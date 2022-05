Die Mid-Season 3 erschuf ein Laser-Sturmgewehr in CoD Warzone – So gut war die BAR noch nie

Das Sturmgewehr BAR war kurz nach seinem Release in Call of Duty: Warzone eine starke Wahl, litt jedoch unter seinem hohen visuellen Rückstoß. Nach fetten Buffs in der Mid-Season 3 versucht das Gewehr erneut einen Vorstoß in die Waffen-Meta und Fans von Reichweiten-Lasern sollten sich das mal ansehen.

Die BAR ist so ein typisches Gewehr, das in keinem Call of Duty mit Weltkriegs-Setting fehlen darf. Besonders ihre niedrige Feuerrate gibt dem Sturmgewehr ein solides Wiedererkennungsmerkmal.

Nach einigen Buffs in der Mid-Season 3 / 2022 kommt nun noch ordentlicher Schaden und sehr wenig Rückstoß dazu – perfekte Voraussetzungen für eine Meta-Waffe in Warzone. Das passende Setup zeigen wir euch auf MeinMMO.

CoD Warzone: TTK-Tabelle – Alle 34 Sturmgewehre im Schadensvergleich in Season 3 / 2022

CoD Warzone: BAR Setup – Alles perfekt, außer die Feuerrate

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: CGC 30″ XL

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr

Schaft: Chariot WR

Unterlauf: m1940-Handstopper

Magazin: 8mm Klauser 40-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Extra 1: Fingerfertigkeit

Extra 2: Voll geladen

Aufsätze auf Englisch

Muzzle: MX Silencer

Barrel: CGC 30″ XL

Optic: SVT-40 PU Scope 3-6X

Stock: Chariot WR

Underbarrel: m1941 Hand Stop

Magazine: 8mm Klauser 40 Round Mags

Ammunition: Lengthened

Rear Grip: Polymer Grip

Perk 1: Sleight of Hand

Perk 2: Fully Loaded

Die BAR ist aktuell ein sehr stabiles Laser-Sturmgewehr, das sich einfach handhaben lässt und dabei auch beim Schaden punktet.

Ihr bekommt hier kein Mobilitäts-Monster oder den heftigsten Überflieger, aber eine solide Sturmgewehr-Option, die nicht viel von euch abverlangt. Wollt ihr es noch stabiler, wählt als „Extra 1“ den Perk „Sorgfältiges Zielen“.

Ein Clip auf Twitter vom Experten „JGOD“ verdeutlicht, wie wenig Rückstoß die BAR aktuell hat:

Der große Nachteil der extrem stabilen BAR ist die lahme Feuerrate. Geht nämlich tatsächlich mal ein Schuss daneben, steigt die Time-to-Kill dadurch mehr als bei der Konkurrenz.

Die Waffen-Meta von Warzone ist lange nicht mehr so strikt wie in den ersten 1,5 Jahren des Battle Royale. Die Waffen liegen nicht mehr so weit auseinander und eure Vorlieben fallen stärker ins Gewicht.

