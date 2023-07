Ein 5 Jahre alter Spielmodus sorgt bei mir für den ersten Hype auf Call of Duty 2023

Das neue Call of Duty 2023 wurde noch nicht offiziell angekündigt, doch die Leak-Maschinerie ist schon auf Betriebstemperatur. Frische Leaks kündigen einen Spielmodus an, der bei MeinMMO-Redakteur Maik für das erste Interesse am neusten CoD sorgt.

Glaubt man den Leaks und unbestätigten Berichten über das neue CoD 2023, dann wissen wir schon einiges über den kommenden Shooter. Call of Duty: Modern Warfare 3 soll er heißen und es handelt sich dabei wohl um eine direkte Fortsetzung des aktuellen CoDs.

Meine Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Leaker-Truppe bei Call of Duty oft hervorragend informiert und untereinander vernetzt ist. Am vergangenen Wochenende gab es dabei wieder einige spannende Infos, diesmal vom Leaker „@BobNetworkUK“:

Ninja-Perk kommt zurück

UI orientiert sich an CoD MW2

Perks gehören zum passenden „Gear“, Unterteilung in Handschuhe, Helm, Stiefel etc.

Kriegs-Modus von CoD WW2 (2017) kehrt zurück Quelle: Twitter



Es handelt sich um Leaks, sicher ist das alles noch nicht. Allerdings sorgte der letzte Punkt dann doch für einen kurzen Pulssprint bei mir, denn der Kriegs-Modus war damals das Beste am Call of Duty von 2017.

Derzeit läuft die Mid-Season 4 bei Call of Duty. Hier ein Trailer der aktuellen Season:

Warum fetzt der Modus? Der Kriegs-Modus ist ein reiner PvP-Modus mit Angreifern und Verteidigern und einem großen, aufgeteilten Kampfgebiet. Er ist vergleichbar mit „Durchbruch“ von Battlefield.

Schaffen die Angreifer ihre Aufgabe, etwa die Einnahme einer befestigten Stellung, wird auf dem nächsten Abschnitt des Gebietes gekämpft. Jedes Gefecht hat auch ein klein wenig Story erzählt.

Neben den üblen Verbindungsproblemen zum Release von CoD 2017 blieb mir dieser Modus ganz besonders im Kopf.

Wir haben uns stundenlang in den „Meat-Grinder“ geworfen, sind hunderte Male gestorben beim Versuch, die Brücke kurz vorm Zielpunkt endlich zu überqueren. Oder genossen die Aussicht von der anderen Seite, um uns mit dutzenden Kills für die vorhergehende Runde zu rächen.

Stellenweise hatte der Modus seine Schwächen. Das Balancing der Maps ist essenziell für den Spaß und das traf nicht immer den Geschmack. Doch tatsächlich hat es damals in CoD 2017 oft gut funktioniert und der Kriegs-Modus sorgte am laufenden Band für starke Matches.

Man konnte entspannt ein paar Runden drehen und dabei quatschen, genauso gut aber mit einem engagierten Team ins Match und reihenweise Gegner in den Rage-Quit zwingen. Ein paar mehr Maps wären damals stark gewesen, doch ich erinnere mich gern an den Modus zurück.

Wann gibt es mehr Infos zu CoD 2023? Dazu gibt es noch keine offizielle Stellungnahme, auch hier gibt es nur Leaks. Glaubt man den unbestätigten Infos, dürfen die ersten Insider sogar schon spielen.

Derzeit rechnen Leaks mit einem Reveal in Season 5 von Call of Duty: Warzone, genauer: im DMZ-Modus.

Ähnlich wie CoD: Cold War (2020) und CoD: Vanguard (2021) soll das neue CoD MW3 im kostenlosen Battle Royale von Call of Duty vorgestellt werden. Damals wurden dafür gescriptete Events in Warzone veranstaltet, die am Ende den ersten Trailer vom neuen Call of Duty zeigten.

Die Vorstellung in Warzone könnte in Season 5 von CoD MW2 ablaufen. Cold War wurde am 26. August vorgestellt, Vanguard am 19. August. Ein geleakter Zeitplan legt den Reveal von CoD 2023 auf den 01. August 2023.