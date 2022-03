CoD Warzone: Rebirth Island – Die besten Waffen mit Setups in Mid-Season 2 / März 22

MeinMMO zeigt euch die besten Waffen mit Setups für Rebirth Island in Call of Duty: Warzone. Weniger Lebenspunkte und geringere Kampf-Entfernungen erfordern manchmal andere Werkzeuge als im normalen Battle Royale und wir zeigen euch, auf was ihr setzen könnt.

Woher stammen die Infos? Um euch bei der Waffen-Meta von Call of Duty: Warzone auf dem Laufenden zu halten, prüfen wir regelmäßig die Trends der Spieler und Experten, haben ein Auge auf Patch Notes und sichten die wichtigsten Analyse-Tools für Warzone.

Hier im Artikel findet ihr die besten Waffen für Rebirth Island mit Alternativen für jedes CoD-Spiel, das mit Warzone gemeinsame Sache macht.

Der Artikel wird von uns in Zukunft regelmäßig überarbeitet und ihr findet an dieser Stelle aktuelle Änderungen sowie Infos über die Waffen-Meta von Rebirth Island.

Die besten Waffen nach Waffenklasse für Rebirth Island

Die Änderung der Lebenspunkte ist noch ganz frisch und es hat sich noch keine Waffen-Meta durchgesetzt, die sich großartig von dem normalen Battle Royale unterscheidet.

Hier ist die Liste mit den besten Waffen nach Waffenklasse. Braucht ihr auch ein Waffen-Setup dazu, dann drückt auf den Link – der bringt euch zur Stelle im Artikel:

Shotguns und Raketenwerfer listen wir hier nicht auf. Für diese beiden Klassen besucht gern unseren Waffen-Artikel zum normalen Battle Royale.

Rebirth Island: Grau 5.56 – Das beste Sturmgewehr für Reichweite

Rebirth Island: Grau 5.56 Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 26,4″ Archangel

Laser: Taktischer Laser

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 60-Schuss-Magazin

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Monolithic Suppressor

Barrel: Tempus 26.5 Archangel

Laser: Tac Laser

Underbarrel: Commando Foregrip

Magazine: 60 Mag

Was ist das für eine Waffenklasse? Reichweiten-Sturmgewehre soll euch ein sichere Kills liefern. Hier findet ihr einen „Laser“, der zwar nicht den höchsten Schaden raushaut, aber mit wenig Rückstoß kommt.

Was macht die Grau 5.56 stark? Das Sturmgewehr war im Sommer nach dem Release der Warzone die Über-Waffe und ist seitdem beliebt. Trotz einiger Nerfs greifen viele Spieler noch gern nach dem stabilen Gerät.

Ihr größtes Argument gegenüber anderen Lasern ist dabei das sehr gute Metall-Visier auf dem Archangel-Lauf. Das gibt sogar auf große Entfernungen gute Sicht und ihr spart einen Aufsatz. Dadurch könnt ihr den starken taktischen Laser mitnehmen.

Alternativen:

Cold War: Fara 83 – Das stabilste Reichweiten-Sturmgewehr der CW-Ära

Vanguard: Cooper Karabiner – Sehr stabile Option, aber etwas weniger Schaden

Was ist „Kontrolle“ in CoD Warzone und welche Arten von Rückstoß gibt es?

Rebirth Island: Vargo 52 – Das beste Sturmgewehr mit Schaden

Rebirth Island: Vargo 52 Setup

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 18,6″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Speznas-Griff

Magazin: Speznas 60-Schuss

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: GRU Suppressor

Barrel: 18.6′ Task Force

Optic: Axial Arms 3x

Underbarrel: Spetsnaz Grip

Magazine: 60 Rnd

Was ist das für eine Waffenklasse? Kommt ihr mit etwas Rückstoß zurecht, dann greift eher zu einem Sturmgewehr mit Schaden. Hier listen wir zwar keine „Laser“, aber kontrollierbare Sturmgewehre, bei den es sich lohnt, ein wenig Rückstoß in Kauf zu nehmen.

Was macht die Vargo 52 stark? Die Vargo 52 lässt sich erst seit kurzem über eine Herausforderung freischalten und hinterlässt nach ihrem Release einen starken Eindruck.

Sie bietet derzeit die beste Mischung aus Rückstoß, Mobilität und Schaden. Es könnte allerdings ein Nerf kommen.

Alternativen:

Vanguard: AS44 – Hoher Schaden, aber Beherrschung braucht Übung

CoD MW: Oden – Langsame Feuerrate und kleine Magazine – Aber heftiger Schaden

Rebirth Island: Owen Gun – Die beste Maschinenpistole

Rebirth Island: Owen Gun Setup

Mündung: Rückstoß Booster

Lauf: Hockenson 142mm schnell

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Schaft entfernt

Unterlauf: M1941 Handstopper

Magazin: 7,62 Gorenko 72-Schuss-Trommel

Munitionstyp: Hohlspitze

Griff: Stoffgriff

Extra 1: Akrobatic

Extra 2: Schnell

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Recoil Booster

Barrel: Hockenson 142mm Rapid

Optic: Slate Reflector

Stock: Removed Stock

Underbarrel: M1941 Hand Stop

Magazine: 7.62 Gorenko 72 Round Drum

Ammunition: Hollow Point

Rear Grip: Fabric Grip

Perk: Acrobatic

Perk 2: Quick

Was ist das für eine Waffenklasse? Schnelle Nahkämpfer mit hoher Mobilität. Eine MP erledigt die groben Aufgaben bis 10, 15 Meter. Die Waffen verlieren darüber hinaus aber schnell an Schaden.

