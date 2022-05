Call of Duty: Modern Warfare 2 zeigt Release-Datum, aber in einer völlig irren Aktion

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann erscheint das Spiel? Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022. Das gaben die Entwickler offiziell bekannt.

Insert

You are going to send email to