euch der Redeploy-Token nach einem Tod direkt wieder zurück ins Match. Beiden Token halten nur so lange, wie der Gulag geöffnet hat und schütten ordentlich Cash aus, wenn ihr sie bis dahin im Inventar habt.

Wann kommt das Update? Die Mid-Season 3 startet in Warzone am 25. Mai um 18 Uhr.

Alle Infos zum Update und was bisher bekannt ist, zeigen wir euch auf MeinMMO in einer schnellen Übersicht.

Schon der erste Blogpost zum Update zeigt umfassende Änderungen am Spiel und es soll noch mehr kommen. Der Warzone-Profi „IcemanIsaac“ bezeichnet das Update gar als „das bisher wohl beste Update von Warzone“ ( via twitter.com ).

Season 3 ist schon wieder zur Hälfte durch und bringt mit einem großen Mid-Season-Update neue Inhalte und Änderungen zum kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone. Und das Update hat es in sich.

Season 3 feiert Halbzeit bei Call of Duty: Warzone . Mit einem großen Mid-Season-Update, am Abend des 25. Mai, kommen massive Änderungen auf das Battle Royale zu: ein neuer Perk, das Schnellreise-System für Caldera und noch einiges mehr. Verschafft euch auf MeinMMO einen ersten Überblick.

