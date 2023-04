WoW, CoD: Activision Blizzard verliert in 31 Minuten 7 Milliarden $ an Wert – UK will Kauf durch Microsoft stoppen

Am 26.04. bricht die Aktie von Activision Blizzard (WoW, Call of Duty) vorm Börsenstart um mehr als 10 % ein. Der Wert des Gaming-Konzerns sank in einer halben Stunde um etwa 7 Milliarden $. Grund dafür ist offenbar eine Nachricht aus Großbritannien: Die dortige Kartellbehörde plant Einspruch gegen den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft einzulegen. Die schöne Prämie von 95 $ ist in Gefahr.

Das ist die Situation:

Im Januar 2022 gab Microsoft bekannt, man wolle Activision Blizzard kaufen und bot als Preis 95 $ pro Aktie an, die bei einer Übernahme dann an die Aktionäre ausgezahlt werden würde. Insgesamt geht es um 69 Milliarden US-Dollar. Es wäre der größte Deal im Gaming aller Zeiten.

Der damals wegen eines Sexismus-Skandals angeschlagene Börsenwert von Activision Blizzard erhöhte sich an der Börse sprunghaft. Von etwa 64 $ schnellte er auf 81 $ hoch. Für die Aktionäre ein Riesengeschäft.

Doch damit der Deal durchgeht, braucht man das Okay von verschiedenen Regulierungsbehörden weltweit. Denn bei einem Zusammenschluss zweier derart großer Konzerne besteht die Gefahr einer Monopol-Bildung, die den Markt gefährdet. Vor allem Sony schießt seit Monaten gegen den Deal und malt Horror-Szenarien, an die Wand, wie mächtig Microsoft dann wird. Man fürchtet vor allem, Activision Blizzard könne in Zukunft den Shooter “Call of Duty” exklusiv für XBox anbieten und nicht mehr für die PlayStation bringen. Microsoft hingegen redet sich permanent klein.



Vor allem “Call of Duty” gilt als Streitpunkt, den Sony immer wieder angreift:

Cloud-Gaming als Knackpunkt

Das sagt die Behörde in Großbritannien: Die zuständige Behörde in Großbritannien für Kartellrecht (CMA) hat entschieden, sich gegen die Fusion von Microsoft und Activision Blizzard zu stellen (via insider-gaming). Man hat Bedenken, dass Microsoft sogar noch größer im Cloud-Gaming werden könnte und dies den Zugang zum wachsenden Markt für Konkurrenten verschlechtern könnte.

Es heißt:

Cloud Gaming wachse in Großbritannien schnell, von Anfang 2021 bis Ende 2022 hätten sich die Umsätze verdreifacht.

Microsoft wäre hier schon stark und könnte stark davon profitieren, wenn man die Spiele von Activision Blizzard dazu kauft und exklusiv anbietet.

Cloud Gaming würde es Spielern erlauben, auf teure Konsolen und PCs zu verzichten und bringe mehr Flexibilität.

Die Eingaben von Microsoft, dem Kauf trotzdem zuzustimmen, habe man nicht sehr überzeugend gefunden.

Hat man das kommen sehen? Ja, die Behörde hatte diese Entscheidung bereits im Februar angedeutet. Activision-Chef Bobby Kotick reagierte verschnupft und tadelte Großbritannien: So würde kein “Silicon Valley”, sondern ein “Death Valley” entstehen.

Microsoft will Einspruch einlegen

Wie reagiert Microsoft? Von Microsoft heißt es, man stehe weiter voll hinter dem Kauf und werde Einspruch gegen die Entscheidung des CMA einlegen.

Die Entscheidung “entumutige technoglischen Fortschritt und Investitionen in UK”.

Auch von Activison Blizzard heißt es, man werde Microsoft “aggressiv” unterstützen, dass die Behörde ihre Meinung ändert (via bloomberg).

So sieht’s aus, wenn 7 Milliarden $ Wert verpuffen.

Wie reagiert die Börse? Aktuell ist der Kurs vorbörslich um 10 % eingebrochen. Von 86.74 $ ging es auf 78.07 $ runter. Weil von Activison Blizzard dermaßen viele Aktien im Umlauf sind, hat die Firma etwa 7 Milliarden $ an Börsenwert verloren.

Der erste Kursverlust erfolgte in 31 Minuten: Die Aktie sank von 86.94 $ auf 76.12 $ ab. Danach hat sie sich schon wieder geringfügig erholt.

Mehr zu Cloud Gaming:

Der Beta-Start von Xbox Cloud Gaming ist vor allem für User mit schwacher Hardware interessant

Die Nachricht ersteht im Breaking-Verfahren und wird ergänzt und erweitert.