Was macht die Owen Gun stark? Die MP aus Vanguard setzt sich derzeit ein wenig von der Konkurrenz ab. Sie bringt euch viel Schaden, gute Reichweite und spielt sich dabei angenehm.

Derzeit kommt keine Alternative gegen die Owen Gun an. Gefällt euch die Waffe nicht oder spielt ihr nur Waffen aus den alten Teilen, gibt es aber Optionen, die nicht allzu weit weg sind. Kommt es aber in einem engen Gefecht auf jede Millisekunde an, gewinnt die Owen Gun. Nerf durchaus möglich.

Alternativen:

Cold War: LAPA – Sehr gute Mobilität, weniger Schaden

Cold War: OTs 9 – Sehr gute Mobilität, aber wenig Reichweite

CoD MW: MP5 – Guter Schaden, aber keine Top-Mobilität

Vanguard: Welgun – Bessere Mobilität, weniger Schaden

Rebirth Island: Kar 98k aus CoD MW – Das beste Scharfschützengewehr

Rebirth Island: Kar 98k aus CoD MW Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Singuard maßgefertigt 27,6″

Laser: Taktischer Laser

Visier: Zielfernrohr

Schaft: FTAC Sportskeil

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: Monolithic Suppressor

Barrel: Singuard Costum 27.6″

Laser: Tac Laser

Optic: Sniper Scope

Stock: FTAC Sport Comb

Was ist das für eine Waffenklasse? Sniper-Waffe geben euch die Möglichkeit zu „One-Shots“ – ein Headshot legt den Gegner direkt. Deswegen sind diese Waffen sehr beliebt, obwohl sie träge sind.

Was macht die Kar 98k stark? Die Kar 98k aus CoD MW ist schon lange das beste Sniper-Gewehr in Warzone, teilt sich diesen Platz jedoch mit der Schweizer K31. Sie bieten eine vergleichsweise niedrige Zeit zum Anvisieren und sind sogar halbwegs spritzig.

Spielt ihr mit Controller, ist die Kar 98k eure Wahl. Auf dem PC regelt die Schweizer K31. Hier könnt ihr nachlesen, warum es dort Unterschiede gibt.

Bei den Vanguard-Sniper sehen wir aktuell von einer Empfehlung ab. Derzeit kann sich keine Sniper-Waffe aus dem neusten CoD durchsetzen.

Alternativen:

Cold War: Schweizer K31 – Ähnlich stark wie die Kar 98k

Vanguard: keine Empfehlung

Rebirth Island: Bren – Das beste Leichte Maschinengewehr (LMG)

Rebirth Island: Bren Setup

Mündung: MX-Schalldämüfer

Lauf: Queen’s 775mm Zepter

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr

Schaft: Hockenson SP2B

Unterlauf: m1940-Handstopper

Magazin: Britische .303 100-Schuss-Trommel

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Fertigkeit: Fester Griff

Kit: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: MX Silencer

Barrel: Queen’s 775mm Scepter

Optic: SVT-40 PU Scope 3-6X

Stock: Hockenson SP2B

Underbarrel: m1941 Hand Stop

Magazine: .303 British 100 Round Drums

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Polymer Grip

Perk: Tight Grip

Perk 2: Fully Loaded

Was ist das für eine Waffenklasse? LMG stehen für hohe Reichweite, starken Schaden, große Magazine und miese Mobilität. Kommt ihr mit der „Trägheit“ zurecht, sind sie verlässliche Begleiter.

Was macht die Bren stark? Das LMG aus Vanguard überzeugt mit seinem Schaden. Ihr habt große Magazine und teilt heftig aus.

Nach einigen Nerfs steht die Bren nicht mehr ganz am Ende der Nahrungskette, aber sie teilt immer noch ordentlich aus und schlägt viele Konkurrenten auf Reichweite. Weitere Nerfs nicht ausgeschlossen.

Alternativen:

Cold War: Stoner 63 – Schön stabiles LMG mit 200er-Magazinen

MW: Bruen Mk9 – Hat Sturmgewehr-Setup, Time-to-Kill bleibt auf Distanz gleich (Brusttreffer)

Mit den Setups im Artikel könnt ihr nichts falsch machen. Versucht euch jedoch auch ein wenig durch und passt die Waffen an euren Spielstil an. Versucht dazu regelmäßig auch andere Waffen – womöglich findet ihr für euch auch Alternativen, die noch besser passen.

Denn nicht immer müssen die Waffen, die aktuell als die besten gelten, für euch zu 100 % Prozent passen. Wichtig ist, dass ihr eure Treffer zielsicher setzen könnt und die Waffe euch Selbstvertrauen gibt.

Die richtigen Settings helfen ebenfalls: 13 wichtige Settings, die euch in CoD Warzone besser machen