Es gibt eine neue Wende in der endlosen Saga: „Microsoft möchte Activision Blizzard“ kaufen – Großbritannien stellt sich quer. Die Kartellbehörde der Briten fürchtet, es könnte den Gaming-Markt schädigen, wenn die zwei Riesen sich zusammentun. Eine Option, wie man dem Deal doch zustimmen könnte: Activision könnte doch Blizzard (WoW, Overwatch, Diablo) verkaufen. Für viele alte Fans von Blizzard ein Traum – für Activision-Chef Kotick ein Albtraum. Er sagt Großbritannien den wirtschaftlichen Niedergang voraus.

Worum geht’s bei dieser endlosen Saga?

Microsoft hat im Januar 2022 ein Übernahmeangebot für Activision Blizzard abgegeben, nachdem die von einem Sexismus-Skandal gebeutelt waren. Activision Blizzard hat das auch angenommen. Microsoft will 69 Milliarden US-Dollar sollen für Activision Blizzard zahlen.

Aber weil beide Firmen so riesig sind, brauchen sie das Okay von verschiedenen Aufsichtsbehörden weltweit. Der Genehmigungsprozess zieht sich. Die Firmen rechnen aber damit, dass der Deal bis Mitte 2023 durchgeht.

Jetzt hat Großbritannien signalisiert, dass sie ein Problem mit der Fusion haben.

Call of Duty ist der große Knackpunkt:

UK glaubt, Fusion könnte Gaming-Markt verschlechtern

Was sagt die Behörde in UK? In einem Statement der Kartellaufsicht von Großbritannien heißt es, man fürchtet, dass so ein Zusammenschluss die Konkurrenz-Situation im Gaming durcheinanderbringen könne.

Im Moment würden Microsoft (Xbox) und Sony (PlayStation) miteinander konkurrieren: Beide hätten Zugang zu wichtigen Marken, wie Call of Duty. Wenn dieser Zugang für eine der Parteien wegfalle, könne es dazu führen, dass

Preise steigen

es weniger Auswahl und Qualität gibt

Konsolen-Gaming insgesamt schlechter wird

Man fürchtet, die Option, dass Microsoft hergehen und Sony die Möglichkeit wegnehmen könne, Call of Duty zu veröffentlichen, oder den Zugang Sonys zur Shooter-Reihe verschlechtern könnte.

Es gibt von Microsoft zwar ein Statement, genau das nicht zu tun und Sony den Zugang zu Call of Duty zu lassen, aber dennoch hat auch Sony vor dieser Gefahr gewarnt.

Behörde nennt Möglichkeit, Activision Blizzard zu zerschlagen

Das ist der Vorschlag der Behörde: Die Behörde gibt 4 Möglichkeiten vor, wie man sich jetzt verhalten kann. So sieht man die Option, dass sich Activision Blizzard aufspaltet und nur einen Teil an Sony abgibt:

Activision könnte alles verkaufen, was mit Call of Duty zu tun hat

Activision Blizzard könnte „Activision“ auslagern (also damit auch Call of Duty)

Activision könnte Blizzard verkaufen

Oder man könnte sich einfach gegen den Zusammenschluss aussprechen

Die Behörde sagt: Die Einschätzung sei jetzt erstmal provisorisch. Man wartet auf Eingabe der beiden Firmen und wird sich weiter mit dem Thema beschäftigen.

Activision Blizzard erklärt, warum sie selbst verkaufen mussten, statt EA zu kaufen

Warum ist der Verkauf von Blizzard ein Traum vieler Gamer? Viele Gamer machen Activision dafür verantwortlich, dass Blizzard seit der Fusion mit der Call-of-Duty-Firma keinen so starken Fokus mehr auf Qualität hat wie früher, als man entwickelte, bis Spiele „done“ waren.

Activision habe Blizzard zum Negativen verändert, mit ihrem Fokus auf Finanzen vieles Einzigartige von Blizzard gelöscht und auch gute Leute aus dem Unternehmen vertrieben.

Ob das wirklich so ist, lässt sich aber schwer sagen. Im Insider-Berichten zu Blizzard klingt es eher so, als habe Activision erst damit angefangen, die Kultur von Blizzard zu verändern, als die einfach keine neuen Spiele mehr auf den Markt bringen konnten.

Activision hat Blizzard im Juni 2008 gekauft, indem man eine Fusion mit Vivendi einging. Sie haben damals etwa 18.9 Milliarden US-Dollar bezahlt. Ziel war es vor allem, die Hände an World of Warcraft zu bekommen, das damals extrem erfolgreich war. 2013 kaufte sich Activision Blizzard für 5,8 Milliarden $ von Vivendi frei.

Kotick sagt: Aufsichtsbehörden haben keine Ahnung

Wie reagierte Kotick? Der Mastermind hinter dem Verkauf, der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, sagte in einem Interview im Fernsehen, die Behörden hätten „keine Ahnung von unserem Geschäft.“ Die wüssten gar nicht, dass japanische und chinesische Firmen das Gaming dominieren würden:

Die Aufsichtsbehörden würden stark auf teure Konsolen und den Konsolenmarkt schauen

In Wirklichkeit sei Gaming aber ein Mobile-Markt und hier dominierten Firmen aus Asien – Westliche Firmen sieht Kotick in einem starken Nachteil

Gaming sei heute ein “Free2Play”-Markt

Sony und Nintendo hätten „große Freiheiten bei geistigem Eigentum“. Tencent würde den „geschützten Markt“ in China nutzen. Und Activision habe Probleme, in Japan Fuß zufassen.

Am Ende des Interviews griff er Großbritannien an: Nach dem Brexit, sei das Vereinigte Königreich wahrscheinlich das erste Land, das in eine Rezession falle.

Die Fusion würde hingegen Jobs bringen. Hier gehe es um die Zukunft des Technologiestandorts. Es wäre die Chance, dass hier das „Silicon Valley“ in Europa entstehe. Wenn Deals wie dieser nicht durchgingen, wäre es nicht Silicon Valley, sondern eher Death Valley. Also eine lebensfeindliche Wüste statt einer Technologiehochburg.

Kotick stand selbst immer wieder heftig in der Kritik:

